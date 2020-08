Tennistop loopt op spooktoernooi warm voor US Open

Achter gesloten deuren werkt de mondiale tennistop in New York toe naar een onwerkelijke editie van de US Open. Novak Djokovic verdedigt er zijn titel, waar anderen afhaakten.

Bezoekers van het Flushing Meadows Park, gelegen in de schaduw van het Billie Jean King Tennis Center, spreiden maandagavond hun picknickkleden of ontvlammen hun barbecues als Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, zich op een steenworp afstand, ergens aan de andere kant van een hek, opmaakt voor zijn eerste partij van het Western & Southern Open.

De generale repetitie voor de US Open is dit jaar verplaatst van Cincinnati naar New York, waar de tennissers hun in maart onderbroken seizoen hervatten in een afgesloten omgeving. Publiek is niet welkom. Vanuit het park is te horen hoe de omroeper in het Grandstand-stadion, waar Djokovic zijn eerste partij wint van de Litouwer Ricardas Berankis, de erelijsten van de spelers aan lege tribunes voorleest.

Slechts de geluiden die over het hek waaien verraden het bestaan van het evenement. De vertrouwde popmuziek schalt over het grotendeels verlaten terrein. Vanaf de kleinere banen klinkt het geluid van piepende gympen, een kreun van een anonieme tennisser of een bal die de netrand geselt . Deuce. Out. Game. Wie zijn best doet, kan tussen de spijlen van een onbedekt stuk omheining een glimp opvangen van de spookwedstrijden, maar niemand die maandagavond de moeite neemt.

Rafael Nadal ontbreekt

Enkele wereldtoppers laten het tweeluik in New York aan zich voorbijgaan. Bij de vrouwen bleven Ashleigh Barty, de Australische nummer één van de wereld, Elina Svitolina en Kiki Bertens thuis. Bij de mannen ontbreekt Rafael Nadal, die zich richt op het gravelseizoen. Roger Federer kampt met een knieblessure en Nick Kyrgios haakte af om gezondheidsoverwegingen. ‘Laten we niet vergeten wat echt belangrijk is’, sprak de Australiër begin deze maand.

Ook Djokovic twijfelde. Een reeks toezeggingen, waaronder het uitblijven van een quarantaineperiode bij terugkeer in Europa, bracht hem naar de Verenigde Staten. Vanaf volgende week heeft de Serviër in het uitgedunde deelnemersveld van de US Open een uitgelezen mogelijkheid om zijn achttiende Grand Slam te winnen, na een zomer waarin hij bij veel tennisliefhebbers de nodige krediet verspeelde.

In een interview met The New York Times kwam Djokovic vorige week terug op het debacle van zijn zogeheten Adria Tour, een reeks vriendschappelijke wedstrijden verspreid over Balkanlanden waarbij enkele spelers en coaches, onder hen Djokovic zelf, besmet raakten met het coronavirus. Bij het initiatief van de Serviër was publiek in groten getale aanwezig en werden nauwelijks voorzorgsmaatregelen getroffen.

Djokovic verschool zich achter het lossere coronabeleid in de gastlanden, maar betuigde later alsnog spijt. In The Times noemde hij de kritiek op hem vorige week een heksenjacht. ‘We hadden een succesvol evenement. Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik iets kwaads heb gedaan.’

Djokovic wordt behandeld tijdens de wedstrijd. Beeld AFP

Geblindeerde busjes

In New York verblijft Djokovic in een huurhuis buiten de stad, een optie die de organisatie haar tennissers biedt, mits de eigen beveiliging wordt betaald. De meeste van zijn collega’s zijn ondergebracht in een hotel op Long Island. In grijze, geblindeerde busjes worden de tennissers van en naar het tenniscomplex vervoerd.

Op het terrein van het Billie Jean King Tennis Center trainen de toppers onder meer in het immense Arthur Ashe-stadion, waar de skyboxen die normaliter worden bevolkt door vermogende toeschouwers nu zijn toegewezen aan hoog geklasseerde tennissers. Buiten het terrein kunnen de grootste tennisliefhebbers zien hoe de mindere goden zich warm slaan op trainingsbanen die normaal gesproken worden gebruikt voor het juniorentoernooi.

De Amerikaanse tennisbond hield rekening met besmettingen, verklaarde ceo Michael Dowse. Vorige week werden twee spelers, de Argentijnse Guido Pella en Boliviaanse Hugo Dellien, weggestuurd na een positieve test van hun coach, de Argentijn Juan Manuel Galvan. Onder meer Djokovic vond dat de twee spelers, zelf negatief getest, zouden mogen blijven, maar de organisatie wilde geen enkel risico nemen. Gediskwalificeerde spelers worden vervangen door tennissers uit het dubbelcircuit, bij het gebrek aan lucky losers uit de geschrapte kwalificatieronde.

Om de dag getest

Het veiligheidsprotocol van de organisatie is gebaseerd op frequente testmomenten en het vermijden van contact met de buitenwereld. Bij aankomst in New York werden deelnemers en hun begeleiding tweemaal getest, in het verloop van de toernooien gebeurt het om de dag. Dagelijks moet een vragenlijst worden ingevuld. Spelers zetten daarbij hun handtekening onder een contract dat onderstreept dat de organisatie niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan de gezondheid.

Beveiligers in rode poloshirt bewaken de in- en uitgangen van het tennisfort in New York. Personeel krijgt bij de hoofdingang een thermometer op het voorhoofd gericht. Wie is goedgekeurd, ontvangt een polsbandje. Voor elke dag een andere kleur.

Het ontbreken van rijen ongeduldige bezoekers, de lege metro’s naar de voorlaatste halte op de 7-lijn, de betrekkelijke stilte in plaats van het gebruikelijke, constante rumoer van de luidruchtigste Grand Slam op de tenniskalender; het zorgt voor een onwerkelijk beeld. Game, set, match, klinkt het vanachter het hek. In het park gaat het aan iedereen voorbij.