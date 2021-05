Tennisster Naomi Osaka mijdt persconferenties tijdens Roland Garros: ‘Mentale last te groot’

Osaka tijdens de US Open in 2020. Beeld Getty Images

Tennissers moeten na elke wedstrijd verplicht op een persconferenties verschijnen en doen dat doorgaans trouw.

Osaka vindt de mentale last van een persgesprek te groot, vooral na een nederlaag. Ze vergelijkt de ervaring met een trap na krijgen. ‘We krijgen vragen die we al veel vaker hebben gehad, of vragen die zorgen voor twijfels in ons hoofd’, aldus de Japanse viervoudig grandslamwinnares die in Parijs nooit verder is gekomen dan de derde ronde en niet tot de favorieten behoort.

In een verklaring op Instagram schrijft de 23-jarige speelster, die tweede staat op de wereldranglijst: ‘Ik ga mezelf niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen. Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten. Ik heb het gevoel dat de hele situatie ervoor zorgt dat iemand die al ‘down’ is nog verder naar beneden wordt getrapt.’

Sportvrouw van het jaar

Osaka werd vorige maand vanwege haar politieke stellingnames tegen racisme door de Laureus Academy gekozen tot sportvrouw van het jaar (voor wielrenster Anna van der Breggen). Ze verdiende vorig jaar naar schatting 55 miljoen dollar een prijzen- en sponsorgeld. Ze laat zich veelvuldig portretteren in glossy’s.

Het is onduidelijk of Osaka alle interviews in Parijs zal weigeren. Mogelijk maakt ze een uitzondering voor televisie of de vriendelijke vraaggesprekken op de baan na afloop van een partij, waar meestal alleen de winnaars aan bod komen.

Haar besluit om niet mee te werken aan persconferenties is ongewoon. Het komt wel voor dat spelers de bijeenkomst met soms tientallen verslaggevers overslaan na een verloren, emotionele partij. Ze accepteren dan de boete. De meeste spelers zijn opgevoed met het idee dat de persconferentie een onderdeel is van hun vak. Ze zien het als promotie van het tennis.