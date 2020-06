Tennissers furieus om ‘horrorshow’ van Djokovic waar vier spelers zijn besmet

Viktor Troicki, Nenad Zimonjic, Dusan Lajovic, Novak Djokovic, Dominic Thiem en Grigor Dimitrov tijdens de Adria Tour in Belgrado. Beeld REUTERS

De positieve coronatest van Novak Djokovic en drie andere deelnemers aan een tennistoernooi in Servië en Kroatië is een forse tegenslag voor sportbonden en toernooidirecteuren die hopen snel weer publiek te kunnen toelaten bij sportwedstrijden. Het blijkt riskant om publiek toe te laten zonder voorzorgsmaatregelen tegen corona te nemen, zoals de afgelopen twee weken gebeurde bij de zogeheten Adria Tour.

Bij de reeks demonstratiewedstrijden die op initiatief van Djokovic werden georganiseerd, hebben ook de topspelers Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki het virus opgelopen. Alle spelers hebben hun positieve test zelf bekendgemaakt en zijn in quarantaine gegaan.

De regels in Servië zijn soepel, omdat in dat land relatief weinig coronabesmettingen zijn. Grote groepen mochten bij elkaar komen en mensen waren niet verplicht om afstand tot elkaar te houden. De tribune zat volgepakt met 4.500 man. Spelers gaven elkaar high fives, knuffelden aan het net en gingen daarna het nachtleven in om te limbodansen. De tennissers speelden ook basketbal met een lokaal team.

Bruno Soares, een dubbelspecialist die samen met Djokovic in de spelersraad van de ATP zit, noemde het toernooi in het Braziliaanse nieuwsprogramma GloboEsporte een ‘horrorshow’. ‘Dit was enorm onverantwoordelijk en onvolwassen. De spelers waren totaal ongeïnteresseerd. Ik kan er geen woorden voor vinden.’

Voorbeeldfunctie

Als voorzitter van de spelersraad van de ATP heeft Djokovic een voorbeeldfunctie in de tenniswereld, maar volgens collega Andy Murray heeft daar niet naar gehandeld. Als nummer één in een mondiale sport had hij niet alleen rekening moeten houden met de coronaregels in Servië en Kroatië.

‘Ik heb altijd een goede band gehad met Novak, maar wat daar is gebeurd, maakt geen goede indruk’, zei Murray in de Britse krant The Times. Murray benadrukte dat het belangrijk is dat topsporters over de hele wereld laten zien dat ze het coronavirus serieus nemen en dat ze zich aan de afstandsregels houden.

Djokovic verschool zich voordat hij positief werd bevonden nog achter de regels van zijn overheid. ‘Wij hebben in Servië andere omstandigheden dan in andere landen, dus het is moeilijk om aan de internationale standaarden te denken’, zei hij nadat er verbaasd was gereageerd op beelden van spelers en publiek die geen enkele afstand tot elkaar hielden, alsof corona niet bestond.

De nummer één van de wereld kwam al eerder in opspraak omdat hij zei niets te voelen voor het nemen van een vaccin tegen het coronavirus. Djokovic is tegen verplichte vaccinatie. Hij is een voorstander van ‘natuurlijke geneeskunde’. Hij zei wel dat hij misschien van gedachten zou veranderen als hij geen andere keus heeft dan een vaccin te nemen om weer te mogen spelen.

In mei zorgde Djokovic ook al voor verbazing door zijn eigenzinnige kijk op dingen. Hij zei dat sommige mensen dankzij een soort energetische transformatie door te bidden en dankbaar te zijn het meest vervuilde water kunnen omzetten tot zuiver, helend water.

Splijtzwam

Djokovic wilde met het toernooi in Servië en Kroatië verbroedering creëren tussen spelers uit landen uit het voormalige Joegoslavië. In plaats daarvan is er juist een splijtzwam ontstaan tussen de nummer één van de wereld en zijn collega’s. ‘Het toernooi is geboren uit een filantropisch idee om alle opbrengsten aan de mensen te geven die het nodig hebben. Wij geloofden dat de condities er naar waren om het toernooi te houden. Helaas is het virus nog steeds aanwezig. Het spijt mij erg voor elk individueel geval van besmetting’, zei Djokovic in een verklaring.

Djokovic heeft (nog) geen klachten en verblijft de komende twee weken in quarantaine met zijn gezin. Zijn vrouw is ook positief getest, zijn twee kinderen hadden een negatieve test. De vrouw van tennisser Viktor Troicki heeft ook het coronavirus opgelopen, net als een conditietrainer van Djokovic en de coach van tennisser Grigor Dimitrov.

De spelers betreuren het dat ze zijn afgereisd naar het toernooi waardoor ze besmet zijn geraakt en mogelijk vele andere mensen besmet hebben. Tennisser Coric riep iedereen die met hem in contact is geweest op zich te testen.

De uitbraak op het toernooi van Djokovic zal een waarschuwing zijn voor alle sportwedstrijden die weer op de planning staan om vooralsnog zonder publiek afgewerkt te worden, zoals de Formule I (vanaf juli), de Tour de France (vanaf eind augustus) en de US Open (vanaf eind augustus). In Servië werd er deze maand ook voor volle tribunes gevoetbald.

Bij de halve finale van de Servië Cup, tussen Red Star en Partizan, zat er 20.000 man in het stadion zonder afstand te houden of beschermende maskers te dragen. Later bleken vijf spelers van Red Star besmet te zijn met het virus.

Ook in andere landen zijn voetballers positief bevonden. De eerste officiële tenniswedstrijden beginnen in augustus weer.