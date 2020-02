Tennisster Sofia Kenin vecht zich naar eindzege Australian Open

Sofia Kenin na haar gewonnen finale. Beeld AFP

Met de winst in haar eerste grandslamfinale laat Kenin zien dat dromen uitkomen. ‘Durf te dromen, geloof erin en weet dat ze ooit uit zullen komen’, sprak Kenin profetisch in haar toespraak aan de wereld. Ook speechen gaat haar zonder moeite af.

Ze heeft het winnen van een hoofdprijs in het tennis haar hele leven gevisualiseerd en twijfelde er bij haar debuut in de finale geen seconde aan dat het niet zou lukken. Kenin stond op de baan met veel energie, gebalde vuisten en kreten om gewonnen punten te vieren.

Ze verloor de eerste set nog van de tweevoudig grandslamwinnares Garbiñe Muguruza, die na twee moeilijke jaren weer terug is op het hoogste toneel van de sport. Kenin overdacht haar fouten op de bank en speelde in de tweede en derde set met meer lef, met dank aan Muguruza die te maken kreeg met een haperende service.

Kenin is met een lengte van 1,70 meter klein van stuk en blinkt daardoor niet uit in haar service. Dat gebrek aan kracht compenseert ze door goed te bewegen en veel risico te nemen in haar slagen.

De ballen van Kenin kwamen op of tegen de lijn terecht en waren niet te belopen voor Muguruza. Kenin deelde de genadeklap uit in de vijfde game van de derde set. De Amerikaanse zat zwaar in de problemen met drie breakpoints tegen. Ze haalde toch de game binnen met een paar prachtige, risicovolle punten. Muguruza schrok daar zo van dat ze haar eigen servicegame inleverde met een pijnlijke dubbele fout. Ze sloeg amper nog een eerste service in en sloeg ook op matchpoint tegen een dubbele fout.

Kenin sprong na het ophalen van de beker iedereen in de armen. Ze begon de Australian Open als nummer 15 van de wereld en komt door de winst voor het eerst in haar carrière de mondiale toptien binnen. Tot de Australian Open was ze nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde op een grandslamtoernooi. Op weg naar de finale versloeg ze onder meer de haar getalenteerde landgenoot Coco Gauff en de nummer één van de wereld Ashleigh Barty.

Kenin werd in Rusland geboren. Toen ze een paar maanden oud was verhuisde ze met haar ouders naar Amerika voor een nieuw leven. Ze wordt van jongs af aan gecoacht door haar vader.

Met de winst van Kenin op de Australian Open is er opnieuw een nieuwe naam aan de haal gegaan met een toernooizege op een grandslamtoernooi. Sinds Serena Williams in 2017 op de Australian Open haar 23ste grandslamtitel won, heerst er anarchie in het vrouwentennis.