Tennissen in de nacht, spelers vinden het niks, maar de tv-gelden stromen binnen

De nacht valt over de baan Philippe Chatrier tijdens de partij tussen Rafael Nadal en de Fransman Corentin Moutet in de eerste week van Roland Garros. Beeld AP

De restaurants waren al lang en breed gesloten en de metro in Parijs reed niet meer toen op Roland Garros de helft van de kwartfinales bij de mannen eindigde. Net als Rafael Nadal en Novak Djokovic schudden de Noor Casper Ruud en Holger Rune, het 19-jarige talent uit Denemarken, elkaar donderdag ver na middernacht de hand.

‘Het is nu kwart voor één. Hoe laat ga je vannacht naar bed?’, vroeg de presentator aan Ruud na zijn overwinning in vier sets op Rune. ‘Ik moet nog veel doen: een cooling-down, douchen, eten, persconferentie en masseren. En het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat de adrenaline uit mijn lijf is. Ik denk dat ik niet voor vier uur slaap.’

Terwijl de avondpartijen (vanaf 21.00 uur) bij de tennissers en supporters voor de nodige ongemakken zorgden, wreef de directie van Roland Garros zich de afgelopen dagen in de handen. Het toernooi sloot vorig jaar een contract van tientallen miljoenen met Amazon. In ruil daarvoor kreeg de Amerikaanse streamingdienst de uitzendrechten van tien partijen laat op de avond.

25 procent meer inkomsten

De avondwedstrijden zouden Roland Garros ongeveer 25 procent meer inkomsten opleveren. Naast het contract met Amazon kon de organisatie extra kaarten verkopen aan het Franse publiek dat na het werk topspelers in actie wilde zien. Zowel bij de kwartfinalepartij van Ruud tegen Rune als Djokovic tegen Nadal waren nauwelijks lege stoelen te zien op het Centre Court.

‘Slechts een handvol mensen vertrok eerder’, zei toernooidirecteur Amélie Mauresmo. Vorig jaar, toen de avondwedstrijden voor het eerst gehouden werden, mochten bij negen van de tien partijen geen fans aanwezig zijn vanwege de coronamaatregelen.

‘Ik denk dat we te laat beginnen. Maar het is de televisie die bepaalt. Dat is de wereld waarin we leven’, zei Djokovic na zijn verloren partij tegen Nadal. En ook Nadal, die vrijdag zijn 36ste verjaardag viert, was het met zijn rivaal eens. ‘Ik begrijp dat de tv veel geld betaalt en dat wij daar als spelers ook van profiteren, maar we zullen de juiste balans moeten vinden.’

Tennis als nachtsport komt vaker voor. Met een nieuw dak en kunstverlichting op Court Philippe-Chatrier volgde Roland Garros twee jaar geleden het voorbeeld van de andere grandslamtoernooien. Op de US Open en Australian Open wordt al decennia tot diep in de nacht getennist. In 2008 maakte Lleyton Hewitt in Melbourne tegen Marcos Baghdatis het winnende punt om 04.34 uur, toen het buiten alweer begon te schemeren.

In mei vestigde Alexander Zverev, die vrijdag in de halve finale speelt tegen Nadal, een record. Op het masterstoernooi van Madrid eindigde zijn partij tegen de Amerikaan Jenson Brooksby om 04:55 uur. Een dag later verloor hij kansloos de finale van Carlos Alcaraz. ‘De ATP heeft verschrikkelijk werk afgeleverd’, zei de nummer drie van de wereld. ‘Ik had geen coördinatie in mijn slagen en miste makkelijke ballen. Dat kwam doordat alles bewoog in mijn ogen.’

Op Wimbledon mag tot elf uur ’s avonds worden getennist om overlast voor omwonenden te beperken. Bovendien wordt het snelle gras nog gladder na zonsondergang. Ook op het gravel van Parijs veranderen de omstandigheden. Als de avond valt, daalt de temperatuur en wordt de luchtvochtigheid hoger, waardoor de ballen zwaarder worden. ‘Het is veel moeilijker spelen’, zei Nadal, die aangaf liever overdag tegen Djokovic te spelen omdat zijn topspinballen dan veel hoger opstuiten.

Zuivere speeltijd

De dertienvoudig winnaar in Parijs had in de kwartfinale 4 uur en 12 minuten nodig voordat hij om 01.15 uur het winnende punt maakte tegen de 35-jarige Serviër. Naast het late aanvangstijdstip zijn tennissers er zelf ook deels debet aan dat hun partijen zo laat zijn afgelopen, zo blijkt uit een onderzoek van The Wall Street Journal.

De Amerikaanse krant berekende dat de zuivere speeltijd van een tenniswedstrijd slechts 17,5 procent bedraagt van de officiële tijd van een partij. Het zou betekenen dat de bal in de kwartfinale tussen Nadal en Djokovic slechts 44 minuten in het spel was. Tennissers verliezen de meeste tijd bij het wisselen van speelhelft en tussen de rally’s in. Volgens de regels heeft de serverende speler na een gespeeld punt 25 seconden de tijd om weer te serveren.

Van Nadal, die een heel ritueel heeft voor elke service, en Djokovic is bekend dat zij de tijd optimaal gebruiken na een punt. Beide tennissers spelen het liefst vanuit de verdediging en houden ervan om lange rally’s te spelen. Het zou een reden kunnen zijn dat zij het rustig aan doen tussen de punten. In het stadion loopt een zogenaamde serviceklok mee die aftelt van 25 naar nul.

Ondanks de kritiek liet toernooidirecteur Mauresmo weten dat de avondpartijen op Roland Garros blijven bestaan. ‘Maar we gaan wel kijken of we kunnen schuiven in de starttijden.’ De voormalig nummer één van de wereld gaf toe dat de late tijdstippen vragen kunnen oproepen rondom het comfort van de spelers.