Ten Hag oogt zelfverzekerd voor de wedstrijd tegen Juventus: ‘Ajax wil grenzen blijven verleggen’

Frenkie de Jong tussen Joel Veltman en Matthijs de Ligt. Ajax traint in aanloop naar de Champions League wedstrijd tegen Juventus. Beeld ANP

Dinsdag, vlak voordat Ajax de grasmat van Juventus betreedt voor een wedstrijd uit honderden in de kwartfinales van de Champions League, zullen de spelers elkaar innig succes wensen. Ze jutten elkaar op, met waarden uit de geloofsbrieven van Ajax. ‘Met moed, lef en trots het veld opgaan’, somt Ten Hag op. Belangrijke woorden, ook voor de speelstijl: trots zijn. Lef tonen.

Op penalty’s, nodig als het net als in Amsterdam 1-1 wordt, traint de ploeg al het hele seizoen. Ten Hag houdt niet van overlevering aan toeval. ‘En ik heb een penaltykiller naast me zitten’, zegt hij over zijn lachende buurman, doelman André Onana. Ten Hag heeft de geschorste Nicolas Tagliafico meegenomen, mede op verzoek van de Argentijn. Weer teamdenken. Ook hij zal oppeppen, met zijn furie.

Succes heeft ook Ten Hag gelouterd. Van een geslagen man, precies een jaar geleden toen PSV de landstitel van 2018 greep, naar een trainer vol zelfvertrouwen van een elftal dat zich laat drijven op de flow, met kans op drie prijzen in de lente. Hij lacht als hij maandag de bomvolle perszaal betreedt en het flitslicht reflecteert op zijn kale schedel. ‘Bon giorno’. Hij kijkt strak de zaal in. Is oprecht, open, opgewonden en nuchter. Ja, Frenkie de Jong doet mee als hij voldoende is hersteld van een hamstringblessure. Nee, de afsluitende training is daarvoor niet allesbepalend, want op zo’n training is de intensiteit lager dan in een wedstrijd. De Jong voltooit het positiespel zonder ogenschijnlijke problemen en kijkt bovendien ‘positief naar het leven’, aldus Ten Hag. Hij mijdt alleen schieten op goal, op het einde van het uur. Voor Tagliafico heeft hij meerdere opties. Noussair Mazraoui op links is het meest waarschijnlijk.

Juventus – Ajax is ook een wedstrijd van nu of nooit. Juventus hunkert naar de beker en lokte Cristiano Ronaldo op zijn ‘oude’ dag naar Turijn voor de speciale missie. ‘Cristiano is weer verder dan vorige week’, aldus trainer Massimo Allegri over de verwachtingen. In Amsterdam maakte Ronaldo zijn rentree na een blessure en scoorde hij met een machtige kopbal.

Ajax, financieel met FC Porto bestempeld als de kleintjes onder de laatste acht, plukt de dag en wil zijn talentvolle generatie laten gloriëren voordat het grootkapitaal de etalageruit breekt. Ten Hag wimpelt ze af, vragen over de toekomst van Matthijs de Ligt (Juventus, Barcelona, Bayern?), of over de vorm die na de winterstop even zoek was. Dat was een zaak van ‘mentaliteit, bewustzijn, verantwoordelijkheid nemen. Het team staat altijd voorop. Niemand had dit verwacht, maar we hebben ons ontwikkeld en kunnen ons nu meten met giganten.’

Het kan mooi worden, dinsdag. Zo mooi als Allianz Stadium zelf, de in 2011 geopende, hagelnieuw ogende arena. Relatief klein ogend van buiten, met de Alpen als decor, imposant van binnen door de steile tribunes. Overal hangen foto’s van vroegere sterren, Van Del Pierro tot Baggio, Zoff, Zidane en Platini. Grappig is de mededeling op de voorgevel van 36 landstitels, want Juve telt de twee afgenomen kampioenschappen na het omkoopschandaal van 2006 mee. Er is zelfs een kindercrèche binnen.

Het houvast voor Ajax is op papier beter dan na de 1-2 van vorige maand tegen Real, waarop 1-4 volgde in Madrid. Ten Hag is bescheiden na een vraag of de eventuele halve finale, in deze financiële zo andere tijden dan voorheen, beter is dan een finale in de jaren negentig. ‘Zo’n oordeel laat ik aan de analisten over.’

Juventus wil persé de Europese beker, na al die verloren finales, of het nu in 1973 was tegen Ajax, of in 2015 en 2017 tegen het Barcelona van Messi en het Real van Ronaldo. De landstitel is al vrijwel zekergesteld, de achtste op rij. Juve stelde het kampioensfeest vrijwillig uit door afgelopen weekeinde met een fantasieopstelling te verliezen van SPAL. Het is beter en rustiger om de titel thuis te winnen, na het duel met Ajax. Verdediger Chiellini ontbreekt met een blessure, net als aanvaller Mandzukic.

Na Ten Hag spreekt Massimo Allegri met zijn wat staccato, harde stem. Vergelijken met de vorige ronde, toen Juve een achterstand van 2-0 tegen Atlético Madrid goedmaakte door 3-0 thuis, is onzinnig: ‘Ajax is een heel andere tegenstander dan Atlético Madrid. Die eerste wedstrijd telt helemaal niet meer. We moeten met dezelfde intensiteit spelen als tegen Atlético. Het belangrijkst is dat de opbouw beter moet dan in Amsterdam. Het spel zal op en neer golven, vermoedelijk tot het einde. Ajax zal blijven gaan.’

Of, zoals Ten Hag dat graag stelt: ‘Ajax wil grenzen blijven verleggen.’ Na de training dolt hij aan de rand van het veld even met Edgar Davids, voorheen van Ajax en Juventus.