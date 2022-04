Ten Hag nu ook officieel naar Manchester United – zal hij de legendarische club weer in topvorm krijgen?

Beeld ANP / EPA

Molens, Amsterdam, supporters, een juichende Ten Hag. Stadion Old Trafford in zijn volle glorie, de naam Erik ten Hag. Dat is de samenvatting van de aankondiging waarop de voetbalwereld al een tijdje wachtte. Naast het filmpje verscheen ook een normaal persbericht. Ten Hag heeft zijn droomtransfer, United koopt het nog een jaar doorlopende contract bij Ajax af.

Ten Hag dankt zijn verbintenis voor drie jaar, met een optie voor een vierde seizoen, aan het spectaculaire spel van Ajax in Nederland, dat twee landstitels opleverde en misschien een derde, maar vooral aan de optredens van Ajax in Europa. John Murtough, directeur voetbal bij Manchester United, sprak over een opwindend voetbal spelende, ook in Europa succesvolle trainer. ‘Aantrekkelijk, aanvallend voetbal, met aandacht ook voor de jeugd.’

Op de website van Ajax, dat het nieuws vrijwel gelijktijdig vrijgaf, zegt Ten Hag: ‘Ik ben blij dat het rond is en officieel bekend is gemaakt. Die duidelijkheid is belangrijk. Maar ik heb maar één belang nu en dat zijn die laatste vijf wedstrijden. Ik wil op een mooie manier afsluiten, dus met het kampioenschap. Met de titel kwalificeren we ons rechtstreeks voor de Champions League. Daar hoort Ajax thuis.’ En algemeen directeur Edwin van der Sar, voormalig doelman van United, schrijft: ‘Vier en een half jaar is een mooie periode, maar we hadden Erik graag langer bij Ajax gehouden. Hij gaat de stap maken naar een van de grootste clubs ter wereld, die in een fantastische competitie speelt. Wij zijn Erik sowieso veel dank verschuldigd voor wat hij tot nu toe met Ajax bereikt heeft, maar we zijn nog niet klaar.’

Ten Hag heeft veel werk te doen bij Manchester United. De club, die eigendom is van de Amerikaanse familie Glazer, is in potentie de grootste club van Engeland, maar werd in 2013 voor het laatst kampioen, destijds met topschutter Robin van Persie. Boegbeeld Alex Ferguson nam daarna afscheid. Trainers konden sindsdien de grote successen niet terugbrengen, of ze nu David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho of Ole Gunnar Solskjaer heetten, al won United af en toe een prijs, waaronder de FA Cup met Van Gaal en de Europa League met Mourinho. In de Premier League en Champions League, de belangrijkste podia, bleef de teller op nul staan.

De bedoeling is dat de huidige trainer Ralf Rangnick een meer sturende rol zal vervullen in de directie. De vraag is hoe het technische beleid vorm krijgt, met tal van spelers wier contract afloopt en anderen die misschien niet meer gewenst zijn. Bij United spelen sterren als Cristiano Ronaldo en Paul Pogba. Afgelopen dinsdag verloor de ploeg met 4-0 bij Liverpool. United staat zesde in de Premier League, wat voor volgend seizoen een plek in de voorronde van de Conference League betekent.

‘Waar Erik werkt, heeft hij tijd nodig’, zei voormalig assistent Alfred Schreuder eens in een profiel. Dat is de opdracht voor Ten Hag: het evenwicht vinden tussen tijd, het bouwen van een nieuw elftal, en het leveren van prestaties. De verwachting is dat Ten Hag zal proberen een of twee spelers van Ajax mee te nemen. Namen als die van verdediger Jurriën Timber en aanvaller Antony vallen veelvuldig.