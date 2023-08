Tennisser Griekspoor grijpt naast derde ATP-titel van het jaar in Washington

Daniel Evans (links) won de titel, Griekspoor werd tweede. Beeld ANP / EPA

Nadat Evans de eerste set naar zich toetrok, werd de partij werd in de tweede set enkele uren onderbroken wegens bliksem. Het was toen 2-2. Toen de partij na enkele uren weer op gang kwam, had Evans niet lang nodig om Griekspoor met 6-3 uit te schakelen.

De 27-jarige Griekspoor pakte begin dit jaar de titel in het Indiase Pune en was in de zomer ook de beste in Rosmalen. Tot de derde titel van 2023 kwam het in de hoofdstad van de Verenigde Staten niet voor Griekspoor, die in de halve eindstrijd nog de tijdens dit toernooi als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz had verrast. Het bereiken van de halve finale in Washington levert Griekspoor met plek 26 wel zijn hoogste notering tot nu toe op.

Nummer 30 van de wereld Evans pakte in Washington de tweede titel van zijn loopbaan. Begin 2021 was hij de beste op een ATP-toernooi in Melbourne.

Griekspoor reist door naar Canada, waar hij de komende dagen meedoet aan het masterstoernooi van Toronto. Daar is Alexander Zverev zijn eerste tegenstander.