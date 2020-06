Tennissers besmet met coronavirus op toernooi van Djokovic

Novak Djokovic en Grigor Dimitrov tijdens de wedstrijd in Belgrado, 12 juni 2020. Beeld REUTERS

Bij de wedstrijden in Belgrado zaten de tribunes twee weken geleden volgepakt met 4.500 tennisfans. Spelers omhelsden elkaar aan het net alsof het coronavirus niet bestond. Er lekte ook een video uit van het nachtleven in de Servische hoofdstad, waarbij Djokovic zich met zijn tennisvrienden met ontbloot bovenlijf uitleefde op de dansvloer.

Djokovic kreeg veel kritiek op de manier waarop hij omgaat met het coronavirus. Hij schaart zich achter de regels van de Servische overheid. In zijn land zijn relatief weinig coronabesmettingen gemeld. Samenkomsten waren kort voor het toernooi weer toegestaan en mensen hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Naast Belgrado werd er ook gespeeld in de Kroatische kustplaats Zadar, waar de finale dit weekend is afgeblazen vanwege de besmettingen.

Djokovic heeft nu als voorzitter van de spelersvakbond ATP iets uit te leggen. Hij kreeg al eerder kritiek omdat hij zei dat hij geen vaccin wilde nemen tegen corona, mocht dat er komen. De 33-jarige Serviër is een groot voorstander van alternatieve geneeskunde.

De wedstrijden van de ATP en WTA tour liggen sinds begin maart stil. Het eerste grandslamtoernooi dat op de planning staat is de US Open eind augustus. De Amerikaanse tennisbond wil het toernooi in het door het coronavirus zwaar getroffen New York onder strikte veiligheidsprotocollen door laten gaan. Er is geen publiek welkom, spelers moeten in hotels buiten Manhattan verblijven en er mag nog maar één begeleider per speler het park op. Djokovic had aanvankelijk weinig zin om te spelen in New York omdat hij het niet eens was met de regel dat er maar één begeleider mee mag. Na boze reacties van lager geklasseerde spelers, die geen fulltimecoach kunnen betalen, kwam hij terug op die uitspraak. Djokovic komt graag naar New York.

Maar het is de vraag of zijn demonstratietoernooi niet te veel schade aan heeft gericht. Nu spelers besmet zijn geraakt moet de organisatie van de US Open afwegen of spelers niet onnodig aan grote risico's worden blootgesteld. Voor Djokovic’ jacht op het record van meest gewonnen Grand Slams kan de tussenstop in New York belangrijk zijn. De nummer één van de wereld bezit er nu 17. Van Roger Federer, die de lijst aanvoert met 20 gewonnen grandslamtoernooien, heeft Djokovic in Amerika geen last. De Zwitser gaat opnieuw onder het mes vanwege een blessure aan zijn knie. Het is ook de vraag of Rafael Nadal van de partij is in New York. Roland Garros begint dit jaar een week na de finale van de US Open omdat het toernooi vanwege het coronavirus werd uitgesteld. Nadal wil het graveltoernooi in Parijs dit jaar voor de 13de keer winnen. Hij zou daarmee op gelijke hoogte komen als Federer met 20 grandslamtitels.