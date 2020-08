Tennissers kunnen in eigen land weer wat geld en punten verdienen

Richèl Hogenkamp en Bente Spee in de finale van het NK. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Lijnrechters zijn er niet en tribunes ontbreken nog. Maar voor de rest wordt op tenniscomplex De Kegel in Amstelveen het proftennis behoorlijk nagebootst tijdens het Nederlands Kampioenschap.

Er is weer een centje te verdienen, alsmede wat (nationale) ranglijstpunten. Er is een scheidsrechter die deftig de stand omroept en zo nodig uit zijn stoel hupt om te controleren of een bal in of uit is, er zijn ballenjongens en er is een plukje publiek dat klapt voor een knap punt. Tennissers schreeuwen met verhitte gezichten ‘fucking hell’ of ‘yes’.

Het is zowat een halfjaar geleden dat ze in dergelijke omstandigheden speelden. De ervaren Richèl Hogenkamp (28) is normaliter niet nerveus voor een NK, dat beperkt aanzien heeft onder de nationale toppers. Nu was dat toch anders, vertelt ze afgelopen zaterdag vrolijk na finalewinst op talent Bente Spee (6-2, 6-2). ‘Een beetje alsof je weer voor het eerst meedoet.’

Mogelijk is tennissen in eigen land de toekomst. Wellicht demondialiseert de sport waarvoor de profs normaal gesproken iedere week in het vliegtuig springen voor een internationaal toernooi elders op de wereld door de aanhoudende corona-crisis. Hogenkamp heeft nog geen idee wanneer ze haar koffer weer eens uit haar schuur kan grissen om daarna afscheid te nemen van haar hondjes en vriendin. ‘Nog steeds worden er aan de lopende band toernooien geschrapt, helaas.’

Hoewel ze 213de staat op de wereldranglijst heeft ze de financiële ruimte om af te wachten. ‘Ik heb meestal hoger gestaan, grand slams gespeeld dus ik heb een buffertje. Maar ik zal veel meiden van buiten de top 350 vermoedelijk straks niet terugzien.’

Ook bondscoach Paul Haarhuis, aandachtig toeschouwer in Amstelveen, verwacht een kaalslag. ‘Het zal nog superdruk zijn op de eerste mannentoernooien over twee weken in Oostenrijk en Minsk. Twee toernooien is veel te weinig voor een paar duizend profs. Daarna krijg je, als er niet snel een vaccin komt, een versneld selectieproces.’

Menig prof staat het water financieel al aan de lippen. Tallon Griekspoor, nummer 190, rekent voor alleen al aan clubcompetitietennis 40 á 50.000 euro te zijn misgelopen, een aantal persoonlijke sponsors stopte. Ook hij kan het lijden na een paar goede jaren met grand slam- en Davis Cup-tennis. ‘Dat is goed geld. Maar zit je nog in de opstartfase dan krijg je het lastig.’

Griekspoor speelt al een paar maanden tegen de andere beste Nederlandse spelers in Amstelveen. Haarhuis ziet dat de top daardoor naar elkaar is toegekropen, vaste Davis Cup-leden Griekspoor en Robin Haase halen de halve finales niet eens. De tamelijk onbekende Gijs Brouwer en Jesper de Jong staan in de finale, die Brouwer wint (7-6, 5-7, 6-1, 6-4).

Griekspoor (24): ‘We kennen elkaars spel na al die trainingen. Nu willen we wel eens tegen anderen spelen op internationale toernooien. Daarom ben je gaan tennissen. Je verdient er je boterham mee. Dat gaat je met alleen potjes in Nederland niet lukken.’

Haarhuis, die als profspeler 24 jaar non-stop uit zijn koffer leefde, multimiljonair werd en herinneringen voor het leven maakte: ‘Voor het proftennis is dit een drama. Vooral de kleinere toernooien draaien op kleinere bedrijven. Die doen een stap terug. Er komen veel minder kansen om punten te verdienen en prijzengeld op te strijken.’

Spelers zijn bovendien huiverig om te reizen. Daar het kwalificatietoernooi van de US Open geschrapt is, hoeven Hogenkamp en Griekspoor deze maand niet naar New York, maar anders waren ze ook niet gegaan.

Hogenkamp: ‘Je moet daar permanent in het hotel blijven, en mogelijk bij terugkomst in Europa in quarantaine waardoor je een volgend toernooi mist. Dan kun je beter in Europa blijven. Het zou zomaar kunnen dat je meer in je eigen regio gaat spelen.’

Griekspoor: ‘Amerika is nu ook gewoon chaos.’

Voor Hogenkamp zit een deel van de charme van het proftennis juist in het sfeer proeven in veel verschillende landen. De door Hogenkamp verslagen 17-jarige Bente Spee denkt er net zo over. ‘Ik probeer er niet teveel over na te denken,’ zegt zij. ‘Ik ben gelukkig nog jong en al in veel landen geweest. Ik wil zo snel mogelijk weer naar het buitenland. Voor de sfeer en voor de weerstand in grote toernooien.’

Door het internationale karakter is het proftennis volgens Griekspoor een van de zwaarst getroffen sporten. Anderzijds verwacht de tennisbond KNLTB dat het ledenbestand weer toeneemt na jaren van daling. Tal van hockeyers en voetballers namen een ‘zomerchallenge’-tennisabonnement.

Tennis is een van de meest coronabestendige sporten, anderhalve meter afstand bewaren is immers makkelijk op een tennisbaan. Alleen de felicitatie moest veranderen. Hogenkamp en Spree geven elkaar een high five met hun rackets in plaats van met hun handen. Daarna krijgen ze allebei een trofee en een bos bloemen, die Hogenkamp doorgeeft aan familieleden. ‘Dat is lang geleden, Rich,’ zeggen zij.