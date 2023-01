Tennisser Tsitsipas is in Melbourne dicht bij zijn lotsbestemming: ‘Ik hou van het getal één’

Stefanos Tsitsipas Beeld AP

Als kind had Stefanos Tsitsipas een droom: hij wilde de nummer één van de wereld worden. ‘Ik ben nu heel dichtbij’, zei de 24-jarige Griekse tennisser na zijn overwinning in de halve finale van de Australian Open op de Rus Karen Chatsjanov (7-6, 6-4, 6-7, 6-3). ‘Ik hou van het getal één.’

Tsitsipas, de huidige nummer vier van de wereld, jaagt zondag niet alleen op zijn eerste grandslamtitel. De finale van de Australian Open tegen Novak Djokovic, die opgaat voor zijn tiende eindzege in Melbourne, is ook een strijd om de hoogste positie op de wereldranglijst. De winnaar lost de geblesseerde Spanjaard Carlos Alcaraz af.

‘Ik wist dat het een lange weg zou zijn om hier te komen’, zei Tsitsipas, die de afgelopen drie jaar in de halve finales werd uitgeschakeld op de Australian Open. De tennisser, die met zijn lange haren doet denken aan de Zweedse legende Björn Borg, stond een keer eerder in een grandslamfinale. In 2021 verloor hij op Roland Garros in vijf sets van Djokovic, na een 2-0-voorsprong.

Thuiswedstrijd

‘Je moet bepaalde stappen zetten om jezelf een kans te geven op dit niveau mee te kunnen. Ik heb er altijd in geloofd’, zei Tsitsipas, voor wie het hele toernooi al veel blauw-witte vlaggen op de tribunes te zien zijn. Melbourne kent een grote Griekse gemeenschap. Niet voor niks gebruikt Tsitsipas de woorden ‘home slam’ als het heeft over de Australian Open.

Hij bespeelde de toeschouwers deze week opzichtig. Na zijn zege in de kwartfinales tegen de Tsjech Jiri Lehecka beloofde hij bij het winnen van de titel een school te bouwen in Victoria, de staat waarin Melbourne ligt. Ook nodigde de 1.93 meter lange, charmante tennisser de Australische actrice Margot Robbie, van wie hij groot fan is, uit om bij zijn wedstrijd te komen kijken. Tot vreugde van het publiek.

Tsitsipas heeft een Griekse vader en een moeder uit de voormalige Sovjet-Unie. Beiden hadden iets met tennis. Vader Apostolos werkte als coach, terwijl moeder Julia in de jaren tachtig en negentig proftennisster was. Ze ontmoetten elkaar op een tennistoernooi in Athene, ze vestigden zich niet veel later ten zuiden van die hoofdstad.

In een land met een karige tennistraditie groeide Tsitsipas, als oudste van vier kinderen, van jongs af aan op met een racket in zijn hand. Zijn vader nam ontslag als docent om zich fulltime op de carrière van zijn zoon te kunnen richten. Moeder Julia gaf hem de benodigde discipline mee, die de basis vormde van het voormalige Sovjetsysteem.

Sportgenen

Zij kreeg sportgenen mee van haar vader Sergej Salnikov, de opa van Stefanos. Hij was profvoetballer bij Spartak Moskou. In 1956 werd hij met het nationale team van de Sovjet-Unie olympisch kampioen op de Spelen van Melbourne. Later zou hij nog coach worden bij Spartak Moskou, voordat hij op 58-jarige leeftijd overleed.

Tsitsipas haalde lange tijd meer plezier uit voetbal dan tennis. Dat veranderde toen hij op zijn achtste een toernooi won. In zijn eerste jaren sloeg hij een dubbelhandige backhand, maar hij besloot zijn idool Roger Federer te volgen en over te stappen op de enkelhandige backhand.

In 2016 werd Tsitsipas de nummer één van de wereld bij de junioren. Aan de hand van zijn vader, met wie hij een bijzondere band opbouwde, stootte hij daarna zonder angst door naar het profcircuit. Zijn onbevreesheid heeft een reden. Zijn vader redde hem in 2015 van de dood toen Tsitsipas met vrienden in de zee bij het Griekse eiland Kreta aan het zwemmen was en verrast werd door de kracht van de golven. De bijna-doodervaring heeft er volgens hem voor gezorgd dat hij geen angst meer heeft op de baan.

Vaandeldrager nieuwe lichting

Tsitsipas, die in 2019 de ATP-finals won, staat al jarenlang bekend als een van de vaandeldragers van de nieuwe lichting tennissers. Met zijn charismatische uitstraling, vernietigende forehand en fraaie manier van bewegen trekt hij niet alleen de aandacht op de baan. Als tennisser van een andere generatie dan Rafael Nadal, Federer en Djokovic spreekt hij een nieuwe doelgroep aan. Hij fotografeert graag, maakt podcasts en deelt video’s die hij tijdens zijn reizen maakt.

‘Ik vind het heel belangrijk om ook andere hobby’s te hebben. Als ik alleen maar met tennis bezig zou zijn, zou ik helemaal gek worden’, zei Tsitsipas tegen de Britse krant The Daily Telegraph. ‘Het helpt mij om mijn gedachten te verzetten en even in mijn eigen wereld te zitten.’

Zondag neemt hij het op tegen Djokovic, die in Australië ongeslagen is, in de finale. De Serviër aast op zijn 22ste grandslamtitel. De twee stonden in het verleden twaalf keer tegenover elkaar. Djokovic leidt met 10-2, maar op een outdoor hardcourtbaan, zoals op de Australian Open, won Tsitsipas vaker: 2-1. ‘Ik heb al zo vaak aan mezelf bewezen dat ik goed kan tennissen. Ik ben de nummer één bij de junioren geweest. Nu wil ik ook bij de mannen laten zien dat ik de beste tennisser ben.’