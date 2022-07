Tennisser Tim van Rijthoven eert klassieke speelstijl met enkelhandige backhand

Tim van Rijthoven demonstreert op Wimbledon zijn enkelhandige backhand. Beeld AFP

Hoe verder Tim van Rijthoven afgelopen week reikte op Wimbledon, hoe meer zijn klassieke speelstijl in het oog sprong. Vooral zijn enkelhandige backhand viel vele liefhebbers op. Eenhandige topspelers worden met uitsterven bedreigd.

Het maakt de ontmoeting tussen Novak Djokovic en Van Rijthoven tot een wonderlijk duel. Behalve een confrontatie tussen de zesvoudig kampioen en de debutant is het een botsing van spelopvattingen. Debutant Van Rijthoven, de enige overgebleven speler in het toernooi met enkelhandige backhand, tegen de koning van de dubbelhandige backhand.

In de minderheid

In de huidige top-100 van de wereldranglijst zijn de spelers met een enkelhandige backhand zwaar in de minderheid. Slechts negen van de honderd spelers gebruiken de slag: minder dan een op tien dus. Bij de vrouwen is de enkelhandige backhand nog zeldzamer. Slechts twee van de beste honderd vrouwelijke tennissers slaan hun backhand enkelhandig.

De schoonheid van de slag verbleekt in het moderne powertennis. Fysieke kracht en de snelheid van de bal vormen tegenwoordig belangrijke onderdelen van het spel. Een tweede hand op het racket maakt het voor tennissers makkelijker om de harde klappen te pareren en vernietigende services te retourneren.

Voor Van Rijthoven bleek zijn enkelhandige backhand een belangrijk wapen op Wimbledon. Dat gold ook voor Pete Sampras en Roger Federer, de beste grasspelers die het proftennis heeft gekend. Met zijn enkelhandige backhand zegevierde Sampras zeven keer op Wimbledon, Federer was acht keer de beste in Londen.

Kantelpunt

Ook debutant Van Rijthoven gebruikte de slag de afgelopen week al meerdere keren op momenten dat hij in de moeilijkheden zat. Hoe was zijn toernooi verlopen als hij in de eerste ronde een setpunt tegen niet had weggewerkt met zijn technisch volmaakte enkelhandige backhand? ‘Het was het kantelpunt in de wedstrijd.’

Van Rijthoven behoorde al van jongs af aan tot de overgrote minderheid. De tennisser uit Roosendaal was 8 jaar toen zijn trainer Eric Hoppenbrouwers naar hem toe kwam. Hij stelde voor om de dubbelhandige backhand in te ruilen voor de enkelvoudige variant. ‘Met zijn dubbelhandige backhand kon hij prima verdedigen, maar in mijn ogen kreeg hij met de enkelhandige backhand een extra aanvallend wapen’, zegt Hoppenbrouwers.

Van Rijthoven vormde een uitzondering. Bij tennisverenigingen wordt kinderen op jonge leeftijd over het algemeen een dubbelhandige backhand aangeleerd. De kinderen zijn fysiek nog niet sterk genoeg of technisch onvoldoende onderlegd om de backhand met één hand te nemen. Hoppenbrouwers. ‘Tim was fysiek al veel verder en had een goede techniek.’

Nieuwe trend

De tijden zijn veranderd in het tennis. Ruim vijftig jaar geleden gebruikte elke speler de enkelhandige backhand. Een tweehandige backhand ging destijds elk voorstellingsvermogen te boven. Pas toen de Amerikanen Jimmy Connors en Chris Evert in 1974 Wimbledon met een dubbelhandige backhand wisten te winnen, was een nieuwe trend geboren.

Een paar jaar later veroverde Björn Borg op Wimbledon vijf titels op een rij met zijn dubbelhandige backhand, toen de enkelhandige variant nog altijd de norm was. Voor de toeschouwers op Wimbledon heeft de enkelhandige backhand samen met de service-volley altijd tot de schoonheden van de sport behoord.

Wimbledon is de plek waar de enkelhandige backhand extra goed van pas komt. De slag zorgt voor meer variatie, zegt Hoppenbrouwers, die vanuit huis geniet van de afwisseling in de klappen van Van Rijthoven. ‘Je kunt gemakkelijker een slice-backhand spelen waardoor de bal heel laag blijft. En je kan sneller een dropshot inzetten.’

Richard Krajicek

Ook Richard Krajicek won Wimbledon in 1996 met een enkelhandige backhand, al werd het nooit zijn sterkste slag. Krajicek stapte pas rond zijn 16de over op de enkelhandige slag. Ook Sampras was 14 jaar toen hij de switch maakte. Nadat hij de eerste jaren had geworsteld en twijfelde of hij wel de goede keuze had gemaakt, won hij veertien grandslamtitels.

Het is volgens Hoppenbrouwers een van de voordelen voor Van Rijthoven, die de slag al een paar jaar eerder leerde beheersen. ‘Hoe ouder je bent, hoe meer de nadruk op winnen komt te liggen. Als je dan nog de enkelhandige backhand moet leren, verlies je tijd, want de slag heb je niet van de ene op de andere dag onder de knie.’