Tennisster Iga Swiatek blijft winnen, ook als iedereen het van haar verwacht

Iga Swiatek is na de finale op de knieën gevallen. Het was haar tweede titel op Roland Garros. Beeld REUTERS

Ruim twee uur nadat Iga Swiatek de finale op Roland Garros heeft gewonnen, krijgt de Poolse nummer één van de wereld op de persconferentie een opmerkelijke vraag: of ze make-up draagt als ze naar een feest gaat. ‘Om eerlijk te zijn gebruik ik bijna nooit make-up. Ik weet pas sinds zes maanden hoe ik het op doe. Best gênant, toch?’

De ‘natuurlijke’ uitstraling van de 21-jarige tennisster staat volgens de vragensteller in schril contrast met die van veel collega’s die veel aandacht zouden besteden aan hun uiterlijk voordat ze de baan op gaan. ‘Dank je’, zegt Swiatek. ‘Ik heb er geen behoefte aan en denk ook niet dat het iets zou veranderen.’

In de wereld van tennissters als Serena Williams, Maria Sharapova, en recenter, Naomi Osaka en Emma Raducanu, oogt Swiatek misschien wel ongewoon gewoon. Ze is wars van glitter en glamour, maar idolaat van sport. Ze doet eerder denken aan een voorganger als Justine Henin, de viervoudig winnares van Roland Garros uit België (2003-2007).

Suprematie

Twee jaar na haar eerste titel in Parijs versloeg Swiatek zaterdag op simpele wijze de Amerikaanse Coco Gauff (6-1, 6-3). Het was haar 35ste zege op een rij. Venus Williams was in 2000 de laatste tennisster die zo lang ongeslagen bleef. Het zegt alles over de suprematie van de beste tennisster van dit moment.

‘De druk was groot’, aldus Swiatek. ‘In 2020 stond ik hier ook en had ik eigenlijk niets te verliezen. Nu verwachtte iedereen dat ik zou zegevieren, dat is toch iets heel anders.’ Onverstoorbaar en met grote overmacht pakte ze haar tweede grandslamtitel in haar nog prille loopbaan. Ze was negentien toen ze Roland Garros voor het eerst won.

Het verleden wijst uit dat het voor tienersensaties niet altijd makkelijk is om het succes op de tennisbaan voort te zetten. Plots zijn er verwachtingen, een moordend reisschema, media en sponsorverplichtingen. De 18-jarige Raducanu liep vorig jaar twee dagen na haar overwinning op de US Open in kledij van Chanel op de catwalk van het Met Gala, de oscars van de modewereld. Sindsdien kwam ze op toernooien vaak niet verder dan de eerste of tweede ronde.

Swiatek zit anders in elkaar. Ze vertelde tijdens Roland Garros uitgebreid over haar passie voor lezen. Ze was net klaar met de boeken 21 Lessons for 21st Century en Murder on the Orient Express. ‘21 lessen voor de 21ste eeuw gaat over het doel van het leven. Het boek heeft mijn horizon verbreed en mij op een andere manier naar dingen laten kijken.’

Lintje Oekraïense vlag

Ze mag met haar onafscheidelijke petje dan niet de uitstraling van een superster hebben, in Parijs was ze wel de nummer één van de wereld die leek te begrijpen dat ze in die positie meer kan zijn dan de speelster met de meeste rankingpunten. Op haar witte pet, die ze droeg omdat ze zich dan geen zorgen hoefde te maken over haar haar, zat een lintje in de kleuren van Oekraïense vlag.

‘Houd vol, Oekraïne. Mijn gedachten gaan uit naar jullie’, zei ze tijdens haar overwinningsspeech. En later op de persconferentie: ‘Als nummer één van de wereld voel ik een soort van verplichting om mijn stem te laten horen. Ik zal het op een slimme manier blijven doen. Zeker over zaken die mij aan het hart gaan.’

Iga Swiatek met de beker en haar onafscheidelijke pet. Beeld ANP

In het begin van de tweede set kwam ze een break achter tegen Gauff, de nummer 23 van de wereld. Maar Swiatek bleef koel en raakte geen moment uit evenwicht. Het is een van de dingen die ze heeft geleerd van haar psycholoog die fulltime met haar meereist. Ze is altijd openhartig geweest over de mentale tol die tennis kan eisen.

Niet voor niks heeft de tennisster uit Warschau het vaak over ‘een soort teamsport’ als ze praat over tennis. In haar ogen is zij een onderdeel van het geheel – ook al weet zij altijd de schijnwerpers op zich gericht. ‘Trots op het team’, schreef ze na haar zege op de lens van de camera.

Geen antwoord

Ook de 18-jarige Gauff, debutante in een grandslamfinale, had geen antwoord op de harde returns en de vernietigende forehand van Swiatek. Haar zware topspinballen worden wel eens vergeleken met die van haar idool, Rafael Nadal. De Amerikaanse Jessica Pegula, van wie ze in de kwartfinales won, merkte al op dat haar forehand aan die van een man deed denken, zo hard.

Het is de vraag wie Swiatek kan afstoppen. In maart kondigde de 25-jarige Ashleigh Barty als nummer één van de wereld haar afscheid aan en viervoudig grandslamwinnares Osaka heeft door mentale problemen een stap opzij moeten zetten. ‘Hopelijk is dit de eerste van vele finales die we op een grandslamtoernooi tegen elkaar spelen en wie weet lukt het me dan wel om van je te winnen’, zei Gauff na haar nederlaag.