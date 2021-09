Tennisbond kijkt niet op van nieuwe geluiden over matchfixing met Nederlanders

Antal van der Duim, die eerder in opspraak kwam. Beeld ANP

In de NOS-podcast Gefixt vertelt de tennisser dat hij twee jaar geleden voor het eerst hoorde van matchfixing. Tijdens een buitenlands toernooi deelde hij een hotelkamer met een andere Nederlandse tennisser. Die had een tweede telefoon bij zich waarmee hij contact onderhield met zijn fixer. ‘Ik hoorde altijd dat het om een paar duizend euro ging.’

De tennisser, die anoniem wenst te blijven, wil niet zeggen wie de tennisser is die met opzet een bepaald punt, set of partij zou hebben verloren. Er staan 43 Nederlandse tennissers in het profcircuit geregistreerd. Tennissers zijn in naam al prof zodra zij één ATP-punt hebben gescoord.

Financiële risico’s jonge spelers

Volgens de tennisser is de collega met wie hij dat toernooi dubbelpartijen speelde niet de enige die zich inlaat met matchfixing. Hem werd verteld dat het een groep Belgische, Spaanse, Franse en Nederlandse tennissers betrof. ‘Wij maken ons al jaren zorgen over matchfixing’, aldus de KNLTB. ‘Vooral de kwetsbaarheid van een groep jonge tennisprofessionals heeft onze aandacht, omdat in deze groep de financiële risico’s groot zijn.’

Matchfixing is een al langer bestaand probleem in tennis. Het gros van de spelers heeft moeite om rond te komen. Het prijzengeld bij challenger- en futuretoernooien (het laagste profniveau) is minimaal, terwijl de kosten voor vliegtickets, verblijf en trainers groot zijn. Het is niet ongebruikelijk dat spelers meer kwijt zijn dan ze verdienen.

De toernooien in de lagere regionen van het profcircuit worden afgewerkt over de hele wereld, vaak op banen waar geen publiek aanwezig is en buiten het zicht van de camera’s. Maar online kan er wel op de wedstrijden worden gegokt, wat ze aantrekkelijk maakt voor de matchfixers.

Eerdere verdenkingen

In 2018 werden de Nederlandse tennissers Antal van der Duim en Boy Westerhof verdacht van matchfixing. Er was grof geld ingezet dat beide tennissers hun partij tegen lager geplaatste tegenstanders zouden verliezen. Zo geschiedde. Zowel Van der Duim als Westerhof heeft altijd ontkend de boel te hebben belazerd. De twee tennissers kwamen in 2014 al eens in opspraak na een onderlinge wedstrijd waarop veel geld was ingezet.

Boy Westerhof werd samen met Antal van der Duim al in 2014 verdacht van matchfixing. Beeld ANP

Het internationale integriteitsagentschap Itia doet onderzoek naar matchfixing binnen het tennis. Het legt jaarlijks sancties of straffen op aan meerdere tennissers die de regels rondom gokken en matchfixing hebben overtreden. De anonieme tennisser die met NOS sprak, zegt niet naar het Itia te stappen, omdat hij bevriend is met de speler om wie het gaat. Bovendien is hij bang dat het ook gevolgen voor zijn eigen carrière zal hebben.

De KNLTB geeft voorlichting over het belang van meldingen en de schade die matchfixing met zich mee kan brengen voor de sport. Volgens de tennisbond is samenwerking tussen meerdere partijen nodig om matchfixing tegen te gaan. De bond denkt onder meer aan NOCNSF, opsporingsdiensten, justitie en kansspelautoriteiten en -organisaties.