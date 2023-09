Tennissers bestrijden de hitte op US Open met ventilators, ijsbaden en augurkensap

Op allerlei mogelijke manieren wordt verkoeling gezocht tijdens de bloedhitte in New York. Hier neemt Stan Wawrinka een koude douche. Beeld AP

In zijn partij in de vierde ronde tegen de Italiaan Jannik Sinner kon Alexander Zverev maar niet stoppen met zweten, zo hard dat hij niet alleen van T-shirt, maar ook een paar keer van schoenen moest wisselen. Al in de eerste set waren de sokken van de Duitser doorweekt. ‘De luchtvochtigheid had ons allebei te pakken’, zei Zverev na zijn zwaarbevochten overwinning (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3). Aan de overkant had hij Sinner met kramp in zijn benen over de baan zien strompelen.

Na een relatief koele eerste week, spelen de tennissers in New York momenteel in tropische omstandigheden. Temperaturen schieten ver voorbij de dertig graden, de luchtvochtigheid schommelt rond de zeventig procent. Vooral het laatste leidt tot ongemak.

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

‘Dit zijn wrede omstandigheden’, sprak Daniil Medvedev nadat hij zich maandag plaatste voor de kwartfinale. ‘Zo zwaar hebben we het nog niet meegemaakt. Ik dacht even dat ik niet kon spelen, want ik kan meestal niet zo goed omgaan met de hitte.’ Al in de eerste set vroeg de Russische nummer drie van de wereld om een inhalator. ‘Ik had moeite met ademen.’

Zinderende hitte

In de zinderende hitte van de US Open zoeken toeschouwers buiten de stadions verkoeling bij ventilatoren die dauwdruppels verspreiden. Op de banen stapelen de natte handdoeken, shirts en zweetbandjes zich op naast de bankjes van de spelers.

Vooral Frances Tiafoe maakt er een rommeltje van. De Amerikaan trekt per wedstrijd een keer of zes een nieuw, mouwloos shirtje aan. ‘Op de baan wil je zo licht mogelijk zijn’, verklaarde Tiafoe. ‘Als ik nat ben, pak ik een nieuwe.’ Voorafgaand aan zijn partijen propt hij twintig shirtjes in zijn tas, want in New York weet je het maar nooit.

De beste tennissers ter wereld, vaak woonachtig in warme gebieden als Florida of Zuid-Spanje, zijn gewend aan hoge temperaturen, maar bij geen van de grand slams krijgen ze het heter opgediend dan bij de US Open. Uit onderzoek van persbureau AP blijkt dat de temperatuur op Flushing Meadows de afgelopen decennia is opgelopen. Het geldt ook voor de grand slams in Melbourne, Parijs en Londen.

Sinds 1988 blijkt de temperatuur op het tenniscomplex in New York met anderhalve graad te zijn gestegen. Bij de Australian Open werd het in diezelfde periode zelfs 3,5 graden warmer, maar gemiddeld ligt de temperatuur nog altijd het hoogst bij de laatste grand slam van het jaar.

IJsbaden en ventilators

Tennissers wapenen zich in New York met water, sportdrankjes met elektrolyten, ijsbaden en ventilators. Sommigen gaan verder: drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray trekt zich in aanloop naar warme toernooien terug in zijn sauna, waar hij de thermostaat op een graad of 35 zet en zich op zijn hometrainer in het zweet fietst.

De omstandigheden in New York kunnen invloed hebben op het spel, zegt Floris Wardenaar, wetenschapper aan de Arizona State University en deskundige op het gebied van vochtinname en -verlies bij sporters. ‘Het lichaam gaat op zoek naar een manier om warmte kwijt te kunnen’, zegt hij. ‘Dat kan eigenlijk alleen maar door met minder intensiteit te gaan spelen. Zeker als de partij langer duurt, kan dat een rol spelen. Dan wordt het slopend.’

Het strijdtoneel in New York helpt niet mee. Door het blauwe hardcourt, dat de warmte van de zon absorbeert, voelt het op de baan een graad of 8 warmer dan daarnaast. ‘Het lijkt wel een sauna’, sprak Novak Djokovic enkele jaren geleden over het Arthur Ashe Stadium, de tennistempel met ruim 23 duizend stoeltjes.

‘De impact van dat stadion, van de hoge tribunes en al die mensen die daar zitten moet je niet onderschatten’, zegt Wardenaar. ‘Het is een soort windstille omgeving. Daar hebben de toppers mee te maken.’

Hitteprotocol

Deze week zal bij de US Open het hitteprotocol weer van kracht zijn. Het werd ingevoerd in 2018, toen zes spelers in de tweede ronde door oververhitting moesten opgeven. De mannen kunnen zich na de derde set 10 minuten terugtrekken in de koelere kleedkamer, vrouwen mogen het na twee sets doen. ‘Even binnen afkoelen heeft het grootste effect’, zegt Wardenaar. ‘Wat koud water over je heen gooien voelt prettig, maar het heeft weinig invloed op de kerntemperatuur van het lichaam.’

Wie slecht is voorbereid, kan in extreme omstandigheden gevaar lopen, zegt Wardenaar, voorheen onder meer werkzaam voor het NOCNSF. ‘Je moet waakzaam zijn voor zaken als hitteberoerten. Wat dat betreft is het goed dat de spelers tussen de games door even in de schaduw gaan zitten.’

Populair onder sommige tennissers is het drinken van augurkensap, een gebruik dat is overgewaaid uit het American football. Titelverdediger Carlos Alcaraz is een van de toppers die het tot zich neemt. Het zou kramp voorkomen, maar of het werkt, is wetenschappelijk nog niet bewezen. ‘Fifty-fifty’, zegt Wardenaar, ‘maar als je er een goed gevoel bij hebt is het iets dat je kunt proberen.’

Een nieuw shirt, zoals Tiafoe om de zoveel games uit zijn tas trekt, is nog niet zo’n gek idee, weet Wardenaar. ‘Je moet zorgen dat het van goed ademend materiaal is, zodat de warmte makkelijker kan ontsnappen, maar ook af en toe wisselen is goed’, zegt hij. ‘Kleding kan het verschil maken.’