Tenniswereld verdeeld over mogelijke finale vrouwentennis in Saoedi-Arabië

Eerder deze maand werd al bekend dat de grootste talenten bij de mannen (21 jaar en jonger) de komende jaren hun Next Gen Finals in Saoedi-Arabië gaan spelen. De beste acht vrouwen gaan hen mogelijk al komend najaar achterna: de oliestaat zou favoriet zijn voor het organiseren van de finale van de Women‘s Tennis Association (WTA), waarvoor nog altijd geen gastland is aangewezen.

Het vooruitzicht leidt in New York tot gemengde reacties. ‘Ik zou het niet graag zien’, zei Chris Evert, achttienvoudig grandslamwinnares en analist voor ESPN. ‘Gezien de schending van mensenrechten en hoe vrouwen worden behandeld’, verklaarde de Amerikaanse. ‘Ik heb geen stem, maar ik zou het niet doen.’

Haar landgenote Jessica Pegula, de huidige nummer drie van de WTA-ranking, zei alleen onder bepaalde voorwaarden naar Saoedi-Arabië te willen. ‘De voordelen zullen flink zwaarder moeten wegen dan de nadelen’, zei Pegula. ‘Als we erheen gaan, willen we eerst weten: oké, wij willen verandering teweegbrengen en daar moeten jullie ons bij gaan helpen.’

De Tunesische Ons Jabeur toonde zich voorstander van vrouwentennis in Saoedi-Arabië. ‘Als ik me weet te plaatsen, zou het een grote eer zijn om daar te spelen’, sprak Jabeur, die vorig jaar bij de US Open als eerste Arabische vrouw de finale van een grandslam haalde. ‘Ik ben voorstander van meer mogelijkheden, vooral voor vrouwen. De Saoedi’s evolueren en zijn veel dingen aan het veranderen.’

De WTA Finals staan in oktober op het programma, maar nog altijd wordt gezocht naar een locatie. Behalve Saoedi-Arabië zijn Praag, Washington DC en het Mexicaanse Monterrey in de race om de seizoensafsluiter te organiseren. Volgens ingewijden hebben de Saudi’s de beste papieren.

‘Vooruitgang is groot’

Eerder deze zomer opende de WTA voorzichtig de deur naar een toekomst in het koninkrijk. ‘Er zijn nog veel problemen’, zei topman Steve Simon, ‘maar de vooruitgang op het gebied van vrouwenrechten is groot.’ Tot enkele jaren geleden mochten vrouwen in Saoedi-Arabië geen autorijden en moest een man toestemming geven voor het bezitten van een paspoort.

Maar nog altijd staat het land er slecht op bij mensenrechtenorganisaties; homoseksualiteit is er strafbaar, de vrijheid van meningsuiting wordt ernstig beknot en met regelmaat vinden lijfstraffen en executies plaats, vaak na oneerlijke rechtszaken.

De WTA liep de afgelopen jaren financiële schade op vanwege het besluit om China voor achttien maanden te mijden. Die beslissing werd genomen nadat wekenlang niets werd vernomen van de Chinese tennisster Peng Shuai, die op sociale medium Weibo had gemeld dat voormalig vicepremier Zhang Gaoli haar tot seks had gedwongen.

Het morele standpunt dat toen werd ingenomen, zou volgens critici haaks staan op een keuze voor Saoedi-Arabië. Maar door het prijzengeld aldaar zou de schade van de afgelopen jaren in een klap zijn gerepareerd. De winnaar van een Saoedische WTA Finals zou een veelvoud kunnen verdienen van de 1,6 miljoen dollar die de Franse Caroline Garcia vorig jaar kreeg uitgekeerd toen het toernooi in het Amerikaanse Fort Worth werd gehouden.

Het vrouwentennis begeeft zich zo in een spagaat tussen moraliteit en financiële vooruitgang. ‘Het is jammer dat we in de vrouwensport nog altijd niet de luxe hebben om tegen sommige dingen “nee” te zeggen’, besloot Pegula.