Tennistalent Gauff pakt elke kans op ervaring

Cori Gauff viert haar overwinning op de Japanse Naomi Osaka. Beeld REUTERS

Gauff boekte haar sensationele overwinning enkele uren na de uitschakeling van Serena Williams, die in drie sets (6-4, 6-7 , 7-5) verloor van de Chinese Wang Qiang. De Amerikaanse titelfavoriet won drie jaar geleden in Melbourne haar laatste hoofdprijs, terwijl ze zwanger was. Sinds de geboorte van dochter, eind 2017, heeft ze geen grandslamtitels meer behaald. Ze is bleven steken op 23 prijzen, één minder dan het record dat ze najaagt. De Australische Margaret Court won 24 titels tussen 1960 en 1973.

Ongewoon vroeg

Door de ongewone vroege nederlaag van Williams, die veertien jaar geleden voor het laatst werd uitgeschakeld in de derde ronde, blijft een eerste ontmoeting met Gauff voorlopig uit. Ze hadden elkaar volgens het speelschema in de kwartfinale kunnen treffen. Maar de botsing der generaties lijkt onvermijdelijk gezien de razendsnelle doorbraak van de onbevreesde tiener en onverzettelijkheid van de 38-jarige vedette.

Aan stoppen denkt Williams allerminst. Ze kondigde na de nederlaag een straftraining voor zichzelf aan. ‘Ik ben veel te oud om zo te spelen in deze fase van mijn carrière. Morgen ga ik zeker trainen. Dit moet nooit weer gebeuren.’

Gauff heeft al tweemaal van Venus Williams gewonnen; vorig jaar op Wimbledon en eerder deze week in Melbourne. Gezien haar ambitie (‘het is mijn missie om de beste aller tijden te worden’) kan een ontmoeting met Serena haar niet vroeg genoeg komen. Williams staat op de wereldranglijst lager dan Osaka, de huidige nummer drie. Gauff begon in Australië als nummer 67. Ze mag vanwege haar leeftijd slechts een beperkt aantal toernooien spelen.

Beter dan jonge Williams

De prestaties van Gauff bij grandslamtoernooien zijn iets beter dan die van Williams in haar beginjaren, ruim 20 jaar geleden. Niet alleen is ze een jaar jonger begonnen, ze komt ook verder. In haar eerste zes toptoernooien bereikte Williams eenmaal de vierde ronde, viermaal de derde en eenmaal de tweede ronde. Gauff staat na drie toernooien op tweemaal de vierde ronde en eenmaal de derde. Williams won haar zevende toernooi, de US Open van 1999. Of dat Gauff gaat lukken, moet nog blijken. Het schema in Australië biedt haar de kans om ervaring op te doen. In de vierde ronde komt ze uit tegen de Amerikaanse Sofia Kenin, die ook voor het eerst in de vierde ronde staat. In de kwartfinale wacht dan mogelijk een duel met Wang, de bedwinger van Williams die als 27ste is geplaatst. Pas in een halve finale wacht mogelijk een speelster die op papier veel beter is: de Australische nummer één Ashleigh Barty.

Al die speelsters kunnen zich vast vinden in het sentiment van Osaka: ‘Weet je, niemand wil verliezen van een 15-jarige.’