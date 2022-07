Tennisser Van Rijthoven vindt zijn meerdere in Djokovic, maar die voorziet een ‘zonnige toekomst’ voor de Nederlander

Tim van Rijthoven tijdens zijn verloren partij tegen Novak Djokovic. Beeld EPA

Liefst acht zeges op rij boekte Tim van Rijthoven voordat Novak Djokovic in de vierde ronde op Wimbledon een einde maakte aan de droomvlucht van de 25-jarige Nederlander. ‘Ik haal er veel vertrouwen uit dat een van de beste tennissers ooit ervoor nodig is geweest om mijn zegereeks te stoppen’, zei hij na zijn nederlaag in vier sets (2-6, 6-4, 1-6 en 2-6).

Voor Van Rijthoven was het al een overwinning op zich dat hij het op het Centre Court mocht opnemen tegen de twintigvoudig grandslamkampioen. Na zijn verrassende toernooizege in Rosmalen was hij met een wildcard toegelaten tot het grandslamtoernooi. ‘De eerste games was ik nerveus en dacht ik: wauw, ik sta hier op de mooiste baan ter wereld tegen een van de beste tennissers ooit. Maar daarna groeide ik in de wedstrijd.’

De nummer 104 van de wereld verweerde zich kranig en trok knap de tweede set naar zich toe, maar ondervond ook hoe het is om tegenover de zesvoudig Wimbledonkampioen te staan. ‘Hij had overal een antwoord op’, zei Van Rijthoven, die is gezegend met een vernietigende service. ‘Maar ik kreeg het gevoel dat ik niet op de goede plek kon serveren. Hij zat overal bij.’

In zijn eerste drie partijen op Wimbledon won Van Rijthoven liefst 90 procent van zijn punten op zijn eerste service. Dat deed geen enkele speler hem na. Maar in Djokovic trof hij de beste retourneerder van de tour. Fascinerend was het om te zien hoe de Serviër de kanonslagen wist terug te brengen.

Een van zijn grootste wapens werd ontmanteld

Van Rijthoven had moeite om de punten op zijn eerste service te maken. Hij won slechts 66 procent, waardoor een van zijn grootste wapens was ontmanteld. ‘De eerste twee sets waren echt een gevecht, maar in de derde en vierde set begon ik zijn service beter te lezen’, zei Djokovic.

Van Rijthoven had de afgelopen weken van vijf spelers uit de top-30 gewonnen, maar ervoer op het Centre Court dat tennissen tegen Djokovic van een andere orde was. De tennisser uit Roosendaal sloeg 53 onnodige fouten. Ter vergelijking: in zijn eerste drie partijen op Wimbledon maakte hij gemiddeld 22 onnodige fouten.

‘Hij geeft heel weinig weg. Veel spelers verslaan zich als ik een lage slice speel. Maar hij doet niks geks’, merkte Van Rijthoven. ‘Ik sloeg een paar keer een goede dropshot, maar dan kwam hij weer met een perfecte lob.’

Van Rijthoven probeerde er in de derde en vierde set nog een gevecht van te maken, maar moest toezien hoe Djokovic toen zijn ‘Novak-ding’ deed. Ook de aanmoedigingen van de Engelse tennisfans, die de Nederlander de afgelopen week in de armen hadden gesloten, konden de uitgeputte Van Rijthoven niet meer over het dode punt helpen. ‘Come on, Tim’, klonk het vanaf de tribunes.

Fantastische atmosfeer

‘Het is jammer dat hij in de derde en vierde set over mij heen vloog, maar de atmosfeer was fantastisch’, zei Van Rijthoven. ‘Ik hoop dat ik de mensen een mooi spektakel geboden en blijven ze nog lang over deze wedstrijd praten.’

Voor Van Rijthoven voelde het einde van de zegereeks ook als een soort opluchting. Het is de bedoeling dat hij volgende week meedoet aan het grastoernooi in het Amerikaanse Newport. ‘Maar ik neem eerst een paar dagen rust om te kijken wat we de laatste weken nou allemaal gedaan hebben.’

Bij het schudden van de handen aan het net durfde Djokovic alvast vooruit te kijken. Hij voorspelde dat Van Rijthoven een zonnige toekomst tegemoet ging. ‘Dat is natuurlijk mooi om te horen van iemand zoals hij.’