Tennisser Griekspoor: ‘Ik had zelf ook niet verwacht dat ik al zo snel een ATP-titel zou winnen’

Tallon Griekspoor Beeld BELGA

Hoeveel Nederlandse tennissers een ATP-titel hebben gewonnen? Tot voorkort interesseerde het Tallon Griekspoor geen zier. Na een tegenvallend debuutseizoen op het hoogste niveau was hij op zoek naar zelfvertrouwen. Niet uit de top-100 vallen, dat hield hem als nummer 95 van de wereld vooral bezig.

Maar toen hij deze week zijn naam na zijn verrassende zege op het hardcourttoernooi van Pune, India, tussen die van Tom Okker (26 titels), Richard Krajicek (17 titels) en Sjeng Schalken (9 titels) zag staan, besefte de 26-jarige tennisser dat hij tot een select gezelschap was toegetreden: hij is de twaalfde Nederlandse tennisser die een toernooi op het hoogste niveau wist te winnen.

‘Dat is een bijzonder rijtje om tussen te staan’, zegt Griekspoor vanuit zijn hotelkamer in Melbourne waar hij zich voorbereidt op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het nieuwe seizoen dat maandag begint. ‘Ik had zelf ook niet verwacht dat ik al zo snel een ATP-titel zou winnen.’

De Noord-Hollander was lange tijd veroordeeld tot de lagere regionen van het tenniscircuit. Hij speelde de zogeheten futures (derde profniveau) en won acht challengers (tweede profniveau) op een rij, voordat hij vorig jaar de overstap maakte naar het hoogste niveau.

Op de wereldranglijst afgezakt

Mede door twee coronabesmettingen, een blessure en vroegtijdige uitschakelingen draaide het seizoen uit op een teleurstelling. Hij had sinds augustus geen wedstrijd meer gewonnen op de ATP-tour en was op de wereldranglijst afgezakt van de 65ste naar 95ste plek. ‘Dit is ook een belangrijk signaal naar mezelf: als ik fysiek en mentaal fris ben, kan ik met de goede jongens mee.’

Griekspoor koos bewust voor het toernooi van Pune. In de Indiase stad was het deelnemersveld veel minder sterk bezet dan het toernooi in het Australische Adelaide, dat gelijktijdig werd gehouden en waar Novak Djokovic zegevierde. Griekspoor trof op weg naar de titel geen toptienspelers: zijn hoogst geklasseerde tegenstanders waren de nummer 59 en 60 van de wereldranglijst.

‘Het had niet beter kunnen uitpakken’, zegt Griekspoor. Met zijn zege verdiende hij 250 punten voor de wereldranglijst en steeg naar plek 61. ‘Dat lucht op’, aldus de nummer twee van Nederland die in eerste instantie het doel had om zijn plek in de top-100 te verdedigen. Een plek bij de beste honderd tennissers verzekert spelers van deelname aan de vier grandslamtoernooien en levert hen minimaal 250 duizend euro aan prijzengeld op.

Planning herzien

De nieuwe ranking van Griekspoor dwingt hem zijn planning te herzien. Aanvankelijk was het de bedoeling om na de Australian Open een aantal graveltoernooien in Zuid-Amerika te spelen en daarna challengers op zijn favoriete ondergrond af te werken. Hij hoopte op die manier zoveel mogelijk punten voor de wereldranglijst te verdienen en zich optimaal voor te bereiden op het gravelseizoen in Europa.

Maar als nummer 61 van de wereld is Griekspoor verplicht om in maart deel te nemen aan de sterk bezette hardcourttoernooien in de Masters-1000 categorie in Miami en Indian Wells. De Nederlander mag zijn eerste titel op het hoogste niveau dan binnen hebben, het toernooi in Pune behoort tot de kleinste toernooien op de ATP-tour, die in categorieën is ingedeeld.

De meeste punten voor de wereldranglijst en het hoogste prijzengeld vallen te verdienen op de grandslamtoernooien (2.000 punten voor de winnaar). Daarna volgen de ATP-toernooien in de Masters-1000 (1.000 punten) en ATP 500-klasse (500 punten), waaronder het ABN Amro toernooi in Rotterdam valt. Griekspoor werd met zijn overwinning in Pune beloond met 250 punten en negentigduizend euro aan prijzengeld.

‘Ik heb tot maandag de tijd om te beslissen of ik toch naar Zuid-Amerika ga of dat ik mij inschrijf voor Rotterdam (11-19 februari, red.) en op hardcourt blijf spelen tot en met Miami en Indian Wells. Als ik zo speel als vorige week is er geen reden om te vluchten voor hardcourt.’

Zonder een coach

De tennisser beleefde zijn voorlopige hoogtepunt zonder een coach aan zijn zijde. Begin december brak hij met Raemon Sluiter, die hem in Pune en Australië zou bijstaan. Zowel Dennis Schenk, zijn andere parttime coach, als de Belg Kristof Vliegen, die hij recent toevoegde aan zijn team, konden er niet bij zijn.

‘Ik heb voor en na elke wedstrijd veel contact met mijn coaches gehad en de tactische plannen van het eerste tot het laatste punt uitgeschreven’, aldus Griekspoor, die deze weken zijn fysiek-trainer Bas van Bentum bij zich heeft. ‘Bas weet ook wel wat van tennis af. Daarnaast heb ik ervaren dat ik tijdens de wedstrijden zelf met oplossingen kan komen als ik rustig en fris in mijn hoofd ben.’

Met zo weinig vertrouwen als hij vorig seizoen afsloot, met zoveel geloof begint hij komende week aan de Australian Open. ‘Mijn eerste ATP-titel pakken ze mij niet meer af en ik denk dat er genoeg spelers zijn, buiten de echte toppers, die in de eerste ronde liever niet tegenover mij staan.’