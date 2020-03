Tennisprof Robin Haase kun je nu vragen als oppas

Robin Haase in duel tegen David Goffin tijdens het ABN Amro World Tennis Tournament op 12 februari. Beeld EPA

Voor de kopman van het Nederlandse Davis Cupteam ligt het seizoen vanwege het coronavirus tenminste stil tot 7 juni. De tennisbanen zijn gesloten en groepstrainingen zijn taboe.

Haase als oppas, voor de ouders van de jongens in Naaldwijk kwam hij als geroepen. Ze moesten allebei werken, terwijl de scholen dicht zijn.

De oproep van Haase kreeg massaal gehoor. ‘De berichten stromen binnen, ik heb nog nooit zo veel aan de telefoon gezeten en op social media als nu. Ik krijg leuke aanvragen, het hoeft niet alleen oppassen te zijn. Ik wil helpen in een verwarrende tijd, waarin we op elkaar zijn aangewezen.’

Donderdagochtend meldde Haase zich bij het gezin. ‘Ik was verrast om te zien hoe bewust kinderen al op jonge leeftijd bezig zijn met deze situatie. Ze wasten geregeld hun handen, hielden afstand en beseften dat ze zich moeten aanpassen. Ze hebben het geluk van een tuin achter het huis, die jongens konden hun energie wel kwijt.’

‘Vindingrijke jongens’

Natuurlijk had Haase tennisrackets meegenomen naar Naaldwijk, ook voetbalde hij op straat. ‘Het viel me op hoe vindingrijk de jongens waren met spelletjes en muziek. Ze imiteerden zelfs de opkomst van de voetballers met de hymne van de Champions League. Ik hoefde niks te verzinnen, die jongens kwamen continu met ideeën.’

Op het radiostation Q Music werd Haase bespot. Bij het tennistoernooi in Rosmalen beklaagde hij zich in 2013 over het rumoer rondom de baan. ‘Zet die muziek uit’, schreeuwde hij. Het wordt hem al zeven jaar nagedragen.

‘Riepen ze tijdens een programma op Q Music: Haase heeft als oppas bij die jongens meteen de muziek uitgezet. Vraag me dan in de uitzending, dan had ik er nog om kunnen lachen. Nu kan het anderen afschrikken om mensen te helpen.’

Haase vraagt zich af of het tennisseizoen daadwerkelijk in juni wordt hervat. De rankings van de spelers zijn bevroren, de topsporter die gewend was om de gehele wereld rond te reizen is nu vaker thuis dan ooit. ‘Het is een vreemde gewaarwording, ik heb voorlopig geen doel meer. Ik kan ook niet trainen.

Roland Garros in september

‘De tenniskalender gaat noodgedwongen op de schop. Al denk ik niet dat Nadal en Djokovic zich druk maken nu de directie van Roland Garros op eigen houtje het toernooi heeft verplaatst van mei naar september. Ik vind het egoïstisch, Roland Garros houdt geen rekening met andere toernooien die gelijktijdig plaatsvinden en nu moeten worden verschoven. Maar het is allemaal ondergeschikt aan de strijd tegen het coronavirus.’

Haase zegt de komende maanden beschikbaar te blijven als vrijwilliger. ‘Al moet ik voorzichtig zijn en de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in acht nemen. Ik kan dus niet als oppas bij tientallen gezinnen langs.’

Haase krijgt niet alleen verzoeken om op te passen. Ook een man die al 17 kilo is afgevallen maar zijn streefgewicht nog niet heeft gehaald, kan op de hulp van Haase rekenen. ‘Hij vroeg me of ik een keer met hem wilde hardlopen. Leuk, waarom niet? Dat kunnen we buiten doen, zonder gevaar voor de gezondheid.’