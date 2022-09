Tennissers starten in zware Davis Cup-poule met winst op Kazachstan

Tallon Griekspoor wint van de Kazach Koekoesjkin. Beeld REUTERS

In een poule met ook de sterke tennislanden Groot-Brittannië en de Verenigde Staten moet Nederland bij de eerste twee eindigen om zich te plaatsen voor de finaleweek, eind november in Malaga. Op de indoor hardcourtbaan in de Emirates Arena wachten vrijdag en zaterdag de partijen tegen de op papier moeilijkste tegenstanders uit de groep.

Nederland speelt tegen elk land twee enkelpartijen en een dubbelpartij. Van de Zandschulp en Griekspoor wonnen tegen Kazachstan hun enkelpartij, waarna dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop hun wedstrijd verloren. Het was een smetje op de goede start, omdat het aantal gewonnen partijen aan het eind een rol kan spelen.

‘We zullen het zwaar krijgen. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn de favoriet’, aldus Haarhuis in aanloop naar het prestigieuze landentoernooi. ‘Maar als we goed spelen kunnen we ook van die landen winnen, daar ben ik van overtuigd. Het doel is om ons te kwalificeren voor Malaga.’

Het zou voor het eerst zijn dat Nederland zich weet te plaatsen voor de finales van de Davis Cup, sinds het toernooi in 2019 op de schop ging. Een slecht verdienmodel, overvolle tenniskalender en best-of-five-partijen die te lang duurden noopte de organisatie een streep te zetten door de oude opzet, met elke ronde uit- en thuiswedstrijden.

Groepsfase in vier speelsteden

De groepsfase van de nieuwe Davis Cup bestaat uit zestien landen, verdeeld over vier poules. Glasgow is een van de vier speelsteden waar de poules worden afgewerkt. De andere gaststeden zijn Bologna, Valencia en Hamburg. Met best-of-three-duels duren de partijen korter.

De nummers één en twee van elke groep plaatsen zich voor de finaleweek in november, waar de beste acht landen via een knock-outsysteem gaan uitmaken wie zich het beste tennisland mag noemen. Nederland staat twintigste op de wereldranglijst. Een stuk lager dan Kazachstan (9), Groot-Brittannië (8) en de Verenigde Staten (4).

Toch heerst er optimisme bij het Nederlandse team. Met Van de Zandschulp en Griekspoor beschikt captain Haarhuis over tennissers die het afgelopen jaar de top-50 binnen stormden. Tim van Rijthoven (107de op de wereldranglijst) is de derde enkelspeler op het hoogste niveau. Hij won deze zomer verrassend het ATP-toernooi van Rosmalen en reikte op Wimbledon tot de vierde ronde, waarin hij van Novak Djokovic verloor.

Na een lange periode waarin Nederland vooral leunde op de schouders van kopman Robin Haase heeft Haarhuis plots de luxe om te kiezen welke twee spelers hij voor de enkelpartijen inzet. En ook in het dubbelspel moest hij een moeilijke knoop doorhakken: Jean-Julien Rojer, winnaar bij het dubbelspel op Roland Garros, viel buiten de selectie, evenals Haase (plek 288 op de wereldranglijst).

Generatiegenoten

‘Ik werk natuurlijk al langer met deze jongens’, aldus Haarhuis over de generatiegenoten Van de Zandschulp, Griekspoor (beiden 26) en Van Rijthoven (25). ‘Je zag dat ze potentie hadden, alleen is het altijd de vraag of het er ook uit komt. Natuurlijk heb je liever niet dat ze pas op hun 28ste doorbreken. Maar we zien de laatste jaren ook dat spelers pas op latere leeftijd de top-100 bereiken.’

Volgens Haarhuis, die als tennisser 31 van de 47 Davis Cup-partijen won die hij speelde, duurt het proces van fulltime spelen en ontwikkelen van mentale hardheid langer dan velen denken. Het Davis Cup-treffen met Kazachstan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is een nieuw meetmoment om te kijken waar de nieuwe generatie Nederlandse tennissers staat.

‘Met Van de Zandschulp en Griekspoor is die nieuwe generatie er, dat is duidelijk. En ook Tim haakt nu aan’, aldus Haarhuis. Hij zag hoe Van de Zandschulp (ATP-35) als kopman in drie sets (3-6, 6-1, 6-4) afrekende met de Kazachse kopman Alexander Boeblik, de mondiale nummer 44. Griekspoor had toen al gewonnen van de ervaren Michail Koekoesjkin (ATP-221): 6-1, 3-6, 6-3. Zo kende Nederland de gewenste start, met twee lastige confrontaties in het verschiet.

Britten en Amerikanen

Bij de Britten maken onder meer drievoudig grandslamkampioen Andy Murray en toptienspeler Cameron Norrie onderdeel uit van de selectie. De Verenigde Staten hebben met Taylor Fritz (ATP-12) een wereldtopper, al meldde Frances Tiafoe zich af. De 24-jarige Amerikaan haalde vorige week de halve finale op de US Open, waarin hij van de latere winnaar Carlos Alcaraz verloor.

Haarhuis kijkt uit naar de partijen met de gerenommeerde tennislanden. ‘Het team staat er goed voor’, aldus de captain. ‘We moeten erin geloven dat we elke wedstrijd kunnen winnen, ook tegen de sterke tegenstanders.’