Tennisser Botic van de Zandschulp dit keer snel klaar op plek waar hij vorig jaar doorbrak

Op alle grandslamtoernooien dit seizoen haalde Van de Zandschulp minstens de derde ronde, op Wimbledon de vierde. Bij de US Open brak hij met die trend. Beeld ANP / SIPA USA

In een voor hem zeldzame uitbarsting smeet Botic van de Zandschulp zijn racket na zijn verliespartij tegen de grond, zo hard dat het brak en aan de andere kant van het net belandde. Bij het oprapen kon hij meteen zijn tegenstander feliciteren.

De beste tennisser van Nederland, bij aankomst in New York nummer 22 van de wereld, wist dat hij op de US Open, in de tweede ronde tegen Corentin Moutet uit Frankrijk, een uitgelezen kans had laten liggen: 4-6, 6-1, 2-6, 4-6.

Op papier had de 23-jarige Fransman geen al te hoge horde mogen zijn. Moutet mocht als lucky loser uit het kwalificatietoernooi meedoen. Ook in de eerste ronde kon hij van geluk spreken door een opgave van Stan Wawrinka.

Tegen de linkshandige, kleine Moutet (1.75 meter) zette Van de Zandschulp zijn wisselvalligheid uit de eerste ronde voort. Maandag had hij vijf sets nodig tegen de Tsjechische qualifier Tomas Machac. De vorm van vorig seizoen bleek de Veenendaler niet te hebben ingepakt.

In Moutet trof hij een vervelende tegenstander, vooral tussen de punten door. Nadat hij de eerste set verloor (4-6), leek Van de Zandschulp de temperamentvolle Fransman in de tweede (6-1) tot ontploffen te brengen.

Vooral de blessurebehandeling die Van de Zandschulp na de eerste set aanvroeg voor een pijnlijke rug, leek Moutet in het verkeerde keelgat te schieten. Tierend in de richting van de Nederlander liep hij na de tweede set richting zijn stoeltje.

Mentaal leek de Fransman in de kreukels te liggen, maar Van de Zandschulp bood hem een handreiking. Te weinig kon hij vertrouwen op zijn service en in de rally’s ging hij keer op keer in de fout. In de vierde en laatste set werd hij bij een achterstand van 4-5 gebroken door Moutet. Zo kon hij na drie dagen zijn koffers pakken.

Schommelend niveau

‘Het niveau was te schommelend,’ reageerde Van de Zandschulp na afloop. ‘Ik maakte veel te veel fouten.’ De behandeling had hij aangevraagd omdat zijn rug niet soepel aanvoelde. ‘Een beetje zeurend, misschien vanwege het vele spelen.’

In aanloop naar de US Open deed Van de Zandschulp mee aan vier toernooien in Noord-Amerika, in Washington, het Canadese Montreal, Cincinnati en Winston-Salem. ‘Ik denk dat het te veel is geweest.’ Door zijn rangschikking kon Van de Zandschulp zelf bepalen waar hij in actie wilde komen. ‘Ik ben blij dat ik kan kiezen, maar je moet afwegingen maken, en misschien hebben die verkeerd uitgepakt. Fysiek werd het moeizamer.’

Van de Zandschulp bewaarde nog wel zulke goede herinneringen aan New York, waar hij vorig jaar verrassend de kwartfinale haalde. Op weg naar de laatste acht versloeg hij onder meer de Noor Casper Ruud en Diego Schwartzman uit Argentiniё, beiden spelers uit de mondiale top.

De toenmalige debutant Van de Zandschulp had zich als qualifier geplaatst voor het hoofdtoernooi, maar was aan het einde van de rit de enige speler die een set van de uiteindelijke winnaar Daniil Medvedev wist te winnen. De Nederlander stormde de top-100 binnen.

Geen toevalstreffer

In het huidige seizoen bewees Van de Zandschulp dat zijn optreden in New York geen toevalstreffer was geweest. De man uit Veenendaal bleef gestaag klimmen op de wereldranglijst. Op alle grandslamtoernooien van het seizoen haalde hij minstens de derde ronde, op Wimbledon de vierde. Bij de US Open brak hij met de trend.

Een gunstige loting in New York nodigde juist uit tot een nieuw verblijf tot in de tweede week van het toernooi. In de derde ronde had Van de Zandschulp de Argentijnse nummer 66 van wereld Pedro Cachin getroffen, had hij het niet vergooid tegen Moutet. Door zijn verlies tegen de Fransman verspeelde Van de Zandschulp bovendien belangrijke punten voor de ATP-rangschikking: op de ladder die hij vorig jaar beklom, zal hij nu een flink aantal stappen, tot buiten de top-30, terug moeten zetten.