Tennis is óók oorlog voor de Oekraïense Elina Svitolina

De Russische Anna Blinkova (l) en de Oekraïense Elina Svitolina tijdens de toss, vlak voor hun wedstrijd op Roland Garros, 2 juni 2023. Beeld Getty Images

Voor de Oekraïense Elina Svitolina is tennis ook oorlog. Tegen de Russische Anna Blinkova stond vrijdag voor haar veel meer op het spel dan een plek in de vierde ronde op Roland Garros: ze streed ook voor haar landgenoten. ‘Als ik op de baan sta, probeer ik te denken aan de vechtersmentaliteit die wij Oekraïners hebben.’

Hoewel ze in Parijs op ruim 2.500 kilometer afstand van haar geboorteplaats Odesa is, voelt ze zich meer dan ooit verbonden met de mensen daar en in de rest van Oekraïne. ‘Mijn landgenoten strijden in hun eigen land voor hun waarden en vrijheid. Ik voer hier mijn eigen strijd. In mijn eentje, in mijn frontlinie.’

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Met haar overwinning in drie sets (2-6, 6-2, 7-5) op Blinkova wilde ze de pijn in Oekraïne voor heel even verzachten. ‘Hoe klein mijn overwinningen dan ook zijn, hopelijk kunnen ze er in Oekraïne van genieten’, aldus de voormalig nummer drie van de wereld, die wordt gecoacht door de Nederlander Raemon Sluiter. ‘In deze bizarre tijden is het belangrijk om de zonnige kanten van het leven te blijven zien.’

Spanning voelbaar

Op Roland Garros, waar Russische en Belarussische tennissers onder de neutrale vlag gewoon welkom zijn, is de spanning rond de oorlog voelbaar. Of het nu is tijdens de persconferenties van spelers uit de betrokken landen of in de onderlinge duels. In het enkelspel (mannen en vrouwen) begonnen afgelopen weekend zes Oekraïense tennissers en zeventien spelers uit Rusland en Belarus aan het grandslamtoernooi.

Met de Olympische Spelen die over een jaar in Parijs worden gehouden, dient Roland Garros ook als proeftuin. Tennis is een van de mondiale sporten waar individuele atleten aan internationale toernooien mogen deelnemen. Maar bij atletiek, zwemmen en turnen worden sporters uit Rusland en Belarus geweigerd.

IOC-voorzitter Thomas Bach deed een oproep aan internationale sportbonden om sporters uit Rusland en Belarus weer toe te laten tot internationale sportwedstrijden, maar het antwoord op de vraag of zij ook welkom zijn op de Olympische Spelen, schoof hij nog even voor zich uit. Met zijn oproep maakte Bach duidelijk welke kant hij op wil, al zit hij niet te wachten op politieke spanningen op het grootste sportevenement ter wereld.

De IOC-voorzitter zal met een bezorgde blik naar de eerste week van Roland Garros hebben gekeken. Al op de openingsdag leidde de partij tussen de Oekraïense Marta Kostyuk en de Belarussische Aryna Sabalenka tot een rel. Kostyuk weigerde Sabalenka na afloop een hand te geven. ‘Als ze me haat is dat oké, maar niemand in deze wereld steunt de oorlog’, zei Sabalenka. ‘Geen enkel weldenkend mens doet dat. Het is hetzelfde als één plus één is twee.’

Netelige kwestie

Kostyuk hechtte weinig waarde aan die woorden. ‘Jullie zouden deze spelers moeten vragen wie volgens hen de oorlog moet winnen. Ik ben er niet zeker van dat zij Oekraïne zouden zeggen.’ Bovendien vond Kostyuk dat Sabalenka voor zichzelf moest spreken. ‘Ik ken tennissers die de oorlog wel steunen.’

De impact van de oorlog op de tennissport is al voelbaar sinds Russische troepen Oekraïne vijftien maanden geleden binnenvielen. Rusland en Belarus zijn uitgesloten van landenwedstrijden en onder druk van de Britse regering besloot Wimbledon vorig jaar dat tennissers uit die landen niet mochten meedoen. In juli zijn ze wel weer welkom.

In Parijs spreekt de ene tennisser zich hardop uit, terwijl de ander zich niet aan de netelige kwestie wenst te branden. De Oekraïense Dayana Yastremska zei zich niet prettig te voelen bij de aanwezigheid van Russische en Belarussische tennissers op internationale toernooien. ‘Hoe kunnen wij het opnemen tegen spelers uit terroristische landen?’

Maar toen de Oekraïense Anhelina Kalinina naar haar mening over het schudden van handen met spelers uit Rusland en Belarus werd gevraagd, wendde ze haar blik af. ‘Geen mening.’ En na de vraag wat ze van de aanwezigheid van tennissers uit die landen vindt, greep de persvoorlichter van Roland Garros in. ‘Ze wil alleen vragen over haar wedstrijd beantwoorden.’

Twee fronten

Svitolina, die in Monaco woont, sprak zich de hele week al uit tegen Rusland. Met haar zege op Blinkova zette ze haar strijd op twee fronten voort. De huidige nummer 192, die in oktober beviel van haar eerste kind, won vorige week het WTA-toernooi van Straatsburg. Het prijzengeld van 30.000 euro doneerde ze aan de kinderen in Oekraïne.

In de vierde ronde wacht opnieuw een beladen duel: ze neemt het op tegen de Rus Daria Kasatkina. In de kwartfinale wacht mogelijk een confrontatie met Sabalenka. De Belarussische nummer twee van de wereld verscheen vrijdag na haar wedstrijd niet op de persconferentie en liet via de toernooiorganisatie weten geen politiek gerelateerde vragen meer te willen beantwoorden.

Eerder in de week botste ze met een journalist die haar vroeg de raketaanvallen van Belarus op Oekraïne te veroordelen. ‘Ik heb de afgelopen maanden altijd antwoord gegeven op politiek gerelateerde vragen, maar woensdag voelde ik mij niet veilig tijdens de persconferentie.’

Ondertussen keek Svitolina al uit naar haar partij tegen de Rus Kasatkina. ‘Ik ben gemotiveerd om door te gaan. Ik ga nu goed herstellen en me klaarmaken voor de volgende battle.’