Tennisster Kiki Bertens in wachtkamer voor WTA Finals na nederlaag in Moskou

Kiki Bertens in actie tijdens China Open. Beeld Getty Images

Een wereldreis langs vier continenten maakte van Kiki Bertens dit seizoen de tennisster met de meeste vlieguren en het zwaarste programma. Niemand speelde zoveel als de nummer 8 van de wereld, maar bij haar 26ste toernooi in Moskou ging het licht uit. Bertens kan zich nog plaatsen voor de afsluitende WTA Finals, maar ze is afhankelijk van de prestaties van concurrent Belinda Bencic en een mogelijke afmelding van Serena Williams.

Bertens had bij het WTA-toernooi in Moskou de finale moeten bereiken om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het officieuze WK met de beste acht tennissters van het jaar. Daarom reisde ze na een Aziatische tournee van vier weken meteen door naar Linz en Moskou om de benodigde punten te verzamelen. Haar missie strandde voorlopig in het IJspaleis in Moskou, in haar kwartfinale tegen Kristina Mladenovic.

Bertens ontsnapte al in de tweede ronde tegen Kaia Kanepi. Vrijdag speelde ze alweer haar 29ste derde set van dit seizoen, als extra bewijs van het vele overwerk. Ook nu knokte Bertens zich terug uit een achterstand en trok ze met aanvallend tennis de tweede set naar zich toe. Daarna vloeide de energie uit haar benen: 4-6, 6-2, 1-6.

De 27-jarige Bertens had in Moskou last van een voetblessure, die haar vooral hinderde bij het serveren. Ze had zichzelf geen rust gegund na toernooien in Zhengzhou, Osaka, Wuhan en Peking in de wetenschap dat ze negende stond op de jaarlijst.

En dat is een plaatsje te laag voor deelname aan de WTA Finals, het toernooi dat van Singapore naar Shenzen is verhuisd. De Chinese organisatie betaalde de hoofdprijs, want het toernooi heeft een prijzengeld van 14 miljoen dollar, ruim 12,5 miljoen euro. De ongeslagen winnares kan 4,2 miljoen dollar bijschrijven, bijna twee keer zoveel als de kampioen bij de ATP Masters in Londen. Vorig jaar bereikte Bertens de halve finales van de WTA Finals.

Na de vroegtijdige uitschakeling in Moskou zit Bertens in de wachtkamer, met een dubbel argument om zich te bezinnen. Gaat ze mogelijk als reserve naar Shenzen of doet ze mee aan het toernooi in Zhuhai voor de nummers 9 t/m 16? En nog belangrijker, sluit Raemon Sluiter weer aan in Team Bertens of blijft Elise Tamaëla haar vaste coach?

De breuk tussen Bertens en Sluiter na de US Open was tijdelijk, bezworen coach en pupil. In het AD constateerde Sluiter in september dat hij niet het beste uit Bertens haalde. En dus deed hij een stap opzij. Met de rustige Tamaëla werd voor een andere toon gekozen. De oud-prof luisterde in Moskou kalm naar de gefrustreerde Bertens en bleef positief op haar inpraten.

Tussen Sluiter en Bertens ontstonden confrontaties met verbaal vuurwerk, Tamaëla weet dat ze vooral het negativisme bij de nummer 1 van Nederland moet bestrijden. ‘Je forehands waren prima, zij speelt ook goed’, zei Tamaëla, in de derde set van de partij tegen de Franse Mladenovic. Bertens worstelt al maanden met zichzelf, de druk en de verwachtingen doen haar geregeld verkrampen.

Bertens handhaaft zich in de toptien na titels in St.-Petersburg en Madrid. In mei was ze even de nummer 4 van de wereld, de hoogste positie ooit voor een Nederlandse tennisster. Toch faalde Bertens wederom bij de grandslamtoernooien, een speelster met haar status hoort op dat podium niet te struikelen over de tweede of derde horde. Deelname aan de WTA Finals zou ook financieel een prettige compensatie zijn na een turbulent jaar.

Mladenovic kan Bertens een handje helpen door zaterdag in de halve finales ook Bencic te verslaan. En dan moet Bertens afwachten of Serena Williams uitgerekend bij de WTA Finals haar rentree maakt of dat de 38-jarige Amerikaanse haar seizoen na slechts tien toernooien beëindigt.