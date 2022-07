Ten Hag speelt gelijk tegen Spaanse middenmotor bij debuut op Old Trafford, ondanks terugkeer Ronaldo

Erik ten Hag geeft aanwijzingen aan Cristiano Ronaldo tijdens een drinkpauze. Beeld Action Images via Reuters

Tien minuten voor de oefenwedstrijd werd Ten Hag met een hartstochtelijk applaus welkom geheten door de ongeveer 70 duizend fans die op deze warme zomerdag naar The Theatre of Dreams waren gekomen. Een even hard, zo niet harder, applaus klonk een halfuur eerder toen de 37-jarige Ronaldo het veld had betreden, de speler die de oefencampagne goeddeels aan zich voorbij had laten gaan, Ten Hag voor een probleem stellend. Ronaldo wil liever naar een club die in de Champions League speelt.

De clublegende, afgelopen seizoen topscorer met 28 doelpunten, was onlangs voor het eerst op trainingscomplex Carrington verschenen, met zijn makelaar Jorge Mendes naast hem in de Bentley. Zijn naam is genoemd bij Chelsea en Bayern, maar voorlopig gaat hij nergens heen. Via sociale media had hij zaterdag bekendgemaakt te zullen spelen tegen Vallecano, de derde ploeg uit Madrid: ‘De koning speelt, zondag.’ Hij deed dat in de spits, met Christian Eriksen en Donny van de Beek achter zich.

De drie wisten elkaar bij vlagen goed te vinden. Ronaldo waagde een schot op doel, maar dat werd een afzwaaier, tot teleurstelling van de vele kinderen op de tribunes. Tahith Chong, een op Varkensoord ontdekt talent dat terug is na te zijn verhuurd aan Birmingham City, miste enkele goede kansen. Op de andere vleugel was de 18-jarige Spanjaard Alejandro Gamacho de smaakmaker. Achterin vocht oud-Ajacied Lisandro Martinez fascinerende duels uit met oud-Mancunian Radamel Falcao.

Papieren vliegtuigjes

Kort na rust viel er eindelijk wat te juichen toen de voor Ronaldo ingevallen Amad Diallo, een 20 jaar oude Ivoriaan, de score met een intikkertje opende. Vallecano ging op zoek naar de gelijkmaker. Met succes. Kort nadat Falcao de kruising had geraakt met een schot, rondde Alvaro Garcia een knappe aanval af, Ten Hags thuisdebuut danig verpestend. De wedstrijd daalde naar een bedenkelijk niveau en de fans vermaakten zich met het zo ver mogelijk werpen van papieren vliegtuigjes.

Een dag eerder had Manchester United de eerste nederlaag geleden tijdens de voorbereiding. In Oslo verloor het met 0-1 tegen Atlético Madrid. Op papier ging het om een vriendschappelijk duel, maar in de praktijk is dat amper mogelijk tegen een ploeg van de fanatieke Argentijnse coach Diego Simeone. United eindigde de wedstrijd met tien man nadat Fred rood had gekregen voor vermeend natrappen. Opsteker voor Ten Hag: het ging beter dan de laatste keer dat het tegen de Spaanse landskampioen speelde.

Hiermee is een einde gekomen aan een chaotische oefencampagne van Ten Hags nieuwe club. In het Verre Oosten werd gewonnen van Liverpool (4-0), Melbourne Victory (4-1), Crystal Palace (3-1) en Wrexham (4-1). Het speelde met 2-2 tegen Aston Villa, nadat er tot woede van de Tukker een 2-0 voorsprong was weggeven. Bij vlagen lieten The Red Devils, die een rampseizoen achter de rug hebben, het snelle combinatievoetbal zien dat de voormalige Ajax-coach voor ogen heeft.

Niet gemikt op grote namen

Terwijl United commerciële voetbalactiviteiten verrichtte in Thailand, Australië en Noorwegen speelde zich achter de schermen een transfersoap af omtrent Frenkie de Jong. Barcelona wilde van de verdedigende middenvelder af en na lang onderhandelen was er een bedrag overeengekomen. Er was een niet onbelangrijk probleem: de oud-Ajacied stond niet te trappelen om naar Old Trafford te gaan, zelfs niet als dat een hereniging met zijn oude baas betekent. Vooralsnog blijft hij in Camp Nou.

Bij het rondkijken in de voetbaletalage besloot Ten Hag niet te mikken op grote namen, zoals Louis van Gaal die indertijd kwam aanzetten met Angel di Maria, Anthony Martial en genoemde Falcao. Liever hield Ten Hag zich bij spelers die hij kende. Van Brentford kwam de transfervrije Eriksen, bij Feyenoord plukte hij Tyrell Malacia weg en Ajax kon het vertrek van Martínez niet tegenhouden. Het liefst wil Ten Hag ook Antony, maar Ajax vraagt de hoofdprijs voor de Braziliaan.

Het oogt bescheiden bij het aankoopbeleid van de rivalen die zich hebben versterk met Haaland (Manchester City), Darwin Núñez (Liverpool) en Ivan Perišić (Tottenham). De verwachte leegloop bleef uit. Roeiend met de riemen die hij heeft probeert hij de spelers die hem ter beschikking staan beter te maken. Dat is hem afgelopen weken gelukt met Martial, die United aan de straatstenen niet kwijt kon, en met Diogo Dalot, de vliegende rechtsback. Donny van der Beek krijgt een nieuwe kans, maar geen voorkeursbehandeling.

Drooglegging ingevoerd

Een van de eerste dingen die Ten Hag heeft gedaan is het aanhalen van de discipline. Hij voerde een drooglegging in, eiste dat spelers samen zouden eten wat de pot schaft en voerde boetes in voor laatkomers. Het invoeren van zulke vrij basale maatregelen riep de vraag op of er onder Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick sprake was van een totale anarchie. Bekend was wel dat de sfeer in de kleedkamer in het voorbije seizoen hopeloos was en de inzet gering. Dat laatste wekte wrevel bij met name veteraan Ronaldo.

Na het gelijke spel tegen Rayo Vallecano klonk er een voorzichtig applaus. Bij de eerste competitiewedstrijd komende zondag thuis tegen Brighton, waar oud-Ajacied Joel Veltman speelt, zal er een ander team op het veld staan. ‘Het voordeel van een rampseizoen is dat het daarna alleen maar beter kan gaan’, zei de wat oudere United-fan Darren Miller na afloop, nabij een kraampje waar onder meer Ten Hag-sjaals in de aanbieding zijn, ‘maar het gat met onze rivalen gaan we nog niet dichten’.

Hoewel Ten Hags naam niet lekker zingt, heeft de Manchester United-aanhang inmiddels wel een liedje, dat zo eenvoudig is als het voorkomen van de nieuwe boss. One Hag. Two Hag. Three Hag. Four Hag. Five Hag. Six Hag, Seven Hag, Eight Hag, Nice Hag. Ten Hag. Ten Hag!