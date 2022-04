Tennissport keert zich tegen uitsluiten van Russen op Wimbledon, spreekt van discriminatie

De Rus Daniil Medvedev slaat een return in zijn partij met de Spanjaard Carlos Alcaraz in 2021. Beeld AP

Binnen de tenniswereld is onenigheid over het besluit van Wimbledon om Russische en Belarusissche tennissers te weren vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De spelersvakbonden ATP (mannen) en WTA (vrouwen) zijn het niet eens met de drastische maatregel van het prestigieuze toernooi. Ook tennissers hebben hun ongenoegen kenbaar gemaakt.

De ATP en WTA zijn van mening dat er sprake is van discriminatie op basis van nationaliteit. Volgens de spelersvakbonden mogen individuele sporters niet worden gestraft voor de beslissingen die een regering van het land van herkomst neemt. Bovendien schept het weren van Russische en Belarussische tennissers op het grootste grastoernooi ter wereld mogelijk een schadelijk precedent voor de sport, vrezen zij.

In een statement veroordeelt de ATP de invasie van Oekraïne door Rusland en benadrukt solidair te zijn met miljoenen onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog, maar wijst er ook op dat de All England Club, de organisatie van Wimbledon, in hun ogen in strijd handelt met de regels. ‘Discriminatie op basis van nationaliteit is een schending van de overeenkomst die wij met Wimbledon hebben gesloten. Daarin staat dat de toelating van spelers enkel en alleen gebaseerd is op de ATP-ranglijst.’

Novak Djokovic

Ook Novak Djokovic is het niet eens met het besluit van Wimbledon. De nummer één van de wereld noemde de beslissing ‘gek’. ‘Ik zal oorlog altijd veroordelen, ik ben zelf een kind van de oorlog’, zei de Serviër, die in de jaren negentig de oorlog meemaakte tussen de Joegoslavische deelrepublieken. ‘Toch kan ik de beslissing van Wimbledon niet steunen.’

Met het woensdag genomen besluit verbreekt Wimbledon het pact dat de zeven bestuursorganen binnen het tennis begin maart gezamenlijk afkondigden. Samen met de Internationale Tennis Federatie (ITF), ATP en WTA besloten de vier grandslamtoernooien tennissers uit Rusland en Belarus, dat wordt gezien als bondgenoot van Rusland, uit te sluiten van deelname aan de Davis Cup en Billie Jean King Cup, de landentoernooien voor mannen en vrouwen. Wel mochten Russische en Belarussische tennissers individueel blijven uitkomen onder de neutrale vlag.

De houding van Wimbledon kan niet los worden gezien van de opstelling van de Britse regering. Het Verenigd Koninkrijk is een van de landen die zich het hardst opstelt tegen de Russische invasie in Oekraïne. De organisatie van Wimbledon wil voorkomen dat een lid van het Britse koninklijke huis, op de honderdjarige verjaardag van het oudste grandslamtoernooi, een prijs moet overhandigen aan een winnaar uit een van de landen. De Britse tennisbond LTA liet weten dat de beslissing van Wimbledon geldt voor alle toernooien in Groot-Brittannië.

‘Hoewel het weigeren van individuele sporters een complexe kwestie is, staat er een grotere zaak op het spel’, zei de Britse cultuursecretaris Nadine Dorries. Zij toonde zich verheugd met het besluit van Wimbledon. ‘Deze beslissing betekent dat Poetin het meest iconische grandslamtoernooi niet kan gebruiken om te proberen de verschrikkingen die hij het Oekraïense volk toebrengt te legitimeren.’

Daniil Medvedev was één van de kanshebbers op het toernooi dat eind juni begint. De Russische nummer twee van de wereld pakte vorig jaar zijn eerste grandslamtitel op de US Open. Ook diens landgenoot Andrej Roeblev, de mondiale nummer acht, is niet welkom. Bij de vrouwen zijn de belarussische tennissters Aryna Sabalenka (nummer vier van de wereld) en Victoria Azarenka (nummer 18) de bekendste slachtoffers.

Toernooi van Rosmalen

Op de dag dat Wimbledon bekendmaakte de tennissers uit Rusland en Belarus te weren, kondigde het grastoernooi in Rosmalen met trots de deelname van Medvedev aan. Het relatief kleine toernooi geldt voor tennissers als voorbereidingstoernooi op Wimbledon. ‘We wisten dat dit speelde, maar Medvedev heeft gezegd ook hierheen te komen als hij niet naar Wimbledon kan’, zei toernooidirecteur Marcel Hunze tegen het Algemeen Dagblad.

Zelf had hij maar heel even overwogen om spelers uit Rusland of Belarus niet toe te laten in Brabant. ‘Wij volgen de lijn van de ATP en WTA, die is duidelijk. Russen mogen spelen onder een neutrale vlag.’ Dat standpunt neemt ook de KNLTB in. Voor de Nederlandse tennisbond is het besluit van Wimbledon geen reden om het eigen inzicht te herzien, laat Jacco Eltingh weten.

De technisch directeur van de bond zat vanaf 2005 drie jaar in het bestuur van de spelersvakbond ATP. Als naar zijn persoonlijke mening wordt gevraagd, noemt hij de precaire situatie heel lastig. ‘Enerzijds wil je elk drukmiddel dat je hebt inzetten om Rusland onder druk te zetten’, zegt hij. ‘Anderzijds zijn er ook andere landen in oorlog en vinden op andere plekken in de wereld grove misstanden plaats. Gaan we ook maatregelen nemen tegen sporters uit deze landen? Ik heb daar nog niet heel diep over nagedacht, maar vind het oprecht heel lastig.’

Het is voor het eerst sinds de nasleep van de Tweede Wereldoorlog dat Wimbledon tennissers uit specifieke landen weigert. Destijds waren tennissers uit Duitsland en Japan niet welkom. Spelersvakbonden ATP en WTA hebben al laten weten zich niet zomaar neer te leggen bij het controversiële besluit dat het toernooi deze week nam.