Ten Hag roemt trainers en hoger niveau eredivisie

Erik ten Hag geeft aanwijzingen tijdens het duel met PEC Zwolle. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Theoretisch kan dat zondag gebeuren, als Ajax wint in Alkmaar van streekgenoot AZ, wat moeilijk genoeg zal zijn, en PSV daarna verliest van het euforische Feyenoord. Oorspronkelijk was Feyenoord - PSV vroeger gepland dan AZ - Ajax, maar Feyenoord krijgt een paar uurtjes extra rust van de KNVB vanwege de Europese wedstrijd in Marseille. Ten Hag toont daarvoor alle begrip, al weet Ajax na de wedstrijd in Alkmaar niet meteen waaraan het toe is. Ajax koestert een voorsprong van vier punten, met een veel beter doelsaldo en nog drie duels te spelen. In menig medium is de veronderstelling gewekt van grote spanning, omdat Ajax de titel dreigt te verspelen. ‘Kranten moeten ook verkocht.’ Ten Hag wijst erop dat Ajax ondanks het moeizame spel na de winterstop alle competitieduels heeft gewonnen, op eentje na (verloren bij Go Ahead Eagles).

Hij prees Feyenoord om het bereiken van de finale van de Conference League. ‘Geweldig.’ Hij noemde ook de finaleplaats van Glasgow Rangers met voormalig Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst als pluspunt voor het Nederlandse voetbal. Samen met de prestaties van Ajax, met een halve finale Europa League in 2017 (onder Peter Bosz) en de halve eindstrijd Champions League in 2019 (met Ten Hag), zijn dat tekenen van herstel van het Nederlandse clubvoetbal, dat eerder ver was weggezakt en zelfs van de kleinste clubjes verloor in Europa.

Elkaar geïnspireerd

‘Er is wel het een en ander gebeurd’, aldus Ten Hag. ‘Zeven, acht ploegen dagen elkaar uit. Lang niet elke club speelt nog in het systeem 4-2-3-1, wat eerder het geval was. We hebben elkaar geïnspireerd, ook door Europees voetbal anders te benaderen.’

Mede door die andere instelling, ook te danken aan de invloed van buitenlandse trainers als Roger Schmidt (PSV) en Thomas Letsch (Vitesse), is het algemene niveau van de competitie gestegen volgens Ten Hag, die vragen over zijn nieuwe club Manchester United afwimpelde. Ja, een liedje over hem in de kroeg noemde hij ‘ludiek’. Of hij spelers meeneemt naar Engeland (Timber, Antony), is op dit moment niet aan de orde.

Zelf liet hij zijn elftal vorige week tegen PEC Zwolle in het voor Ajax ongebruikelijke spelsysteem 4-4-2 spelen, ook omdat Antony ontbreekt. Ten Hag vindt het geen probleem om af te wijken van de huisstijl van de club. ‘Ook Ajax heeft zich ontwikkeld.’

Ten Hag wilde niet zeggen of dat weer gebeurt, al is hij verheugd dat spelers als Mazraoui, Alvarez en Berghuis weer volledig fit en inzetbaar zijn. Daarentegen zijn doelman Pasveer, Gravenberch, Martinez, Antony en Schuurs niet meer beschikbaar dit seizoen vanwege blessures.