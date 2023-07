Tennisster Arantxa Rus (32) wint eerste WTA 250-toernooi en stijgt naar hoogste positie ooit

Rus slaat een backhand in de finale van de Hamburg European Open. Beeld REUTERS

‘Na zoveel jaar behaal ik dan mijn eerste titel op dit niveau’, reageerde Rus, die al vijftien jaar van haar sport leeft. Na het behalen van de vierde ronde op Roland Garros, in 2012, leek ze een glansrijke carrière tegemoet te gaan. De werkelijkheid viel tegen. Het bleek een eenmalige uitschieter. Ze bracht het grootste deel van haar loopbaan door tussen plaats 100 en 300 op de ranglijst, de rand van het profbestaan.

Hamburg staat te boek als een zogeheten WTA 250-toernooi, het vierde niveau van de WTA-toernooien. Rus was als zevende geplaatst dankzij de winst van drie kleinere toernooien. Nadat ze in juni al een toernooi in het Spaanse La Bisbal d’Empordà op haar naam had geschreven, won ze de afgelopen weken ook in Den Haag en Contrexéville in Frankrijk. De speelster uit Monster, die wordt begeleid door de Spaanse coach Julián Alonso, is dankzij haar ranking al rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Ze strandde in juli in de kwalificaties voor Wimbledon.

Over de auteur

Mark van Driel schrijft al ruim twintig jaar voor de Volkskrant over olympische sporten als tennis, schaatsen en atletiek.

Rus had in Hamburg geluk met de loting: slechts eenmaal trof ze een speelster die hoger op de wereldranglijst stond dan zij. Ze versloeg op weg naar de finale de Russin Maria Timofeeva (129), de Argentijnse Nadia Podoroska (66), de Duitse Eva Lys (167) en de Australische Daria Saville (147). Haar tegenstander in de finale, de 19-jarige Noma Noha Akugue, is de nummer 207 en stond net als Rus voor het eerst in een finale op dit niveau.

Opgedragen aan vader

‘Ik zou deze beker aan mijn vader willen geven’, zei Rus na de wedstrijd. Die is onlangs overleden. ‘Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan, ik weet dat je aan het lachen bent in de hemel.’ Tegen persbureau ANP zei ze later: ‘Mijn vader was mijn grootste supporter. Ik heb mijn hele carrière met hem gedeeld. Sinds zijn overlijden sta ik wel wat anders in het leven, dingen maken niet meer zoveel uit als je zoiets meemaakt. Ik heb veel aan hem gedacht afgelopen week.’

Rus streek in Hamburg 29.760 euro op met haar overwinning, maar is dankzij haar deelname aan de US Open komende maand, zelfs als ze verliest in de eerste ronde, verzekerd van minimaal 72.500 euro extra aan prijzengeld. Ze had tot haar toernooizege dit jaar 211 duizend euro verdiend met haar sport. Kiki Bertens was in 2020 (Sint-Petersburg) de laatste Nederlandse tennisster die een WTA-toernooi won op dit niveau of hoger.