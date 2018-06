Tennistoernooi in Rosmalen lijdt sterk onder afwezigheid Andy Murray

Finale tussen Jeremy Chardy en Richard Gasquet tijdens het tennistoernooi in Rosmalen. Foto Jiri Buller

Groot was de euforie toen Andy Murray na bijna een jaar blessureleed aankondigde zijn rentree in Rosmalen te maken. Maar toen de voormalig nummer één van de wereld niet op tijd hersteld bleek, werd het fundament grotendeels onder het grastoernooi vandaan geslagen.

Als een roulettespeler had toernooidirecteur Marcel Hunze al zijn fiches op de 31-jarige Schot gezet. Heeft hij gegokt en verloren? ‘Nee, dat is niet de goede omschrijving. We hebben een unieke kans aangegrepen die niet heeft uitgepakt zoals we hadden gehoopt. Als de mogelijkheid zich voor doet om Murray, Djokovic, Nadal of Federer naar je toernooi te halen, dan moet je daarvoor alles in het werk stellen. Ik zou het zo weer doen.’

Zonder de drievoudig grandslamkampioen werd de finale in Rosmalen een Frans onderonsje. Richard Gasquet (de nummer dertig van de wereld) was in twee sets (6-3, 7-6) te sterk voor Jeremy Chardy, de mondiale nummer 72. In de tenniswereld ging op hetzelfde moment meer aandacht uit naar Stuttgart, waar Roger Federer het toernooi voor het eerst op zijn naam schreef door in de finale Milos Raonic te verslaan.

De Zwitserse nummer één van de wereld is al jaren een vaste gast op het gras in Zuid-Duitsland. Mede doordat de tennisser en het toernooi in Mercedes een gezamenlijke sponsor hebben. Hunze: ‘Met Murray is het minder goed uitgepakt. Aan de andere kant hebben we een band opgebouwd met zijn team. Als er een moment is waarop het in zijn schema past, hebben wij twee streepjes voor. De kans dat hij nog een keer komt, is absoluut aanwezig.’

Horrorscenario

Wat het ontbreken van een publiekstrekker kan doen, bleek twee jaar geleden toen Federer zich afmeldde voor het ABN Amrotoernooi in Rotterdam. Daardoor werden minder kaarten verkocht en waren lege plekken op de tribunes te zien. Dat horrorscenario bleef Hunze bespaard tijdens de finale. ‘Volgens mij hadden we nog twaalf kaarten over, dat doet me deugd. Al kan ik niet ontkennen dat ik Murray hier graag had gezien. Dat geeft toch een andere vibe.’

De comeback van de aan zijn heup geopereerde Schot was groot nieuws, stelt de toernooidirecteur. Meerdere Britse journalisten hadden zich geaccrediteerd in Rosmalen. Zij lieten het toernooi voor wat het was toen Murray afzegde. Het enige wat nog aan de tweevoudig Wimbledonwinnaar herinnerde, waren de vijftien Schotse fans. Zij hadden hun hotel al geboekt en waren toch maar gekomen.

Op één paard wedden

Waar Hunze dit jaar al zijn geld zette op Murray, spreidde hij zijn kansen vorig jaar. Onder meer Del Potro en Goffin zegden af. Toch bleef het toernooi met supertalent Zverev en Cilic overeind. Hunze hoopte de top-10 spelers dit jaar als vervanger van Murray te strikken.

Zverev raakte tijdens Roland Garros geblesseerd en Cilic kwam te ver op het gravel van Parijs om in Rosmalen mee te doen. Hunze: ‘Dan heb je dubbel pech.’ De Nederlanders konden het toernooi evenmin dragen. Haase en Bertens strandden al in de tweede ronde.

Sinds drie jaar is het grasseizoen met een week verlengd. In plaats van twee weken hebben tennissers drie weken om zich voor te bereiden op Wimbledon, dat een week later begint. Omdat de meeste toppers een week voor het grandslamtoernooi in Londen niet in actie komen, besloot Hunze zijn toernooi te verplaatsen naar de week direct na Roland Garros.

Veel andere opties had hij niet. Aankomende week staan Halle en Queens op het programma. Grastoernooien waartegen Hunze niet kan opboksen. ‘We hadden ook een week voor Wimbledon kunnen blijven, maar dan had de wereldtop sowieso geen interesse gehad. Het enige nadeel is dat we nu afhankelijk zijn van Roland Garros. Spelers die ver komen in Parijs, zijn voor ons moeilijk te strikken.’

Consistentie

Voor de herkenbaarheid zou het goed zijn als het enige Nederlandse grastoernooi eens wat langer dezelfde naam draagt. Sinds de eerste editie in 1997 prijkte al zes keer een andere hoofdsponsor op het affiche. Van Heineken Trophy en Ordina Open tot Unicef Open. En van Topshelf Open en Ricoh Open tot Libéma Open. Wat is de toekomst van het toernooi? Hunze: ‘Wij hebben ook liever dat het toernooi een stabiele naam heeft. Met de vorige sponsor hadden we een beetje pech. Van beide kanten hadden we de intentie een langdurige samenwerking aan te gaan, maar de markt veranderde. Het liefst trekken we structureel op met een partij zodat de naam constant blijft.’ Hunze is ervan overtuigd dat het grastoernooi in Rosmalen over een aantal jaar nog bestaat. Of dat met of zonder Murray is, durft hij niet te zeggen. ‘Maar als de kans zich opnieuw voordoet om hem hierheen te halen, ga ik er als toernooidirecteur weer honderd procent voor.’

Vrouwentoernooi