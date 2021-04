Tennisploeg ten koste van China verder in Billie Jean King Cup

Tennisster Kiki Bertens in actie tegen de Chinese Xinyu Wang tijdens de Billy Jean King Cup. Beeld ANP

Na drie wedstrijden stond Nederland nog achter. Vrijdag, op de eerste dag van het treffen, haalde Kiki Bertens, op plek elf de hoogst geklasseerde Nederlandse tennisster, vrij makkelijk het eerste punt voor Nederland binnen met een 6-2, 6-0 tegen Xinyu Wang. Arantxa Rus verloor daarna van Xiyu Wang in drie sets: 1-6, 6-3, 2-6.

Zaterdag zou Bertens, die terugkomt na een operatie aan haar achillespees, tegen Xiyu Wang de landenontmoeting vervolgen. De Nederlandse bleek toch niet ongeschonden uit haar eerste overwinning sinds haar operatie te zijn gekomen en trok zich terug wegens te veel pijn. De 29-jarige Pattinama-Kerkhove, 179ste op de wereldranglijst, was haar vervangster maar moest net als Rus in een driesetter het hoofd buigen voor Xiyu Wang: 3-6, 7-5, 4-6.

Lesley Pattinami-Kerkhove in haar partij tegen Xiyu Wang tijdens de Billie Jean King Cup. Beeld ANP

Graveltennis

In de wetenschap dat ze moest winnen om Nederland in de race te houden begon Rus aan haar ontmoeting met de door Bertens van de baan geveegde 19-jarige Xinyu Wang. Rus, voor het 13de seizoen deelnemer aan het landentoernooi dat tot dit jaar de Fed Cup heette, werd aanvankelijk overdonderd door Wang, totdat ze overschakelde naar typisch graveltennis en de slagenwisselingen langer wist te maken. Wang viel aan het einde van de eerste set, verloor die, viel opnieuw, speelde nog zeven games en moest toen met 6-4, 4-3 voor Rus opgeven.

Met de stand 2-2 zou de winnaar van het afsluitende dubbelspel de winnaar van Nederland-China worden. Kort na haar winst tegen Wang moest Rus weer aantreden in de dubbel omdat ze de voorkeur kreeg boven Pattinama-Kerkhove. Ook China wijzigde de opstelling en bracht Yifan Xu in, naast de al aangekondigde Shuai Zhang. Xu staat nummer negen op de wereldranglijst voor dubbelspeelsters. Tegenover haar kwam naast Rus Demi Schuurs te staan, de hoogste geklasseerde Nederlandse dubbelspeelster en elfde van de wereld.

Tegenspel

In een mum van tijd pakte het Nederlandse duo de eerste set met 6-1. In de tweede set boden de Chinezen wat meer tegenspel, maar doordat met name Arantxa Rus bijschakelde ging ook die naar Nederland en kwam de eindstand 6-1, 6-4 en 3-2 op het bord.

De Billie Jean King Cup gaat volgend jaar verder. De Nederlandse vrouwen spelen in februari volgend jaar een kwalificatieronde tegen een nu nog onbekend land. Doel van die kwalificatie is plaatsing voor het eindtoernooi dat volgend jaar in Boedapest gehouden wordt. De vrouwen hebben dan een andere coach dan Paul Haarhuis, maar wie dat is, is nog niet bekend.