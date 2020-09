Tennismoeders Victoria Azarenka, Serena Williams en Tsvetana Pironkova stelen de show op US Open

Serena Williams Beeld AFP

De moeders van de 3-jarige Leo, de 3-jarige Olympia en de 2-jarige Alexander zijn deze weken druk met winnen. Ze stelen de show op de US Open, waar maar liefst drie tennismoeders in de kwartfinale staan.

Victoria Azarenka, Serena Williams en Tsvetana Pironkova – de moeders van de peuters - kwamen na de komst van hun eerste kind terug op het hoogste niveau. Vandaag speelt Williams tegen Pironkova voor een plek in de halve finale. Als Azarenka haar partij van Elise Mertens wint, wordt een van de halve finales in New York weer een partij waarin twee tennismoeders het tegen elkaar opnemen.

Tsvetana Pironkova Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Pauze van drie jaar

Voor Pironkova wordt de wedstrijd tegen Williams pas haar vijfde partij in ruim drie jaar tijd. De 32-jarige Bulgaarse speelde op Wimbledon in 2017 haar laatste wedstrijd. Ze kreeg zoon Alexander en nam een lange tennispauze van meer dan drie jaar. Toen ze haar comeback in maart aankondigde, laaide het coronavirus net op in Europa, waardoor de tenniskalender leegraakte.

In New York stapte Pironkova als een ander mens de baan op. Sinds de geboorte van haar zoon is alles anders, vooral in haar hoofd. Ze speelt bevrijd, nu tennis niet meer de belangrijkste zaak in haar leven is. ‘Het is geweldig zonder die extra druk die ik voorheen voelde. Vroeger voelde het als leven of dood om een wedstrijd te winnen. Nu heb ik vooral plezier op de baan. Ik ben zoveel meer volwassen, dat maakt alles beter.’

Wat hetzelfde bleef, is haar talent om grote namen uit toernooien te slaan. Pironkova, die in 2010 in de halve finale op Wimbledon stond, versloeg in haar carrière twaalf keer een speelster uit de mondiale toptien. Op de US Open won ze van de Wimbledonkampioene van 2017 Garbiñe Muguruza in de tweede ronde en voor Serena Williams is ze ook niet bang.

Beschermde ranking

De 32-jarige Bulgaarse maakte gebruik van een beschermde ranking om te spelen in New York. Spelers die langdurig afwezig zijn door een blessure of zwangerschap kunnen na hun comeback op basis van hun vorige ranking twaalf toernooien spelen over een periode van drie jaar. Op de US Open stonden er met negen moeders een recordaantal vrouwen met kinderen in de eerste ronde.

Ook bij de mannen neemt het aantal tennisvaders toe. Nu de mondiale top steeds ouder wordt met carrières die verlengd worden tot ver achter in de dertig (Federer is inmiddels 38) zijn kinderen een vertrouwd beeld geworden in de spelersboxen.

Victoria Azarenka Beeld Getty Images

Maar er lagen nog wel wat obstakels voor de vrouwen. Toen Williams haar comeback maakte op Roland Garros in 2018 werd zij niet geplaatst omdat ze was gezakt naar de 453ste plek op de wereldranglijst. Daar kwam veel kritiek op, waarna de WTA de regels heeft aangepast zodat de topspeelsters niet meteen in de eerste ronde een andere topspeelster tegen zouden komen. Williams haalde vier grandslamfinales sinds haar comeback. Ze is nog steeds op jacht naar het record van Margaret Court van 24 grandslamtitels.

Keizersnee

Voor Serena Williams was de comeback na de geboorte van Olympia zwaar. Haar dochter werd geboren met een keizersnee. Na de bevalling kreeg Williams allerlei complicaties zoals een longembolie, waardoor zij in levensgevaar verkeerde en zes weken platlag. Ze droeg bij haar rentree een zwarte catsuit om de bloedcirculatie in haar benen te bevorderen, maar dat pak werd later door de organisatie verboden.

Victoria Azarenka worstelde ook op de weg terug na de geboorte van Leo in 2016. De 31-jarige speelster uit Belarus raakte verzeild in een ingewikkelde voogdijzaak over haar zoon. Ze overwoog te stoppen met tennis en raakte voordat de coronacrisis uitbrak vijf maanden lang geen racket aan. ‘Ik was klaar om te stoppen als bepaalde dingen een andere kant op waren gevallen. Maar het viel niet die kant op dus ik kreeg nog een kans.’

De tweevoudig winnares van de Australian Open maakte de keuze om verder te gaan en staat nu voor het eerst sinds 2016 weer in de kwartfinale van een grandslamtoernooi. Of dat anders voelt, nu ze moeder is? ‘Alles is anders, ik ben veranderd. Maar ik denk dat mijn zoon niet snapt dat ik in de kwartfinale sta.’ Azarenka leerde van de moeilijke tijd in haar leven dat ze, wat er ook gebeurt, door het leven kan gaan met het hoofd omhoog en een lach op haar gezicht.

Ze is moeder, maar op de baan vooral tennisser. ‘Als ik op de baan sta, identificeer ik mezelf niet als een moeder. Dan ben ik een tennisser. Ik heb de kwartfinale niet gehaald door een ouder te zijn, maar ik kwam hier wel door tennisser te zijn.’