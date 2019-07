Tenniswonderkind Cori Gauff (15) uitgeschakeld op Wimbledon. Hoe bescherm je zo'n talent?

De droomreis van de 15-jarige Cori Gauff op Wimbledon eindigde maandag met een nederlaag tegen Simona Halep (6-3 6-3) in de vierde ronde. Het Amerikaanse wonderkind weet nog niet waar ze haar spetterende debuut kan vervolgen, omdat de Women’s Tennis Association (WTA) tieners beschermt door ze een beperkt aantal toernooien te laten spelen.

Een funeste regel, aldus manager Olivier van Lindonk van marketingbureau IMG. ‘De WTA blokkeert de doorbraak van jonge talenten.’

De geschiedenis herhaalt zich in het vrouwentennis, nu een tiener de gevestigde orde bij de strot grijpt. In 1991 versloeg de 15-jarige Jennifer Capriati op Wimbledon haar illustere landgenoot Martina Navratilova en bereikte de halve finales. Drie jaar later bezweek Capriati onder de druk en stopte ze tijdelijk met tennis. Ze kwam in het nieuws door drugsgebruik en anorexia en beleefde in 2001 een glorieuze comeback, met drie grandslamtitels.

Vroeg gecrashte kindersterren als Capriati en Tracy Austin brachten de Women’s Tennis Association (WTA) ernstig in verlegenheid. Sindsdien werden de regels aangescherpt om te voorkomen dat de tieners te snel uit de sport verdwenen. En zo wordt de stormachtige entree van Gauff in de WTA Tour bewust vertraagd.

‘Coco’ mag als 15-jarige maximaal 12 toernooien per jaar spelen, al krijgt ze een bonus van twee toernooien omdat ze na Wimbledon tot de beste 150 spelers behoort. Toch kan Gauff volgens het huidige regime pas op haar achttiende een volwaardig schema afwerken. Mag je de opmars van een aanstaande kampioene zo afremmen?

‘Nee’, zegt Van Lindonk, die Capriati namens marketingbureau IMG begeleidde bij haar rentree. ‘De WTA heeft een groot probleem. Vraag aan de toernooidirecteuren voor welke vrouwen mensen naar het stadion komen. Het zijn er slechts drie: Serena en Venus Williams en Maria Sjarapova.

‘De aanwas stagneert, omdat de WTA de ontwikkeling van jonge speelsters zelf afremt. Topspeelsters als Kerber en Halep wonnen hun eerste grandslamtitels rond hun 26ste, te laat om er wereldsterren van te maken. De WTA moet nieuwe toppers presenteren.’

Alsof de jeugd zich iets aantrekt van de strakke WTA-regel, zegt Van Lindonk. ‘Bij de junioren spelen die kinderen al veel meer dan twaalf tot veertien toernooien. En mogen ze als prof maar veertien toernooien spelen? Dan gaan ze voor het geld andere naar andere evenementen buiten de WTA. Juist in de WTA Tour kunnen psychologen en doktoren waken over het welzijn van jonge spelers, daarbuiten heb je geen zicht op hun ontwikkeling.’

Glimlachend zei Gauff niet te weten welk doel ze zich nu moet stellen. ‘Ik kan zeggen dat ik mijn volgende toernooi wil winnen, maar ik weet niet waar ik mag spelen.’ Alweer een voorbeeld dat de huidige ‘beschermregel’ juist stress oproept, stelt Van Lindonk. ‘Eigenlijk moet Gauff op een groot toernooi als San Jose spelen, in de aanloop naar de US Open. Maar ze moet nu rekenen. Als ik dan in de eerste ronde verlies heb ik nog maar zes toernooien.’

In navolging van Roland Garros is ook het vrouwentoernooi op Wimbledon een slagveld. De topvijf is al afgevoerd, modale speelsters als Strycova, Riske, Muchova en Zhang bereikten ook tot hun eigen verbazing de kwartfinales. De 17-jarige Amanda Anisimova verraste de elite op Roland Garros, Gauff werd door het Britse publiek gekoesterd als een frisse impuls.

Nieuwe ster

Michelle Obama, echtgenote van de Amerikaanse oud-president Barack Obama, moedige Gauff aan op Twitter en Instagram. Een nieuwe ster is geboren op Wimbledon. Waarom zou je de jonge uitdagers krampachtig tegenhouden, zegt Van Lindonk.

‘De WTA denkt aan haar imago uit angst om het beeld te versterken dat jonge meiden te snel worden uitgeknepen. Iedereen begrijpt het grote plaatje, natuurlijk moet de sport waken voor uitvallers. Ik zeg: zet jonge meisjes in het systeem van de WTA. Denk je echt dat ze zes weken thuis blijven bij hun ouders en niet gaan reizen?

‘Die regel moet snel worden aangepast. Het publiek houdt toch van jonge sterren? In Amerika zijn de jonge turnsters beroemd. Denk je dat Michelle Obama zou twitteren als Gauff al 26 jaar was? Het verhaal van Coco spreekt tot de verbeelding. Druk die hype niet weg, maak er gebruik van om de sport te promoten.’

Deemoedig erkende Gauff maandag dat ze de door de WTA opgelegde beperkingen accepteert. ‘Ik ken de regels, al begrijp ik dat ze opnieuw worden geëvalueerd.’ Gauff moet haar middelbare school nog afmaken, al studeert ze volledig online. Moeder Candi zou haar het liefst naar de universiteit sturen. ‘Tennis staat op de tweede plaats’, zei ze, in de Sunday Times. ‘Jullie moesten eens weten hoe onvolwassen ze nog is.’

Op de tennisbaan ondergaat Gauff een metamorfose. Ze traint sinds enkele jaren op de academie van Patrick Mouratoglou, die haar idool Serena Williams begeleidt. Welhaast filosofisch verklaarde de Franse coach dat uitzonderlijke talenten als Gauff zich door geen regel laten afstoppen. ‘De persoonlijkheid maakt de kampioen, niet het spel’, vertelde hij, aan de Sunday Times. ‘Vele tennissers spelen geweldig, maar zijn geen kampioenen omdat ze de X-factor missen.’

Als iemand de X-factor heeft, is het Gauff. ‘En de tennissport kan niet zonder nieuwe sterren’, zegt manager Van Lindonk. ‘Ze zijn de gezichten van de toekomst. Hou ze niet tegen, laat ze de wereld veroveren. En dan mag het van mij best gecontroleerd.’