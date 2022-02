Tennisser Alec Deckers heeft er een coach bij: zijn vader Richard Krajicek

De service van Alec Deckers. Beeld ANP

Ver weg van de fel verlichte hoofdbaan, achter donkere gordijnen, staat vrijdagavond in Ahoy een 21-jarige jongeman te tennissen met de latere winnaar van het ABN Amro-toernooi. Het is Alec Deckers, de zoon van toernooidirecteur Richard Krajicek, die op hetzelfde moment naar een kwartfinalepartij kijkt.

Buiten het zicht van de tennisfans dient Deckers, de nummer 921 van de wereld, tijdens het ATP-toernooi in Rotterdam als sparringpartner voor Felix Auger-Aliassime. ‘Sorry, man’, verontschuldigt Deckers zich als hij een volley niet goed aangeeft. ‘It’s okay’, antwoordt de Canadees die op zondag Stefanos Tsitsipas in de finale verslaat. (6-4, 6-2).

‘Voor mij is het heel vet om tegenover Felix te mogen staan. Ik ben in de jeugd altijd groot fan van hem geweest’, zegt Deckers over zijn leeftijdsgenoot, als hij niet veel later in de verlaten perskamer in een stoel is geploft. Auger-Aliassime staat negende op de wereldranglijst, 912 plaatsen hoger dus. ‘Dit is heel leerzaam voor mij. Ik had nu meer last van spanning dan voor mijn eigen wedstrijden.’

Deckers wedstrijden vinden plaats in de kelder van proftennis. In oktober vorig jaar pakte hij zijn eerste proftitel door het futuretoernooi in Qatar te winnen. Dat deed hij onder de naam van zijn moeder Daphne Deckers. Om de druk niet nog groter te maken en de eeuwige vergelijking met zijn vader, de Wimbledon-kampioen van 1996, uit de weg te gaan, kozen zijn ouders ervoor hun zoon de achternaam van zijn moeder te laten dragen.

Groeispurt met blessureleed

Tijdens de training met Auger-Aliassime valt al snel op dat Deckers, die op zijn veertiende Nederlands kampioen werd maar daarna mede vanwege een groeispurt te maken kreeg met blessureleed, als tennisser veel weg heeft van zijn vader. Met zijn 1.95 meter is hij nagenoeg even groot. En net als zijn pa moet hij het hebben van zijn harde service en sterke forehand. ‘We hebben dezelfde wapens, maar die van hem waren beter en constanter’, zegt Deckers.

Terwijl hij de zware topspinballen van Auger-Aliassime zo goed mogelijk probeert te verwerken, filmt zijn coach Eddy Bank de slagen die hij maakt. Tegen het eind van de partij fluistert Bank zijn pupil net iets in als Krajicek zich in tennisoutfit en een sporttas om zijn schouder meldt langs de baan. Jarenlang hield hij zich afzijdig van de carrière van zijn zoon, maar nu staat hij er dichter op dan ooit.

Krajicek wilde voorkomen de dominante tennisvader te worden die hij zelf had. Liefst tien jaar sprak hij niet met Petr Krajicek. Toen Krajicek op 24-jarige leeftijd Wimbledon won, zat zijn vader in Praag voor de televisie. Pas tegen het einde van zijn carrière herstelden de twee het contact.

De service van Richard Krajicek in zijn hoogtijdagen. Beeld Getty Images

‘Ik had er vroeger heel veel moeite mee als hij zich met mijn tennis bemoeide. Je hebt liever dat je vader je vader blijft’, zegt Deckers. ‘Dan wilde hij om negen uur ’s avonds nog aan mij uitleggen wat er beter kon, terwijl ik liever ging gamen. We hebben toen afgesproken dat hij afstand zou nemen.’

Hoe anders is de situatie nu. Sinds dit seizoen is vader Krajicek onderdeel van team Deckers. Samen met coach Bank begeleidt hij zijn zoon. Ook reist hij de helft van de toernooien mee. ‘Op een gegeven moment word je ouder en realiseer je je dat het ook heel mooi is om dit met je vader te kunnen delen’, zegt Deckers. ‘Bovendien wil ik echt iets bereiken in het tennis. Ik zie het nu als een voordeel dat mijn vader op het hoogste niveau actief is geweest.’

Details

Begin dit seizoen reisden ze samen naar twee challengertoernooien in Zuid-Amerika. Deckers leek in de verzengende hitte zijn meerdere te moeten erkennen in zijn tegenstander tot zijn vader hem zei dat hij meer naar voren moest lopen en kortere punten moest gaan spelen, precies zoals hij het vroeger zelf ook deed. Deckers won. ‘Ik weet wel hoe ik moet tennissen, maar het zijn de details die het verschil kunnen maken.’

Ruim een uur staan vader en zoon tegenover elkaar in Rotterdam, ver weg van de draaiende camera’s. Het is een even mooi als aandoenlijk beeld, met moeder Daphne, die alles vastlegt met haar telefoon, en dochter Emma als enige aandachtige toeschouwers langs de kant. ‘Moet ik rustiger serveren’, vraagt Krajicek plagend aan zijn zoon als hij een ace slaat. ‘Ik ben niet gewend dat jij je service inslaat’, retourneert hij.

Ooit hoopt Deckers in Rotterdam ook in de spotlights te staan, net als zijn vader (winnaar in 1995 en 1997), al benadrukt hij dat hij zijn eigen pad volgt. Wie weet waar hij had gestaan zonder al zijn blessures, die een remmende werking hebben gehad op zijn loopbaan. Hij wil er niet te lang over nadenken. ‘Ik ben eindelijk echt fit en heb het gevoel dat ik nu een kans krijg op een kans.’

Zijn doel op korte termijn? In juli moet hij in de top 700 staan om op steun van de bond te kunnen blijven rekenen. Dat wil hij bereiken met de hulp van zijn vader. ‘Maar druk vanuit hem voel ik niet. Laatst zei hij nog dat ik het zelf moet weten. Al zou ik morgen stoppen. Maar ik vind dit gewoon het leukste wat er is en wil echt iets bereiken in het tennis.’