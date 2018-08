Ten Hag ziet De Ligt groeien in aanvoerdersrol: ‘Hij wordt elke wedstrijd beter’

De laatste keer dat Ajax via de play-offs de Champions League bereikte, zat Matthijs de Ligt als 11-jarige supporter in het stadion. Vanaf de tribune zag hij hoe Dinamo Kiev werd verslagen.

Als aanvoerder van Ajax hoopt De Ligt dat kunstje acht jaar later te herhalen. Evenals in 2010 vormt Dinamo Kiev de laatste horde op weg naar het miljoenenbal. ‘Ik heb de Champions League-hymne als supporter vaak gehoord, maar wil nu een keer op het veld staan als het gedraaid wordt’, zegt hij dinsdag na de overtuigende overwinning (3-0) op Standard Luik.

Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de inmiddels 19-jarige centrale verdediger. De Ligt mag dan de enige tiener zijn in de basisploeg van trainer Erik ten Hag, hij ontpopt zich met de week meer als een van de leiders in een team met gelouterde spelers als Daley Blind, Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne en Dusan Tadic.

Voorbeeldspeler

Moeite om als tiener zijn ervaren teamgenoten op hun plek te zetten, heeft hij naar eigen zeggen niet. Grappend: ‘Ze luisteren gelukkig naar me.’ Om daar op serieuze toon aan toe te voegen: ‘De trainer heeft mij aanvoerder gemaakt omdat ik in het veld een voorbeeldspeler moet zijn. Dat vind ik mooi om na te streven.’

De Ligt was de laatste wedstrijden niet alleen in verdedigend opzicht belangrijk voor zijn ploeg. Zowel tegen Heracles (1-1) als Standard scoorde hij met een kopbal uit een hoekschop. Twee doelpunten in vier dagen. Ter vergelijking: vorig seizoen scoorde hij drie keer.

Sterke persoonlijkheid

‘Ik heb er veel met de trainer over gesproken. Ik vind dat ik met mijn lengte en kracht meer moet scoren uit hoekschoppen en vrije trappen. Ik train er veel op, dus is het extra mooi als het dan uitkomt.’

Ook Ten Hag ziet zijn verdediger als aanvoerder groeien. ‘Voor zijn leeftijd heeft hij een heel sterke persoonlijkheid. Hij staat voor zijn mening en durft die uit te spreken. Ik zie hem per wedstrijd beter worden sinds hij de band draagt.’