Tennissers spelen op US Open zonder publiek

De US Open gaan toch door eind augustus, bevestigde Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New York. Met extra hygiënemaatregelen moet de veiligheid van de deelnemers worden gewaarborgd.

Tennistoernooi US Open zal definitief op de oorspronkelijke data, van 31 augustus tot 13 september, plaatsvinden zonder publiek. Dat heeft Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, dinsdag bevestigd. Maandag lekte het nieuws al uit, al ontbrak de bevestiging.

Wegens de coronapandemie zijn er wel strikte hygiëne- en veiligheidseisen. Volgens de gouverneur wordt er onder meer veelvuldig getest, extra schoongemaakt en is er extra kleedruimte beschikbaar. Bovendien krijgen spelers bepaalde restricties voor wat betreft huisvesting en transport.

De stad New York is zwaar getroffen door het coronavirus. Het USTA Billie Jean King National Tennis Center, het complex van de US Open, werd zelfs omgebouwd tot een tijdelijk ziekenhuis.

‘We zien het als een enorme verantwoordelijkheid om een ​​van de eerste wereldwijde sportevenementen in deze uitdagende tijd te organiseren', zei Mike Dowse, de baas van de Amerikaanse tennisbond USTA. ‘We zullen het op de veiligst mogelijke manier doen om alle risico’s te beperken.”

Het grandslamtoernooi zegt woensdag met meer informatie te komen, ook voor de spelers. Veel spelers spraken de afgelopen weken hun twijfels uit over de vastberadenheid van de USTA om het toernooi doorgang te laten vinden. Het gerucht gaat dat Simona Halep, de nummer 2 van de wereld, niet van plan is af te reizen naar de Verenigde Staten. Rafael Nadal zei onlangs ook dat hij zich niet kon voorstellen dat er begin september in New York getennist zou worden.

Kort na de US Open staat ook nog Roland Garros op de kalender. Het tenniscircuit ligt al vanaf begin maart stil. Voorlopig is het seizoen opgeschort tot eind juli. In meerdere landen worden achter gesloten deuren demonstratietoernooien georganiseerd. In Servië werd er afgelopen publiek zelfs voor een vol stadion getennist. (ANP)