Tennistalent moet nog even wachten tot de grote drie met pensioen zijn

De Canadees Denis Shapovalov tijdens zijn partij tegen Grigor Dimitrov uit Bulgarije in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Beeld ANP

Een jongen met een knotje wacht geduldig op zijn beurt. Hij staat bij baan 3 op het ABN Amro tennistoernooi in Ahoy waar Stefanos Tsitsipas zojuist heeft getraind. Nadat de jonge tennisfan een handtekening van de 21-jarige Griek heeft gescoord, moet vader en coach Apostolos Tsitsipas ook nog even op de foto.

De nieuwe generatie tennissers, met Tsitsipas als één van de kopmannen, genereert nog niet de hysterische aandacht als Roger Federer bij zijn optredens in het verleden in Ahoy. Maar er is hoop als de 38-jarige tennislegende uit Zwitersland met pensioen gaat, denkt toernooidirecteur Richard Krajicek.

In Rotterdam is deze week te zien wat tennis is zonder de grote drie met Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic, die gezamenlijk 56 grandslamtoernooien wonnen. Krajicek strikte vier jonge talenten waarvan hij denkt dat ze het in zich hebben om in de toekomst een hoofdprijs te pakken.

Naast de 21-jarige Tsitsipas uit Griekenland is ook Denis Shapovalov (20) uit Canada, Jannik Sinner (18) uit Italië en Felix Auger-Aliassime (19) uit Frankrijk van de partij. De Rus Daniil Medvedev, die met 23 jaar iets ouder is, gaat volgens Krajicek ook een grandslamtoernooi winnen. ‘Tsitsipas en Medvedev kunnen het misschien al op relatief korte termijn. Shapovalov en Auger-Aliassime hebben waarschijnlijk nog wat langer nodig.’

Het toernooi in Rotterdam is vaker een springplank geweest voor jong tennistalent. Maar de nieuwe namen die in de afgelopen twee decennia langs kwamen, wonnen zelden een hoofdprijs. Federer, Nadal en Djokovic maakten elkaar zo goed, dat generaties getalenteerde spelers verloren gingen. Jaren geleden werd Grigor Dimitrov, deze week ook aanwezig in Rotterdam, de nieuwe Federer genoemd. Hij is inmiddels 28 en kwam nog niet verder dan drie halve finales op grandslamtoernooien.

‘Vroeger had je altijd een nieuwe generatie die beter was dan de vorige. Dat is met deze drie niet zo. Ik heb het gevoel dat tennis een piek heeft bereikt. Misschien wordt het wel nooit beter dan dit. Niemand die werd geboren in de jaren negentig heeft een Grand Slam gewonnen. Dat is ongelofelijk, echt bizar.’

Krajicek denkt dat er voor de jongere spelers maar één ding op zit om de macht te grijpen. Geduldig wachten tot de grote drie met pensioen zijn. Krajicek verwacht dat dit pas over een jaar of vijf gaat gebeuren. De drie veteranen willen allemaal hun carrière afsluiten als beste tennisser ooit. Federer won 20 grandslamtoernooien. Nadal 19 en Djokovic staat nu op 17.

‘Zolang Federer, Nadal en Djokovic niet echt duidelijk fysiek minder worden, gaat niemand daaroverheen. Je moet wachten tot ze geblesseerd worden, zoals bij Andy Murray gebeurde. Ik heb wel het idee dat Federer nu echt wat ouder wordt. Ik denk dat hij alleen nog Wimbledon kan winnen.’

Een uitzondering is misschien Dominic Thiem, de 26-jarige Oostenrijker die dit jaar op de Australian Open de finale van Novak Djokovic verloor. Thiem stond ook twee keer in de finale op Roland Garros, die hij van Nadal verloor.

‘Het probleem voor jongens als Thiem is dat je bijna altijd twee van de drie moet verslaan. Als je een geweldige dag hebt win je misschien een keer van de ene, maar dan moet je de andere ronde tegen de ander. Dan zijn er al zoveel wonden toegebracht dat je daarna te vermoeid bent om nog een keer te stunten.’

Mede door de hoge standaard die Federer, Nadal en Djokovic hebben neergezet, is het niveau op de baan hoger dan ooit. Krajicek is blij dat hij niet in deze tijd speelt. De voormalig speler stond zondag te kijken toen de Rus Medvedev, die vorig jaar in de finale van de US Open stond, aan het trainen was. Toen pas realiseerde Krajicek zich hoe sterk de service van de Rus is. ‘Ik staarde me een beetje blind op zijn goede slagen vanaf de baseline. Zijn service lijkt heel simpel, maar jeetje wat een knal is dat. Hij sloeg vorig jaar bijna 700 aces. Dat is een geweldig wapen. En dan noemden ze mij een servicekanon. Ik had geen kans gemaakt tegen deze jongens.’

Het geloof is er in ieder geval bij de jonge garde. Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev. Ze weten allemaal dat ze het in zich hebben om grandslamtoernooien te winnen. De vraag is alleen, wanneer?