Tennisster Bertens wil financiële compensatie voor deelname Spelen

Kiki Bertens tijdens de WTA Finals in Shenzhen. Beeld EPA

De best betaalde sportvrouw van Nederland wil compensatie voor gederfde inkomsten als ze besluit om deel te nemen aan de Spelen van Tokio. Kiki Bertens zal aan sportkoepel NOCNSF en de Nederlandse tennisbond (KNLTB) te kennen geven dat ze wellicht tonnen misloopt nu ze komend jaar verplicht moet uitkomen voor het Nederlandse team in de Fed Cup om naar de Spelen te mogen. Daardoor moet ze enkele toernooien schrappen.

Atlete Andrea Deelstra zette zelfs haar flatje te koop om aan geld te komen voor haar olympische missie, maar voor proftennissers zijn de Spelen een van de vele toernooien in het seizoen. ‘Ik heb nooit per se voor mijn land willen spelen, anders had ik me de afgelopen twee jaar wel beschikbaar gesteld’, aldus Bertens. ‘Ik vind mijn eigen carrière net iets belangrijker. Als ik mezelf en mijn ranking voorop stel, ga ik niet naar de Spelen. Van Tokio via een toernooi in Canada naar de US Open in Amerika is natuurlijk geen ideale route. En dus is de eerste vraag: wil ik dat?’

Drievoudig medaillekandidaat

Bertens is in Tokio medaillekandidaat in drie disciplines. In het enkelspel behoort ze tot de toptien van de wereld, in het dubbelspel kan ze met Demi Schuurs om de gouden medaille spelen. En in het gemengd dubbelspel kan Nederland met Bertens en Jean-Julien Rojer of Wesley Koolhof een topteam formeren. Het is niet alleen haar eigen keuze, zegt Bertens, donderdag in het tenniscentrum in Ridderkerk. ‘Wat willen NOCNSF en de KNLTB doen om mij in Tokio te krijgen?’

Mocht Bertens instemmen met een olympisch ticket, dan moet ze volgens de regels van de internationale tennisfederatie (ITF) in februari in Den Haag in de Fed Cup tegen Wit-Rusland spelen. Bij een zege is het Nederlandse team geplaatst voor de Fed Cup Finals nieuwe stijl, in april in Boedapest. Het maakt de kalender voor Bertens in 2020 wederom bomvol.

Haar dilemma: ‘Waar ga ik schrappen? Kies ik voor mijn eigen carrière of het Nederlandse tennis? Of help ik de droom van Demi Schuurs te realiseren door in Tokio een medaille te winnen in het dubbelspel? Voor mezelf hoeft het niet zo.’

Overbelasting

Bertens stelt dat ze voor de Fed Cup komend jaar de toernooien in Sint-Petersburg en Dubai moet laten schieten om overbelasting te voorkomen. Dit jaar verdiende ze met haar titel in het Russische Sint-Petersburg 141 duizend dollar, ruim 127 duizend euro, inclusief 470 punten voor de wereldranglijst. In Dubai is de hoofdprijs een half miljoen euro plus 900 punten.

Bertens: ‘Deelname aan de Fed Cup heeft voor mij bepaalde consequenties. Ik zou door de wedstrijd tegen Wit-Rusland 80 duizend euro in Sint-Petersburg kunnen mislopen. Ik hoef dat bedrag niet terug te krijgen. Ik hoef ook geen geld te verdienen aan de Fed Cup; we moeten kijken of we het een beetje tegen elkaar kunnen wegstrepen.’

Ze wil geen speciaal contract afsluiten met de KNLTB. ‘Geld is niet de drijfveer. Maar het is wel krom om alles opzij te zetten voor de Fed Cup en mijn carrière opzij te zetten zonder dat er iets tegenover staat. Er zullen goede afspraken moeten worden gemaakt.’

Compensatie ongebruikelijk

Jacco Eltingh, technisch en commercieel directeur van de KNLTB, noemt de eis van Bertens voor financiële compensatie ‘ongebruikelijk’. Hij wijst op het nieuwe concept van de Fed Cup, met een lucratieve finale voor twaalf landenteams. ‘Daarin vallen voor de topspeelsters flinke bedragen te verdienen. In die zin wordt deelname aan de Fed Cup al gecompenseerd.’

Volgens Eltingh moet Bertens ‘met hart en ziel’ voor Nederland willen tennissen op de Spelen van Tokio. Bertens vond de Spelen van Rio in 2016 ‘helemaal niks’. Ze mocht de openingsceremonie niet bijwonen en speelde nog tijdens de Spelen alweer op het volgende toernooi in Cincinnati. ‘Na Rio dacht ik: dit nooit weer.’

Pieter van den Hoogenband, de nieuwe chef de mission van NOCNSF, liet dinsdag weten dat de omstreden ’48-uurregel’ is afgeschaft. Wie binnen 48 uur na aanvang van de Spelen moest sporten, mocht niet deelnemen aan de officiële opening. Voor de tennissers is dat juist een vereiste om enig ‘olympisch gevoel’ te krijgen. Bertens: ‘Voor mij was Rio een tennistoernooi als alle andere. Het is al een pluspuntje dat ik nu bij de openingsceremonie mag meelopen achter de Nederlandse vlag.’

Kiki Bertens speelt een wedstrijd tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka in Zhuhai. Beeld AFP

‘Een leuke tijd’

NOCNSF deed nog een concessie om Bertens in Tokio te krijgen: ze mag haar eigen begeleidingsstaf meenemen. ‘Dat is het tweede voordeel, anders was ik zeker niet naar de Spelen gegaan. De voorwaarde is dat ik een leuke tijd heb. Ik wil die olympische sfeer meekrijgen.’

Goud in Tokio heeft voor Bertens geen prioriteit. Olympisch kampioen of winnaar op Roland Garros? ‘Dan is de keuze heel gemakkelijk, daar hoef ik niet eens over na te denken. Een grandslamtitel op Roland Garros is mijn droom.’