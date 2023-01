Tennismaatjes Van de Zandschulp en Griekspoor zullen elkaar moeten verrassen in onderling duel

Tallon Griekspoor Beeld ANP / EPA

Voor Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor is het gebruikelijk dat zij beelden bekijken van hun eerstvolgende tegenstander. Het is een van de manieren om spelpatronen te ontdekken. Te achterhalen waar kansen liggen. En uit te pluizen waar gevaren dreigen.

Maar in aanloop naar hun onderlinge duel woensdag in de tweede ronde op de Australian Open hoeven zij zich niet achter een scherm te zetten. De twee beste tennissers van Nederland hebben geen geheimen voor elkaar: ze zijn niet alleen landgenoten, maar ook trainingsmaten.

‘Ze hebben bij wijze van spreken al een miljoen ballen naar elkaar geslagen’, zegt Peter Lucassen. De coach van Van de Zandschulp zag hoe zijn pupil in de eerste ronde in vier sets van Ilja Ivasjka uit Belarus won (6-3, 3-6, 7-5, 6-3). ‘Ze weten precies van de ander wat die gaat doen.’

‘Het is moeilijk om de ander op tactiek te verrassen als je elkaar zo goed kent’, vult Dennis Schenk als coach van Griekspoor aan. Griekspoor won in de eerste ronde in drie sets van de Rus Pavel Kotov (6-3, 7-6, 6-3) en zette zijn goede vorm een week na zijn eerste ATP-titel door. Schenk: ‘Het zal nog belangrijker zijn wie het rustigst blijft in het hoofd.’

Twee Nederlanders tegenover elkaar

Het is voor het eerst sinds 22 jaar dat twee Nederlanders tegenover elkaar staan op een grandslamtoernooi. In 2001 streden Jan Siemerink en Sjeng Schalken in Melbourne om een plek in de tweede ronde. Siemerink won in vijf sets. ‘Het laat zien dat het Nederlandse mannentennis weer op de kaart staat’, zegt Lucassen.

Hoewel de 27-jarige Van de Zandschulp en de één jaar jongere Griekspoor elkaar nooit op een grandslamtoernooi troffen, kwamen ze elkaar drie keer tegen op het internationale circuit. Griekspoor won één keer. Van de Zandschulp zegevierde twee keer, waaronder op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Wiston-Salem, in augustus vorig jaar.

De laatste keer dat de twee het tegen elkaar opnamen, was een maand geleden in de finale van het Nederlands kampioenschap. Op het Nationaal Tennis Centrum (NTC) in Amstelveen won Van de Zandschulp de nationale titel. Op de Australian Open staat naast een plek in de derde ronde ook een modaal jaarsalaris op het spel: ruim 41 duizend euro.

Van de Zandschulp en Griekspoor hebben het ook aan elkaar te danken dat ze op het hoogste podium tegenover elkaar staan. Sinds de oprichting van het NTC in 2019 trainen de beste tennissers van Nederland veel meer samen. ‘Dat heeft zijn vruchten afgeworpen’, zegt Schenk. ‘Samen met jongens als Tim van Rijthoven, Jesper de Jong en Alec Decker tillen ze elkaar naar een hoger niveau.’

Sessies van vier uur

Als Van de Zandschulp en Griekspoor in Nederland zijn, trainen ze twee tot drie keer per week met elkaar. In sessies van vier uur bootsen ze spelsituaties na of spelen ze oefensets. ‘Ook dan willen ze niet van elkaar verliezen’, zegt Lucassen. ‘Ze vragen het uiterste van elkaar omdat de verschillen klein zijn.’

Hoeveel oefensets de tennissers de afgelopen jaren tegen elkaar speelden, durven Schenk en Lucassen niet te zeggen. Schenk: ‘Dat hangt ook af van het toernooi-programma en of ze allebei in Nederland zijn.’ En Lucassen: ‘Maar dat het er heel veel zijn, is wel zeker.’

De coaches weten dat onderlinge oefensets moeilijk te vergelijken zijn met wedstrijden op het hoogste niveau. Van de Zandschulp mag als nummer 32 van de wereld dan 31 plekken hoger staan dan zijn trainingspartner. Griekspoor speelde zich in vorm met zijn ATP-titel in het Indiase Pune. Van de Zandschulp wacht nog op zijn eerste toernooizege op het hoogste niveau.

Favoriete ondergrond

Botic van de Zandschulp Beeld BELGA

‘Botic zal het als kopman van het Nederlandse tennis fijn vinden dat hij op zijn favoriete ondergrond hardcourt speelt, terwijl Tallon in Pune het nodige zelfvertrouwen heeft getankt’, aldus Schenk. ‘Hun spel is redelijk vergelijkbaar, al denk ik dat Botic nog iets meer power heeft en makkelijker een winner slaat.’

Daar sluit Lucassen zich bij aan: ‘Ze hebben allebei een goede service, proberen steeds vaker naar het net te komen en gebruiken hun slice backhand regelmatig.’ Op de vraag waar de kansen voor Van de Zandschulp liggen, houdt hij zich op de vlakte: ‘Ik denk dat Botic zich vooral moeten focussen op hoe hij zelf zo goed mogelijk voor de dag kan komen.’

Die tip geeft Schenk ook aan Griekspoor mee. ‘Natuurlijk zijn er altijd aspecten waarmee je rekening houdt, maar uiteindelijk is het wel de kunst om van eigen kracht uit te gaan. Als je te veel met de ander bezig bent, leidt dat af van je eigen spel. Of dat nu is tegen een wildvreemde of je trainingsmaat, dat maakt geen verschil.’