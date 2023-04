Ten Hags United geeft 0-2 voorsprong weg tegen oplevend Spurs

Erik ten Hag instrueert Antony tijdens het duel met Tottenham Hotspur in Londen. Beeld Action Images via Reuters

‘Oh, Harry Kane, we see you in June,’ zongen de meegereisde fans van de ploeg van trainer Erik ten Hag dan ook plagend, speculerend over een mogelijke overstap van Kane naar Manchester komende zomer.

Na de 6-1 afgang bij Newcastle United afgelopen zondag, moest Tottenham Hotspur wat rechtzetten. Nadat de supporters die de verre reis naar Newcastle hadden gemaakt financieel waren gecompenseerd, moest er ook een sportieve verlossing komen.

Binnen en buiten het stadion, gevuld met 61.586 toeschouwers, waren er protesten tegen Spurs-voorzitter Daniel Levy. Hij heeft de club voorzien van een prachtig nieuw stadion, maar sinds het bereiken van de Champions League-finale in 2019 is de club uit Noord-Londen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen

Tottenham Hotspur begon de klassieker tegen United met een gebrek aan inzet, inspiratie en intelligentie. Ten Hag, die hier vier jaar geleden met Ajax had gewonnen, zag zijn ploeg reeds na zes minuten op voorsprong komen. Door een gebrek aan mandekking wisten de United-aanvallers makkelijk te combineren, waarna Jadon Sancho alle ruimte kreeg om de 0-1 binnen te schieten.

In de loop van de eerste helft was het wachten op de volgende treffer van United, die kort voor rust op naam kwam van topscorer Marcus Rashford. Onder luid boegeroep verliet de thuisploeg het drijfnatte veld.

Dure misser

Maar er bleek nog vechtlust te zitten in het team van de jonge interim-manager Ryan Mason, die maandag de ontslagen interim-manager Christian Stellini was opgevolgd. De Italiaan had het maar een maand volgehouden. Nadat een schot van Kane was geblokkeerd, schoot de Spanjaard Pedro Porro de bal achter zijn landgenoot David de Gea. Meteen na de aansluitingstreffer kreeg Manchester United-aanvoerder Bruno Fernandes een dot van een kans, maar alleen voor de keeper schoot hij tegen de lat. Dat bleek een dure misser te zijn.

Onder aanvoering van de zwervende Kane begon Spurs te jagen op de gelijkmaker. Heung-min Son en Eric Dier kregen geweldige kansen, terwijl United soms gevaarlijk counterde. Ten Hag besloot Antony te wisselen voor Wout Weghorst, een poging de controle over de strijd te herwinnen. Die opzet slaagde niet helemaal.

Tien minuten voor tijd werd Kane de diepte in gestuurd. Invaller Tyrell Malacia dekte niet goed en met een simpele breedtepass kon de talisman van Spurs zijn maatje Son alleen voor de keeper zetten. De populaire Zuid-Koreaan, al weken uit vorm, raakte de bal niet goed, maar deze belandde toch in het doel. Boegeroep maakte plaats voor euforie bij de Spurs-getrouwen.

In de slotfase kon de wedstrijd nog alle kanten op en de VAR keek even naar een mogelijke strafschop voor de bezoekers nadat Dejan Kulusewski invaller Anthony Martial omver had gelopen in het zestienmetergebied. Elders in Londen, in een kantoor op een bedrijventerrein, besliste de videoscheidsrechter dat het een ongelukkige botsing was.

Een moegestreden Spurs nam uiteindelijk genoegen met een gelijkspel. Voor United was het verlies van twee punten geen ramp. De ploeg van Ten Hag staat nog vierde, met een ruime voorsprong op zowel Tottenham Hotspur als Aston Villa. Laatstgenoemd team komt dit weekeinde langs op Old Trafford.