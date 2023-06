Tennisster Iga Swiatek raakt in finale Roland Garros even de weg kwijt, heel ongebruikelijk

Iga Swiatek serveert in de finale tegen Karolina Muchova. Beeld AP

Ruim anderhalf uur nadat Iga Swiatek haar derde titel op Roland Garros heeft gepakt, krijgt ze op de persconferentie een opmerkelijke vraag: of ze ervan baalt dat ze in de finale een set heeft verloren. ‘Nee, nee absoluut niet’, zegt de Poolse nummer één van de wereld. ‘Ik ben vooral heel blij dat ik heb gewonnen, dat is het belangrijkste.’

De vraag van een journalist is het gevolg van de totale dominantie die Swiatek twee weken lang tentoonspreidde: de 22-jarige speelster verloor in de zes wedstrijden tot de finale geen enkele set. Ze was zoveel beter dan haar tegenstanders dat de toernooiorganisatie haar partijen niet op primetime in de avond durfde te programmeren: bang dat zij het publiek binnen de kortste keren weer naar huis moest sturen.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Maar zo rimpelloos als haar route richting de finale was, zo moeizaam verliep de eindstrijd zelf. Haar triomftocht richting haar derde titel op het graveltoernooi in Parijs veranderde plots in een gevecht tegen de Tsjechische Karolina Muchova, de onverschrokken nummer 43 van de wereld. Swiatek overwon de moeilijke momenten en zegevierde in drie sets: (6-2, 5-7, 6-4).

Evenveel als Serena Williams en Monica Seles

De Poolse tennisster zette een imposante reeks voort: ze pakte haar vierde grandslamtitel in vier grandslamfinales. Ze won vorig jaar de US Open en was in 2020 en 2022 al de beste op Roland Garros. In Parijs heeft ze nu al evenveel titels gepakt als de tennisgrootheden Serena Williams en Monica Seles. Slechts drie vrouwen waren in het professionele tijdperk (sinds 1968) succesvoller op Roland Garros: Chris Evert (7 titels), Steffi Graf (6) en Justine Henin (4).

Maar haar partij tegen Muchova moet haar concurrenten ook ergens hoop hebben gegeven. De Tsjechische debutant in een grandslamfinale bracht de doorgaans zo evenwichtige Swiatek uit haar evenwicht. De immer zo rustige tennisster uit Warschau oogde gefrustreerd toen ze de tweede set verloor en in de derde set tegen een break achterstand aankeek. Alsof ze niet gewend was in zo’n hachelijke situatie terecht te komen.

Gek is dat niet. Zowel op als naast de baan doet Swiatek er alles aan om weg te blijven van stressvolle momenten. Niet voor niks begaf ze zich na haar overwinning snel richting haar spelersbox. Daar zat naast haar coach ook Daria Abramowicz, de sportpsycholoog die haar mede transformeerde van een onzekere tiener in een standvastige kampioen.

Meerwaarde sportpsycholoog

Swiatek is altijd open geweest over de meerwaarde van haar sportpsycholoog, die fulltime met haar meereist. Het moet haar beschermen tegen de druk en verwachtingen waar andere tienersensaties minder goed mee kunnen omgaan. Swiatek sluit zich er zoveel mogelijk voor af.

Toen haar in aanloop naar de finale werd gevraagd of ze net als Rafael Nadal (veertienvoudig winnaar Roland Garros) een Iga-dynastie wilde creëren in Parijs, reageerde ze onderkoeld. ‘Het is niet de motivatie die bij mij past’, zei ze. ‘Ik ben meer een persoon die elke dag haar best probeert te doen en beter wil worden. Ik had sowieso niet gedacht dat ik hier ooit zou winnen.’

Om zich zoveel mogelijk af te sluiten van alle ruis, betreedt Swiatek altijd met een koptelefoon de baan. Hoe langer ze in haar veilige bubbel kan blijven, hoe beter. Tot ze het racket in haar hand heeft en kan doen wat ze het liefste doet: haar tegenstanders gijzelen met het hoge tempo dat ze hanteert en de zware topspinballen die ze met haar forehand slaat.

Dat lukte in de eerste anderhalve set tegen Muchova. Swiatek leidde met 6-1 en 3-0 in de tweede set toen de partij plots kantelde. Muchova wist Swiatek uit haar ritme te halen door haar veel naar het net te laten komen. Hoe beter Muchova ging spelen, hoe onzekerder Swiatek oogde.

Vragende blik

Ze wendde haar vragende blik regelmatig tot haar spelersbox. ‘Ik had advies nodig en wilde weten wat ik verkeerd deed’, aldus Swiatek. Ze was op zoek naar de zekerheid en regelmatigheid waar ze haar voorgaande partijen mee had gewonnen. Nu waren er de stress en emoties waar ze liever weg van blijft, zowel op als naast de baan.

Maar bij een 2-0-achterstand in de derde en beslissende set vond Swiatek toch een manier om de stress de baas te zijn en de partij alsnog naar haar toe te trekken. ‘Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: je gaat vanaf nu gewoon alles geven. Niet meer nadenken of analyseren, maar losser op de baan staan en meer op intuïtie spelen. Dat hielp enorm.’

Ja, ze had als titelverdedigster meer druk gevoeld dan de voorgaande jaren, hoezeer ze zich er ook voor had afgesloten. Tegen Muchova verloor ze voor het eerst een set gedurende het toernooi. En het was ook de eerste set die ze moest afstaan in de vier grandslamfinales die ze speelde. Swiatek overleefde het stressvolle moment, als onderdeel van haar ontwikkeling. ‘Ik ben blij dat ik op het einde weer solide was en het kon afmaken.’