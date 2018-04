Tennistalent Melissa Boyden: uren op het muurtje, desnoods in de sneeuw

Toekomst

Ze is één van de toekomstige toppers van Nederland

Hoe beter Melissa wordt, hoe vaker ze naar het buitenland moet om toernooien te spelen. Daar zijn de punten te halen die noodzakelijk zijn voor het spelen van de grandslamtoernooien voor junioren. Moeder Sally schrijft talloze brieven naar bedrijven in de hoop een sponsor te vinden, tot nu toe krijgt Melissa alleen haar racket en kleding betaald. 'We zullen haar financieel ondersteunen zo lang als we kunnen. Er zal een punt komen waarop dat moeilijk wordt.'



Op haar 18de gaat de vraag komen: wil ze spelen voor het Verenigd Koninkrijk of voor Nederland. Het lijkt een keuze tussen het hart en het verstand. 'Ik voel me het meest Nederlands, want ik ben hier opgegroeid. Ik heb altijd Nederlandse trainers gehad. In Engeland heb ik pas één keer een toernooi gespeeld', zegt Melissa.



Aan de andere kant is er in Engeland veel meer geld voor tennis vanwege de inkomsten van Wimbledon die ten goede komen aan de Britse tennisbond. Moeder Sally: 'We moeten gaan kijken wat beide bonden ons kunnen bieden. De vraag is ook hoe graag Nederland haar wil behouden. Ze is één van de toekomstige toppers van Nederland.'