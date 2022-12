Tennisser Tallon Griekspoor komt na breuk met coach op kruispunt in loopbaan

Tallon Griekspoor probeert tijdens de finale tegen Botic van de Zandschulp een service te retourneren. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Hoewel de verschillen tussen de twee beste tennissers van Nederland tijdens de finale van de NK klein zijn, is er een duidelijk onderscheid te maken: waar Botic van de Zandschulp na een punt opzichtig oogcontact zoekt met zijn coach Peter Lucassen, houdt Tallon Griekspoor het vooral bij zichzelf.

In tegenstelling tot Van de Zandschulp heeft Griekspoor geen coach op de tribune zitten. De 26-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep brak twee weken geleden plots met trainer Raemon Sluiter, nadat ze een paar dagen ervoor nog hadden besloten om door te gaan in het nieuwe seizoen.

‘Dit stond niet in de planning’, zegt Griekspoor na zijn nederlaag in twee sets (6-7, 5-7) tegen Van de Zandschulp. ‘Maar we wisten dat er al wat probleempjes waren. Tijdens de eerste week in de voorbereiding is de emmer overgelopen. We hebben twee jaar goed samengewerkt, maar kwamen allebei tot de conclusie dat het beter was om uit elkaar te gaan.’

Meningsverschil

Vooral over het fysieke en mentale deel verschilden de twee te veel van mening. ‘Raemon wilde dat ik iets aanvallender ging spelen. Dat wil ik zelf ook’, aldus Griekspoor. ‘Alleen waren we het niet helemaal eens over de manier waarop ik dat zou moeten doen. Daar kwamen op en naast de baan wat irritaties van.’

Daarnaast vond Sluiter dat zijn pupil te veel wedstrijden verloor omdat hij mentaal niet thuisgaf, aldus Griekspoor. ‘Dat is ook zo’, bekent de nummer 95 van de wereld. ‘Maar ik vond dat het meer een combinatie was van het fysieke en het mentale aspect. Als je fysiek niet in orde bent, dan gaat het mentaal ook knagen.’

De breuk komt allerminst op een ideaal moment. Over minder dan een maand begint de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Het was de bedoeling dat Sluiter mee zou gaan, maar Griekspoor reist nu zonder coach af. Wel gaat zijn fysiek trainer Bas van Bentum mee.

‘Natuurlijk is het vervelend. Tijdens je eerste lange trip van het seizoen en een belangrijk toernooi wil je het goed hebben ingevuld en iemand bij je hebben’, zegt Griekspoor. ‘Maar het is geen ramp. Ik ben geen achttien meer en weet heel goed wat ik moet doen. Daarnaast heb ik veel aan Bas.’

Tussen de voorbereiding op het nieuwe seizoen door is Griekspoor hard op zoek naar een nieuwe trainer. Met Dennis Schenk heeft hij nog wel een coach, maar deze kan niet fulltime met hem werken omdat hij op Mallorca woont. Afgelopen seizoen verdeelden Schenk en Sluiter de toernooien. ‘Ik ben wel met wat mensen in gesprek, maar de zoektocht is lastig. Ik wil geen overhaaste beslissing nemen’, aldus Griekspoor.

Afgezakt

De tennisser weet dat hij op een belangrijk punt in zijn carrière is aanbeland. Mede door blessures en twee coronabesmettingen kende hij een teleurstellend eerste jaar op de ATP-tour, het hoogste niveau. Hij begon als nummer 65 van de wereld, klom naar plek 44, maar zakte in het tweede deel van het seizoen af naar de 96ste plek.

Het is Griekspoor er veel aan gelegen om niet buiten de top-100 van de wereldranglijst te vallen. De honderd beste spelers worden rechtstreeks toegelaten tot de vier grandslamtoernooien. Dat is niet alleen sportief interessant, maar ook lucratief. Het levert minimaal 250 duizend euro aan prijzengeld op. ‘Ik moet mezelf op een veilige plek in de top-100 spelen.’

Dat wil hij voornamelijk doen op gravel, zijn favoriete ondergrond. Waar veel Nederlandse tennissers na de Australian Open kiezen voor hardcourttoernooien in Europa, waaronder het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, vliegt Griekspoor in februari naar Zuid-Amerika om een aantal toernooien op gravel te spelen. ‘Ik wil zoveel mogelijk punten verzamelen en hoop op deze manier een voorsprong te hebben op andere spelers als het gravelseizoen in Europa begint.’

Kleine dingen

Ondanks zijn matige eerste seizoen op het hoogste niveau is de vice-Nederlands kampioen er nog steeds van overtuigd dat hij zich tussen de beste vijftig tennissers van de wereld kan voegen, al moet hij dan vooral op fysiek en mentaal vlak progressie boeken, weet hij. Precies de vlakken waarop hij van mening verschilde met Sluiter. ‘Misschien moet ik er toch nog één of twee procent meer voor leven. Dat zit hem in kleine dingen, zoals je lichaam net iets langer laten verzorgen.’

In die zin trof hij met de 27-jarige Van de Zandschulp een tegenstander in de finale van de NK aan wie hij zich kan optrekken. Anders dan Griekspoor kende de beste tennisser van Nederland een goed debuutseizoen op het hoogste niveau. Van de Zandschulp begon als nummer 57 en eindigde op plek 35 van de wereldranglijst.

Griekspoor: ‘Ik wil aan mezelf en aan de buitenwereld bewijzen dat ik beter kan dan ik afgelopen seizoen heb laten zien.’ Wie zijn nieuwe coach, naast Schenk, dan ook mag worden.