Tennisster Naomi Osaka heeft zichzelf hervonden en laat dat ook zien in de eindstrijd van de US Open

Naomi Osaka na haar wedstrijd tegen Victoria Azarenka. Beeld USA TODAY Sports

Liggend op haar rug, bijna alleen in het Arthur Ashe Stadion waar publiek verboden was vanwege corona, keek Naomi Osaka naar de hemel. Ze had het andere kampioenen zien doen en wilde altijd al zien wat zij dan zagen.

Osaka deed het, nadat ze zaterdag op de US Open haar derde grandslamtitel had gewonnen, haar tweede titel in New York. Ze knokte zich terug van een set achterstand tegen Victoria Azarenka en zegevierde na bijna twee uur met 1-6 6-3 6-3.

Het moment van stilte volgde op een periode van bezinning. Osaka gebruikte de tijd waarin het tennis stil had gelegen door het coronavirus om na te denken over wat voor kampioen ze wilde zijn. Met haar eerste twee grandslamtitels, in 2018 op de US Open en in 2019 op de Australian Open, vergaarde de Japanse meer roem dan haar lief was. De extreem verlegen speelster worstelde met haar nieuwe status. Ze kwam niet meer verder dan de vierde ronde op een grandslamtoernooi en zocht naar een manier om gelukkig te zijn in haar nieuwe rol. Ze dacht na over hoe ze wilde dat mensen haar zouden herinneren.

Sociale kwesties

Osaka ging zich meer bemoeien met sociale kwesties. De 22-jarige dochter van een Japanse moeder en een Haïtiaanse vader speelt voor Japan maar groeide op in Amerika. Ze liet de afgelopen maanden zien een actief aanhanger te zijn van de Black Lives Matter-beweging. Osaka was aanwezig bij een protest in Minneapolis, waar de dood van George Floyd voor een internationale beweging tegen racisme zorgde.

Op de US Open zette Osaka haar protest voort. Ze droeg tijdens de opkomst voor elke wedstrijd een zwart mondkapje met de naam van een door politiegeweld om het leven gekomen persoon. Osaka wilde in New York blijven winnen, niet voor zichzelf, maar voor de namen op haar mondkapjes. Op het zevende en laatste mondkapje dat ze droeg, voordat ze de finale speelde, stond de naam van Tamir Rice, een 12-jarige jongen die in 2014 in Ohio door de politie werd doodgeschoten.

‘Ik wilde dat mensen meer namen te zien zouden krijgen’, zei Osaka die dit jaar Serena Williams opvolgde als meestverdienende sportvrouw ter wereld. ‘De bedoeling is mensen aan het praten te krijgen.’

Ook haar tegenstander heeft in de afgelopen jaren een transformatie ondergaan richting volwassenheid. Azarenka stond voor het eerst sinds 2013 weer in de finale van de US Open. Ze won haar twee grandslamtitels in 2012 en 2013 en stond daarna 51 weken op de nummer 1 positie van de wereldranglijst. Daarna volgde een tijd waarin ze blessures kreeg, zwanger raakte en in een ingewikkelde voogdijzaak rondom haar zoontje Leo terechtkwam. Azarenka was bijna gestopt met tennis. Voordat de coronacrisis uitbrak, had ze vijf maanden geen racket aangeraakt. Toen de voogdijzaak was opgelost, besloot ze er nog één keer voor te gaan.

Beeld USA TODAY Sports

Beste tennis

Azarenka had op de US Open van Serena Williams gewonnen in een fantastisch gevecht in de halve finale. Haar goede vorm trok ze door tegen Osaka, waar ze in de eerste set het beste tennis uit haar carrière liet zien. Ze sloeg bijna geen eerste service uit, dirigeerde Osaka van links naar rechts, maakte amper onnodige fouten en sloeg fenomenale returns. De Japanse won maar één game in de eerste set en realiseerde zich toen hoe beschamend het zou zijn als ze de finale binnen een uur zou verliezen.

Ze zette de knop om in de tweede set, terwijl Azarenka meer fouten begon te maken. Osaka’s zelfvertrouwen kwam terug en ze kreeg weer toegang tot haar wapenarsenaal met snoeiharde services en harde klappen vanaf de baseline. Qua spel wordt Osaka vaak vergeleken met Serena Williams vanwege haar enorme power, alleen de Japanse beweegt nog een stuk beter. Kon Azarenka tegen Williams nog scoren met de service rechtdoor op het lichaam, bij Osaka had dat minder zin omdat ze wel het voetenwerk heeft om er omheen te lopen.

Nadat Osaka de tweede set had gewonnen, leek de finale eentonig te worden omdat Azarenka ook in de derde set bleef worstelen. Ze maakte nog één break achterstand goed om de schade te beperken tot 3-4, maar verloor in de servicegame daarna weer haar opslag.

Osaka kreeg de ruimte om haar genadeloze ballen af te vuren en kon op 5-3 serveren voor de wedstrijd. Ze maakte het koelbloedig af om na een tik tegen het racket van Azarenka, de door corona nieuwe manier van feliciteren aan het net, op de grond te gaan liggen. Ze keek naar boven en zag eindelijk wat ze altijd al had willen zien.