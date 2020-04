Tennistoppers somber over herstart van het seizoen

Een van de kwartfinales van de Australian Open in januari. Beeld EPA

Gael Monfils ziet eruit als Morgan Freeman. Andy Murray heeft wel wat weg van Pierce Brosnan en Federer en Nadal zien er nog precies hetzelfde uit, maar dan met diepe groeven in hun gezicht en wat grijzer haar. De foto die op sociale media circuleert, met twaalf gefotoshopte toptennissers, wekt grote hilariteit op. De spelers zijn ouder gemaakt om te illustreren hoe ze eruit zullen zien als de toernooien eindelijk weer hervat worden na de coronacrisis.

De foto geeft het gevoel weer dat leeft in de tenniswereld. Tenniswedstrijden liggen officieel tot half juli stil, maar weinig spelers verwachten dat er daarna snel op de normale manier doorgespeeld kan worden.

Rafael Nadal denkt dat het veel langer zal duren tot de competitie hervat wordt. In een videogesprek met de Spaanse tennisbond zegt de 19-voudig grandslamkampioen uit Spanje dat hij niet denkt dat toernooien nog op de oude manier gehouden kunnen worden. ‘In onze sport moet je elke week reizen, in hotels verblijven, steeds in een ander land. Al zouden we zonder publiek spelen, bij de organisatie van een toernooi zijn veel mensen betrokken.’

Ook tweevoudig Wimbledonwinnaar Andy Murray is somber over de voortzetting van dit seizoen. Hij verwacht dat tennis als een van de laatste sporten weer beoefend kan worden op topniveau. ‘Het kan bijna niet anders’ hij tegen CNN. “Bij ons komen spelers en coaches uit alle delen van de wereld. Het duurt nog wel even voor iedereen weer kan reizen. Het zou me zeer verbazen als we in september weer een groot toernooi kunnen houden.‘

Het internationale tennis ligt sinds maart stil. Wimbledon besloot voor het eerst in de geschiedenis een editie over te slaan. Roland Garros werd opgeschoven naar september. Een besluit over de US Open, die nu een week na de finale van Roland Garros op de kalender staat, komt in juni.

Eén van de problemen met het hervatten van de tour is het internationale karakter van de sport. Kiki Bertens vreest dat het hele seizoen verloren gaat, zei ze vorige week in de Volkskrant: ‘Eind mei bepalen spelersvakbonden ATP en WTA hoe het verder moet. Tennis is een mondiale sport, we moeten vrij en zonder restricties over de gehele wereld kunnen reizen om toernooien te spelen. En dat lijkt vanwege het coronavirus nog lang niet mogelijk.’

Roger Federer gebruikt zijn tennispauze om na te denken over de toekomst van zijn sport. De 38-jarige Zwitser opperde het idee om de spelersorganisaties van de mannen- en vrouwentoer ATP en WTA samen te voegen. Federer denkt dat de coronacrisis het juiste moment is om van twee verzwakte bonden een nieuwe sterke bond te maken.