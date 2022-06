Tennissen op gras is voor veel spelers aanslag op hamstrings en bilspieren

Tim van Rijthoven op het gras van van Rosmalen. De ondergrond vraagt een andere speelwijze van tennissers, omdat de bal over het algemeen minder hoog opstuit. Beeld ANP

Tijdens een trainingspartij op Wimbledon wrijft Tallon Griekspoor zondag met zijn hand over zijn hamstring. Als reactie daarop wijst zijn Duitse tegenstander Oscar Otte aan de andere kant van het net naar zijn liezen. De tennissers lachen, al is niet te horen wat ze tegen elkaar zeggen. Maar het is duidelijk waarover het gaat.

‘Je billen, liezen en hamstrings hebben het zwaar te verduren op gras’, zegt Griekspoor als hij na een uur van trainingsbaan 4 komt gelopen. ‘Je zit in hoeken waar je normaal niet komt en spreekt andere spieren aan dan op gravel of hardcourt. Je moet niet alleen je spel, maar ook de manier van bewegen aanpassen.’

De invloed van het snelle gras op het tennisspel is groot. Op de kort gemaaide sprieten springen de ballen minder hoog op dan op gravel of hardcourt, de rally’s zijn over het algemeen korter. Bovendien duurt het grasseizoen maar vijf weken per jaar. ‘Tegen de tijd dat je eraan gewend bent, ga je weer naar gravel of hardcourt’, zegt Raemon Sluiter, die als coach van Griekspoor is meegereisd naar Londen.

Voor Griekspoor, die het maandag in de eerste ronde opneemt tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP-62), is het zijn eerste volledige grasseizoen. In aanloop naar Wimbledon speelde hij op de toernooien in Mallorca, Halle en Rosmalen. Na zijn eerste partij op het Brabantse gras bekende de nummer 53 van de wereld met spierpijn te kampen, terwijl hij naar eigen zeggen topfit was.

Wildcard Van Rijthoven

Ook Tim van Rijthoven, die met zijn verrassende zege in Rosmalen een wildcard voor Wimbledon verdiende, had last van stramme spieren na zijn eerste partijen op gras. De debutant op Wimbledon treft maandag in de eerste ronde de Argentijn Federico Delbonis, die als nummer 85 van de wereld twintig plekken hoger staat dan Van Rijthoven. ‘Vooral in mijn billen voelde ik het.’

Doordat de bal op gras lager blijft, ligt het raakpunt veel lager. Tennissers moeten dus dichter bij de grond komen. ‘Hoeveel centimeter lager je moet zitten, is lastig te zeggen’, aldus Sluiter. ‘Dat hangt af van de situatie en de tegenstander. Als die zijn gravelspel op gras blijft spelen, komt de bal misschien iets hoger terug.’

Belangrijker is de manier waarop tennissers laag zitten, meent de oud-prof die bij voorkeur op gras speelde. De valkuil is dat spelers hun rug voorover buigen, waardoor ze met hun gezicht dichter bij de grond komen. Maar volgens Sluiter, die in 2001 de derde ronde op Wimbledon haalde, is het de kunst om je benen een beetje te buigen. ‘Daardoor staat er ook iets meer spanning op je hamstrings en bilspieren.’

Tallon Griekspoor op het gras van Halle in Duistland. 'Ik denk dat de fysiotherapeuten het tijdens grastoernooien drukker hebben dan de rest van het jaar.' Beeld AFP

De 25-jarige Griekspoor speelde in aanloop naar Wimbledon negen partijen op gras om te wennen aan de ondergrond en de manier van bewegen onder de knie te krijgen. Hij voelt zich enigszins geremd omdat hij op gras niet zo lekker kan glijden als op gravel, zijn favoriete ondergrond. ‘Je moet afremmen.’

‘Op het gladde gras kun je niet volle bak de hoek in glijden en dan weer terugkomen’, aldus Sluiter. ‘In plaats daarvan moet je met kleine stappen richting de hoeken. Pas bij de laatste stap zet je je voeten iets verder uit elkaar, zodat je stevig staat als je de bal raakt. Maar liever heb ik dat Tallon zo aanvallend speelt dat hij niet degene is die de hoeken in moet om te verdedigen.’

Nadal en Djokovic

Waar Griekspoor de voorbereidingstoernooien richting Wimbledon gebruikte om te wennen aan gras, vertrouwen Rafael Nadal (36) en Novak Djokovic (35) op hun ervaring. De tennissers speelden beiden enkel een demonstratiewedstrijd in aanloop naar het grandslamtoernooi. ‘Ik had vanwege de pandemie en een blessure sinds 2019 niet meer op gras gespeeld’, zei Nadal. ‘Ik word ouder en kan niet zo veel wedstrijden meer spelen.’

Nadal veroverde drie weken geleden zijn 22ste grandslamtitel op Roland Garros en rekende in de kwartfinales op met Djokovic, die twee grandslamtitels minder heeft. De Serviër denkt zijn titel in Londen ook zonder voorbereidingstoernooi te kunnen verdedigen. ‘Ik heb hier in het verleden ook succes gehad zonder een officiële wedstrijd of toernooi op gras gespeeld te hebben. Ik kan me normaal snel aanpassen aan de ondergrond, dus ik geloof erin dat ik dat ook nu kan doen.’

Griekspoor hoopt voordeel te hebben van de uren die hij de afgelopen weken op het gras doorbracht, al blijft tennissen op gras een beproeving volgens hem. ‘Het is gewoon pittig. Ik denk dat de fysiotherapeuten het tijdens grastoernooien drukker hebben dan de rest van het jaar.’