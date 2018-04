Tennisster Kiki Bertens pakt vijfde toernooizege

Bertens, die als twaalfde was geplaatst in Charleston, en haar tegenstandster Görges moesten zondag beiden twee partijen afwerken, aangezien er zaterdag door hevige regenval nauwelijks gespeeld kon worden.



De Nederlandse rekende eerst in een lange en spannende partij af met de Amerikaanse Madison Keys: 6-4 6-7 (2) 7-6 (5), waarbij ze zelfs nog een matchpoint overleefde. Kort daarna bleek Bertens in de finale beduidend beter om te kunnen gaan met het drukke programma.



Waar ze het in vorige partijen in Charleston bij momenten lastig had, gaf ze de Duitse nummer dertien van de wereld geen schijn van kans. Binnen het uur was de partij op het grijze gravel al klaar.



Door de toernooiwinst stijgt Bertens op de nieuwste wereldranglijst vermoedelijk van de 27ste naar de 21ste positie. Ze schreef eerder de toernooien van Fez (2012), Neurenberg (2016 en 2017) en Gstaad (2017) op haar naam. Ook die waren allemaal op gravel.