Tennissers Roeblev en Tsitsipas na overwerk in halve finale in Ahoy

Stefanos Tsitsipas in actie tegen de Russische Karen Khachanov in de kwartfinale van het ABN Amro tennistoernooi. Beeld REUTERS

Vier spelers uit de mondiale toptien begonnen maandag aan het mannentoernooi in Rotterdam, maar twee werden in hun eerste partijen uitgeschakeld. Daniil Medvedev, de nummer 3 van de wereld en Alexander Zverev, die de zevende plek bezet op de wereldranglijst, waren door de organisatie ingeschat als de mannen die het in de andere halve finale tegen elkaar zouden opnemen. Zij sneuvelden echter meteen, net als alle geplaatste spelers in hun speelhelft.

Tsitsipas en Roeblev deden echter waarvoor ze gehaald waren, al hadden ze in hun wedstrijden allebei drie sets en bijna 2 uur en drie kwartier nodig om het finale wedstrijdpunt te verzilveren. De 22-jarige Tsitsipas schuift door zijn overwinning maandag een plaatsje door op de wereldranglijst en gaat van plek 6 naar 5, waarmee hij niemand minder dan de Zwitserse 20-voudig grandslamwinnaar Roger Federer passeert. In zijn derde ontmoeting met de 24-jarige Rus Karen Chachanov kwam Tsitsipas in de derde set bijna op één punt van een mogelijk fatale 1-4-achterstand. Hij wist het tij te keren en Chachanov voor de derde keer te verslaan met een ace op zijn tweede matchpoint: 4-6, 6-3, 7-5.

Ervaren rot

Na Chachanov verscheen zijn één jaar jongere boezemvriend Roeblev op het centre court in Ahoy. Achter de naam van Roeblevs tegenstander, Jeremy Chardy staat op het speelschema een ‘Q’ van qualifier. Maar op grond daarvan te denken dat de Fransman, die zich met het spelen van twee kwalificatiewedstrijden toegang had verschaft tot het hoofdtoernooi in Rotterdam, een broekie zou zijn, is een misverstand. De stevig bebaarde Chardy is 34 jaar en draait al ruim vijftien jaar mee als tennisprof. Sinds 2008 behoort hij tot de beste honderd spelers van de wereld met plek 25 als hoogste positie. Nu is hij nummer 64 en omdat het ABN Amro-toernooi dit jaar sterker bezet is dan ooit, wachtte hem kwalificatie.

Chardy maakte het de veel hoger geklasseerde Roeblev enorm lastig in een hoogstaande partij die lang beide kanten op kon, maar uiteindelijk met 7-6(2), 6-7(2), 6-4 door de Rus werd binnengehaald. Roeblev is sowieso met een lange reeks van overwinningen bezig, een reeks die werd onderbroken bij de Australian Open door zijn landgenoot Medvedev. Roeblev had zich voor die nederlaag kunnen revancheren in Rotterdam, maar dan hadden hij en Medvedev de finale moeten halen. Voor de laatste was dat na één optreden in Ahoy al niet meer mogelijk.