Tennisser Robin Haase: ‘Als iemand niet bekent, is er altijd twijfel’

Vorige maand werd Mark de J. in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens de moord op zakenman Koen Everink, op 4 maart 2016. Een dag na de moord is De J. als coach van tennisser Robin Haase op het vliegtuig gestapt naar Californië. Volgens de rechtbank verkeerde Haase tijdens het toernooi in Indian Wells dus in het gezelschap van een moordenaar. ‘Ik belandde in een slechte film. Maar het raakt me niet meer als ik erover lees of spreek.

‘Het is nu vooral confronterend voor de familie van Mark en de nabestaanden van Koen. Ik word soms nog aan hem herinnerd. Tijdens het toernooi in Miami vroeg een coach aan me: waar is die kale man gebleven? Hij ging toch altijd met je mee? Ik vertelde dat hij was overleden. De term vermoord gebruik ik alleen als ze doorvragen. Zeker bij toernooien waar Koen is geweest loopt hij soms in gedachten met ons mee. Zeggen we: naar dit restaurant had hij ons zeker meegenomen. En dan had hij dit grapje gemaakt.’

In juni 2016 vertelt Haase aan de Volkskrant hoe hij door sommige collega’s op zijn ziel wordt getrapt. ‘Tijdens het eten in het spelersrestaurant werd opzichtig een mes bij me weggehaald. Die kwam aan. Een andere speler wist zich helemaal geen houding te geven en groette me met: ‘Hey, killer!’ Ik moest een half uur later de baan op. Hoe kan ik dan nog spelen? Ik ga er goed mee om, maar het raakt me diep. En dus beïnvloedt het mijn spel.’

Drie jaar later zegt Haase (32) op de Metsbanen in Scheveningen dat hij die donkere periode heeft afgesloten. ‘Ik heb het enkele maanden heel moeilijk gehad. De eerste keer dat ik de broer van Mark alleen maar in de verte zag, ging mijn hartslag naar 180, omdat ik niet wist hoe ik moest reageren. Als mensen in die periode naar me keken, was mijn eerste reactie: herkennen ze me van tennis of van die zaak? Ik kreeg negatieve reacties, terwijl ik er niks mee te maken had.’

Je werd geassocieerd met een moord.

Haase: ‘Er werd geschreven: zijn coach wordt verdacht van een moord, Robin zal er ook wel iets van weten. Ik zag een kop voorbijkomen: ‘Robin speelt eerste partij na de moord op Koen Everink’, alsof ik hem zou hebben vermoord. Zo kon je het lezen. Sommige journalisten wilden me kapotmaken. Ik kreeg berichten als ‘vuile leugenaar, je weet veel meer’, en dit zijn nog de milde reacties.

‘Ze schreven ook onwaarheden, zoals dat ik de avond van de moord op Koen in zijn huis was. Ik kreeg zelfs als antwoord dat mijn naam bij de verhalen over de moord stond, omdat het meer kliks op internet opleverde. Ik werd tegen wil en dank meegesleurd. Ook al staan deze emoties niet in verhouding tot het leed van de nabestaanden, ik had er veel moeite mee.’

Heb je ooit nog contact gehad met Mark?

‘Nee, de laatste keer was in maart 2016, toen we samen het vliegtuig instapten naar Nederland. Ik heb zeker na zijn arrestatie overwogen om contact op te nemen. Ik was destijds bang voor de reacties in de media. Communicatie werkt ook twee kanten op. Ik heb ook nooit meer iets van Mark gehoord, waardoor ik aannam dat hij mij niet wilde zien of spreken.

‘Ik heb er met mijn coach Raymond Knaap weleens over gesproken. Zal ik Mark een brief sturen? Maar hoe begin je die dan? Hoe is het? Rare vraag lijkt mij! Ik zou hem kunnen schrijven hoe die zaak mijn leven heeft beïnvloed. Maar waarom zou ik dat doen? Mark zit in de gevangenis, mijn emoties staan niet in verhouding tot wat er is gebeurd. Ik deelde mijn gevoelens met de mensen om me heen.’

Je zou te afstandelijk hebben gereageerd tegenover de nabestaanden van Everink en al snel weer een toernooi spelen.

‘Bij een interview met Pauw & Witteman werd ik neergezet als een gevoelloos mens, dat vond ik uiterst pijnlijk. Het werd me verweten dat ik niet bij de begrafenis van Koen ben geweest. Zoals ik hem kende, had Koen niet anders gewild dan dat ik weer zou spelen. Mijn moeder en mijn zus hebben Koen namens mij de laatste eer bewezen en ik heb een rouwkaart laten bezorgen.

‘Ik heb aangegeven dat de nabestaanden van Koen mij kunnen bereiken als dat wenselijk wordt geacht. Omdat ik niks hoorde besloot ik terughoudend te zijn, vooral omdat ik zijn dochter en de familie niet onnodig wilde kwetsen. Ik wil niemand pijn doen, waarom zou ik het riskeren? Hetzelfde geldt voor de familie van Mark. Het is er niet van gekomen. En als ik hen pijn doe door niets van me te laten horen? De deur staat nog steeds open.’

