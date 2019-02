Tennisser Del Potro is terug na zoveelste fysieke tegenslag: ‘Dit is mijn leven’

Juan Martin del Potro Beeld EPA

De 30-jarige Del Potro verloor vorig jaar de finale van de US Open tegen Novak Djokovic en bereikte de hoogste positie op de wereldranglijst uit zijn carrière: derde. De veelvuldig door blessures geplaagde Del Potro speelde afgelopen jaar misschien wel beter dan ooit. Hij behaalde ook de halve finale op Roland Garros en de kwartfinale op Wimbledon.

Maar in Shanghai in oktober ging het mis tegen de Kroaat Borna Coric. Hij klapte vol met zijn knie tegen het hardcourt en brak zijn knieschijf. ‘Ik voelde direct een intense pijn’, zei Del Potro. Daarna speelde er ‘verschrikkelijke gedachten’ bij de lange Argentijn (1.98 meter). Hij vreesde dat hij zijn laatste wedstrijd had gespeeld. ‘Het was de breuk die ik hoopte nooit te krijgen. Maar na een paar slechte dagen begon ik mijn dokters toch te geloven. Die zeiden dat ik over niet al te lang weer zou kunnen tennissen.’

De carrière van Del Potro wordt getekend door blessures. Wat had hij allemaal kunnen winnen als hij niet veelvuldig maandenlang aan de kant zou hebben gestaan? Als 20-jarige won hij in 2009 de US Open door in de finale te winnen van Roger Federer, de toenmalige nummer één van de wereld. Met de verwoestende rechtshandige forehand als belangrijkste wapen versloeg hij de Zwitser in vijf sets. Er werd de jonge Del Potro een glorieuze toekomst voorspeld.

Maar al snel na de overwinning op de US Open ging het mis. Kwetsbare polsen zaten de jaren daarna een succesvolle carrière in de weg. In 2010 werd Del Potro voor het eerst geopereerd aan zijn rechterpols, die het nog steeds zwaar te verduren krijgt als de Argentijn uithaalt met de forehand. In 2014 en 2015 werd hij nog eens drie keer geopereerd aan zijn linkerpols. Hij zakte in twee jaar terug naar een plek buiten de top-1000 op de wereldranglijst.

Vertrouwen

‘Ik ben vaker teruggekomen van een blessure’, zei hij op een persconferentie na zijn gewonnen wedstrijd tegen Nishioka. ‘Maar dat is niet goed voor je spel. Het kost tijd. Je moet eerst het vertrouwen terug krijgen om vol over de baan te kunnen bewegen. Je lichaam moet in vorm raken, dan pas is het tennis aan de beurt.’ Dat vertrouwen vindt hij langzaam weer terug in Florida.

Del Potro heeft goede herinneringen aan het toernooi in Delray Beach. Het is de plek waar hij in 2011 zijn eerste toernooi won na de US Open en de lange revalidatie die daarna volgde. Het wordt lastig om het komende jaar de vierde plek op de wereldranglijst te verdedigen, weet hij. ‘Ik heb dit vaker meegemaakt in het verleden. Ik weet hoe ik om moet gaan met deze problemen. Dit is mijn leven.’