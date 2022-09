Tennissers naar finaleronde Davis Cup: ‘Nu willen we meer’

Onder aanvoering van kopman Van de Zandschulp kwam bij de Nederlandse tennissers in Glasgow het beste naar boven. Beeld Action Images via Reuters

In de Emirates Arena won de ploeg van coach Paul Haarhuis alle drie de groepswedstrijden. Tegen elk land werden twee enkelpartijen en een dubbelpartij gespeeld. Door zich te verzekeren van de groepswinst ontloopt Nederland het sterke Italië in de kwartfinales van het prestigieuze landentoernooi. In het Spaanse Málaga is Australië of Duitsland eind november de tegenstander.

‘We wisten dat we niet de favoriet waren in deze sterke groep, maar hadden wel het geloof dat we tegen elk land een goed resultaat konden halen’, zei Haarhuis. ‘Dat hebben we ook de hele week uitgedragen. Maar dan moet het nog wel even gebeuren. Dat het is gelukt, is prachtig.’

Met de plaatsing voor de finaleweek onderstreepte het Nederlandse mannentennis ook in de Davis Cup de rappe opmars. Een jaar geleden stond geen enkele Nederlandse enkelspeler in de top-100. Een plek bij de beste acht landen ter wereld leek voor de huidige nummer twintig van de wereldranglijst voor landenploegen verder weg dan ooit.

Maar Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor (beiden 26 jaar) en de één jaar jongere Tim van Rijthoven beleefden afgelopen seizoen hun doorbraak. In Glasgow vormden zij met de dubbelspecialisten Wesley Koolhof (onlangs finalist bij de US Open) en Matwé Middelkoop het Nederlandse team.

Onder aanvoering van kopman Van de Zandschulp kwam bij de Nederlandse tennissers in Glasgow het beste naar boven. De nummer 35 van de wereld, die vorig jaar verrassend de kwartfinales op de US Open haalde, versloeg drie spelers uit de top-50.

Vooral zijn overwinningen in twee sets op de Brit Cameron Norrie (ATP-8) en de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-12) maakten indruk. Daarnaast versloeg de tennisser uit Veenendaal ook de Kazach Alexander Boeblik, de mondiale nummer 44. ‘Ik had echt zin om te spelen en stond met plezier op de baan. Dat was de afgelopen periode wel anders’, zei hij over zijn mislukte tour in Amerika, waar hij zich vermoeid voelde.

In aanloop naar de groepsfase van de Davis Cup ging het veel over de sterke opponenten van Nederland. Maar in Schotland bewees de ploeg van Haarhuis voor elk land een lastige tegenstander te kunnen zijn. ‘We hebben een prachtige teamprestatie neergezet en willen nu ook meer.’