Voel je niet de boosheid dat jouw ex-coach een moord heeft gepleegd?

‘Bij mij overheerst nog altijd een gevoel van verbijstering en ongeloof. Is het nog steeds die slechte film. Kunnen je hersenen zoiets wel begrijpen of beschermt je brein je voor zoiets? Boos was ik slechts op zakelijk gebied. De laatste maand van ons seizoen in 2015 heeft Mark zijn werk slecht gedaan, ik had onze samenwerking eerder moeten beëindigen. Ik merkte dat zijn gedrag veranderde. Hij werd stiller, kwam vaker te laat. Ik merkte ook dat Mark minder at, pas achteraf ga je het verband zien.’

Jij wist dat hij gokverslaafd was?

‘Dat hoorde ik pas na deze verschrikkelijke gebeurtenis. Als ik alles eerder had geweten, waren dingen misschien anders verlopen. We zijn eind 2015 weer samen gaan trainen, maar de trip naar Australië in januari 2016 verliep ook matig. Koen was er toevallig met een andere speler.

Mark de J. tijdens de pro forma-zitting in de zaak rondom de tenniscoach die verdacht wordt van de de moord op zakenman Koen Everink. anpx Beeld Nederlandse Freelancers

‘Hij wilde een keer met mij praten, maar dat is er niet van gekomen. In de weken daarna kreeg ik steeds meer informatie en dat beïnvloedde mijn tennis. Daardoor had ik had al besloten om met Mark te stoppen na de toernooien in Amerika, al werd de reden een heel andere.’

De J. moet de nabestaanden van Koen een schuld van 66.000 euro terugbetalen. Alleen die schuld was toch al een reden om de samenwerking te verbreken?

‘Het was een privékwestie, dus bemoeide ik mij er niet mee. Alleen in de laatste weken kreeg ik dus de informatie en hoorde ik pas hoe hoog die schuld was. Mij werd verteld dat het opgelost was, niet iets om mij druk over te maken. De waarheid zullen we nooit weten.’

Na de moord op Everink reizen Haase en De J. samen naar de Masters in Indian Wells. Aan niets is te merken dat zijn coach een moord zou hebben gepleegd. ‘Hoe bizar het nu ook klinkt, Mark was juist open over alles’, zegt Haase. ‘En vertelde dat hij op de dag van de moord nog bij Koen thuis was geweest. Ik heb hem aangesproken op bepaalde dingen. Pas toen wist ik over zijn gokgedrag en legde hij dingen uit.’

Op 24 maart 2016 keert Haase vroegtijdig terug uit Amerika, nadat hij zich vanwege een knieblessure heeft teruggetrokken voor het toernooi in Miami. Bij aankomst op Schiphol verlaat Haase als een van de eersten het vliegtuig en wordt aan het einde van de sluis meegenomen door de marechaussee.

Van hen krijgt Haase te horen dat De J. is aangehouden, als verdachte van de moord op Everink. ‘Mark werd gearresteerd, maar dat realiseerde ik me later pas. Ik werd overvallen door de situatie en moest even tot rust komen en alles op een rijtje zetten. Ik ben daarna zo’n vijf keer verhoord, dat was pittig.

‘Ik heb geen mening gegeven, maar de politie slechts verteld wat ik van Mark en Koen had meegekregen. Dit is wat ik heb gezien, dit is wat er is gebeurd. En daar bleef het bij. Ik was blijkbaar een belangrijke getuige, omdat ik het bij de feiten hield.

‘Ik ken de verhalen van beide kanten en dat vond ik moeilijk, want ik had het niet willen weten. En dat heb ik beide heren ook gezegd. Tot op de dag van vandaag wil ik sommige dingen over deze zaak niet zeggen, voor­al uit respect voor de nabestaanden van Koen en de familie van Mark. Bovendien is dit de taak van de rechtbank en zijn de feiten genoemd.’

De J. is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Durf je nog te geloven in zijn onschuld?

‘Mensen vroegen me drie jaar geleden al: heeft Mark het gedaan? Ik weet het niet. Ook al zou ik er iets van vinden, het is niet belangrijk. Dat is de taak van een rechter. Die heeft bepaald dat er overtuigend bewijs is. Maar zolang iemand niet bekent, is er altijd twijfel. Voor sommigen meer dan voor anderen.’

Je laat geen emoties meer toe?

‘Een voorbeeld uit mijn dagelijks leven, los van deze zaak. Als iemand op straat schreeuwt: ‘Hé, Robin Haase!’ En ik reageer niet? Dan ben ik arrogant. Roep ik hard terug: hé, hoe is-ie? Dan ben ik een mafkees. En antwoord ik normaal, dan zeggen ze: kan het iets enthousiaster? Voor die mensen doe ik het nooit goed.

‘Voor mijn gevoel is er geen goed of fout in deze bizarre zaak. Iedereen verwerkt verdriet en andere emoties op zijn eigen manier. Ik heb altijd geprobeerd om tegenover iedereen respectvol te zijn. Ik ben vooral trots op hoe ik met de situatie ben omgegaan.’